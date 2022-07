Offerte DAZN per il campionato 2022-2023: le proposte di luglio 2022

Cosa si può vedere su DAZN? Cosa è compreso e quali sono le offerte per il campionato 2022-2023 ? Ecco tutto quello che c’è da sapere per chi fosse interessato ad attivare un nuovo abbonamento in vista della nuova stagione calcistica e a conoscere come funziona l’abbonamento a DAZN.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

DAZN è una piattaforma che permette di vedere contenuti in streaming sottoscrivendo un abbonamento mensile: è nota, soprattutto, per il campionato di serie A, dato che lo scorso anno si è aggiudicata tutte e 10 le partite settimanali del campionato.

A partire dal 2 agosto 2022 saranno disponibili due piani di abbonamenti, ovvero DAZN Standard e DAZN Plus. Vediamo quali sono le principali differenze sia a livello di costi, sia a livello di funzionalità incluse.

Scopri le offerte DAZN»

Offerte DAZN per il campionato 2022-2023

OFFERTA DAZN COSTO MENSILE Piano DAZN Standard 29,99 euro al mese Piano DAZN Plus 39,99 euro al mese

I nuovi abbonamenti ideati da DAZN per il campionato 2022-2023 saranno entrambi disponibili e, dunque, attivabili a partire dal 2 agosto 2022: i tifosi potranno quindi scegliere come personalizzazione la propria esperienza di visione dei contenuti in streaming.

Chi ha già un abbonamento a DAZN attivo non subirà alcuna variazione: continuerà infatti a usufruire del piano standard, al costo di 29,99 euro al mese. Potrà così vedere i contenuti in versione live oppure on demand su due diversi dispositivi in contemporanea, collegandosi alla stessa rete Internet tramite uno dei tanti dispositivi compatibili con DAZN.

È importante ricordare che il piano standard di DAZN permette di registrare l’app DAZN su un numero massimo di 2 dispositivi e di utilizzare DAZN in mobilità, ma solo nel caso in cui non venga utilizzato nel frattempo l’altro dispositivo registrato.

Il piano Plus di DAZN, che si potrà sottoscrivere dal 2 agosto 2022, ha un costo di 39,99 euro al mese. Un primo vantaggio consiste nel fatto che si potranno vedere contenuti diversi in contemporanea su due device, anche nel caso in cui ci si trovi in luoghi differenti. Quindi questo significa che un dispositivo potrà essere connesso da casa, alla rete domestica, e l’altro anche in un luogo differente, con un’altra connessione.

Con il piano Plus sarà inoltre possibile:

registrare fino a un massimo di 6 dispositivi all’app DAZN;

utilizzare in contemporanea il servizio in mobilità, anche se c’è un device connesso da casa.

Sia il piano standard, sia il piano Plus di DAZN possono essere utilizzati dalle persone che appartengono allo stesso nucleo familiare. Le credenziali di accesso sono personali e non potranno essere condivise.

Questa informazione è rilevante in quanto, per esempio, se si ha un amico che ha un’attività commerciale, come un bar, che vorrebbe far vedere le partite ai propri clienti, non si potrebbero prestargli le proprie credenziali solo per fargli un favore proprio per il fatto che non si appartiene allo stesso nucleo familiare.

Scopri di più sull’abbonamento a DAZN»

Si può passare da DAZN Standard a DAZN Plus?

I clienti che hanno già un abbonamento a DAZN attivo, potranno passare, dal 2 agosto, alla versione Plus, pagando il costo previsto di 39,99 euro al mese? La risposta è affermativa: basterà accedere all’area Il Mio Account disponibile sul sito ufficiale di DAZN.

Annunci Google

Se si ha un account Google o Apple, si potrà cambiare il piano sottoscritto tramite lo store digitale di Google o Apple. Gli utenti che hanno un abbonamento attivo al costo di 19,99 euro al mese, manterranno le condizioni contrattuali dell’offerta fino al 1° settembre 2022.

Dopo questa data:

passeranno in automatico al piano Standard di DAZN, disponibile al costo di 29,99 euro al mese;

potranno richiedere l’attivazione del piano Plus, pagando un costo fisso mensile di 39,99 euro al mese (il passaggio al piano DAZN Plus può essere richiesto anche in un secondo momento).

Cosa si può vedere su DAZN?

Come si legge sul sito dell’operatore DAZN: Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello.

L’offerta editoriale è stata arricchita portando in piattaforma tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l’Europa League, il meglio della Conference League e diverse competizioni calcistiche internazionali.

A questi si aggiungono anche le partite in esclusiva della UEFA Women’s Champions League, i canali tematici, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD e i programmi di approfondimento oltre alla ricca copertura assicurata dai contenuti on demand presenti in app.

Sarà quindi possibile vedere:

tutta la serie A TIM, che prevede 266 partite in esclusiva a 114 in co-esclusiva con Sky;

tutta la Serie BKT;

LaLiga spagnola in esclusiva;

tutta l’Europa League;

il meglio della Conference League;

competizioni internazionali come la Libertadores, la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi), la Copa Sudamericana;

MLS;

Serie A Femminile;

Campionato Primavera;

UEFA Women’s Champions League;

i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan;

la RedBull TV;

gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD;

gli incontri della UFC e della Boxe;

i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele:

i contenuti on demand presenti in app.

Il catalogo di DAZN comprende anche contenuti originali, come per esempio:

il documentario Il Ragazzo Gioca Bene, dedicato alla storia di Francesco Flachi;

W Sabatini – Salvezza 7 per cento, che narra l’impresa della Salernitana:

nuovi episodi dei format Day Off, Culture e 1vs1, che raccontano i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva diversa, e molto altro ancora.

Quanto dura l’abbonamento a DAZN?

L’abbonamento a DAZN si rinnova mese dopo mese, ma c’è la possibilità di metterlo in pausa (fino a un massimo di 4 mesi) qualora ci si rendesse conto di non avere abbastanza tempo per vedere i contenuti presenti al suo interno.

Sarà possibile metterlo in pausa nei casi seguenti:

se hai un abbonamento attivo;

se hai comprato il tuo abbonamento direttamente online tramite il sito DAZN e non attraverso un’offerta di un partner commerciale;

se hai acquistato il tuo abbonamento tramite carta di credito o PayPal;

se hai acquistato tramite Google Pay.

Non è invece possibile mettere in pausa l’abbonamento nei casi in cui lo si stesse pagando con una modalità di pagamento differente da quelle elencate.

Attiva DAZN»

Come fare la disdetta a DAZN? Per mettere in pausa l’abbonamento, si dovrà:

accedere alla pagina Il mio Account;

cliccare su Voglio mettere in pausa;

seguire la procura, inserendo la data di riattivazione e cliccando su Conferma.

Qualora l’abbonamento fosse stato comprato con Google, si dovrà:

aprire il Google Play Store; cliccare sull’icona utente in alto a destra; selezionare Pagamenti e abbonamenti; selezionare Abbonamenti; selezionare DAZN; selezionare Metti in pausa i pagamenti; scegliere la lunghezza della pausa (1, 2 o 3 mesi disponibili); premere Conferma.

Scopri di più sull’abbonamento DAZN»

« notizia precedente Carte di credito prepagate con IBAN: le offerte di Luglio 2022