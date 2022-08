Offerte DAZN per il campionato 2022- 2023: le proposte di Agosto 2022

La Serie A riparte e, come ogni anno, è tempo di valutare le opzioni a disposizione per seguire il calcio in TV che, anche questa stagione, sarà protagonista con le offerte DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport si presenta ai blocchi di partenza della nuova stagione con diverse offerte e con una nuova partnership con Sky che garantirà agli utenti la possibilità di guardare le partite in modo ancora più comodo. Ecco i dettagli completi:

Ci siamo. La Serie A si prepara a tornare in campo con il campionato 2022-2023 che prenderà il via il prossimo 12 di agosto. Come già avvenuto lo scorso anno, anche in questa stagione tutte le partite di Serie A saranno trasmesse da DAZN che ha anche l’esclusiva su 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato. Le restanti 3 partite, invece, sono in “co-esclusiva” tra la stessa DAZN e Sky.

Per seguire il campionato di Serie A ci sono, quindi, diverse soluzioni. Ecco tutte le offerte DAZN di agosto 2022 per seguire le partite di Serie A:

Offerte DAZN di agosto 2022: due abbonamenti a partire da 29,90 euro al mese

LE OFFERTE DAZN I COSTI DAZN 29,99 euro al mese DAZN Plus 39,99 euro al mese

Si ritorna in campo per la partenza del campionato di Serie A che, anche quest’anno, sarà trasmesso in diretta da DAZN. Per accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è possibile affidarsi ad uno dei due abbonamenti proposti dal servizio. Per gli utenti è possibile scegliere tra:

DAZN in versione “base” che consente la possibilità di accedere a tutto il catalogo della piattaforma; gli utenti possono registrare 2 dispositivi da includere nel proprio account; da notare, però, che l’accesso da due dispositivi in contemporanea è possibile solo utilizzando la stessa connessione (ovvero lo stesso indirizzo IP); l’offerta in questione costa 29,99 euro al mese

in versione “base” che consente la possibilità di accedere a tutto il catalogo della piattaforma; gli utenti possono registrare 2 dispositivi da includere nel proprio account; da notare, però, che l’accesso da due dispositivi in contemporanea è possibile solo utilizzando la stessa connessione (ovvero lo stesso indirizzo IP); l’offerta in questione costa DAZN Plus è la nuova sottoscrizione al servizio e consente di registrare fino a 6 dispositivi e di accedere da due dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso account e connessioni differenti (l’accesso è quindi possibile utilizzando due diversi indirizzi IP); il costo di DAZN Plus è pari a 39,99 euro al mese

Entrambe le versioni di DAZN si caratterizzano per la totale assenza di vincoli. Gli utenti hanno la possibilità di attivare l’abbonamento e accedere immediatamente ai contenuti disponibili sulla piattaforma, come avviene con servizi di streaming come Netflix o Disney+. Anche la disattivazione dell’abbonamento non comporta limitazioni.

In qualsiasi momento e senza alcun addebito è possibile disattivare il rinnovo mensile e, quindi, interrompere la sottoscrizione a DAZN al termine del periodo prepagato. Per gli utenti, quindi, l’accesso a DAZN può avvenire in totale libertà con la possibilità di scegliere l’abbonamento più adatto alle proprie esigenze di visione.

Per usufruire dei contenuti disponibili su DAZN, a partire dalle partite di Serie A del nuovo campionato 2022-2023, è possibile utilizzare:

la versione web di DAZN accessibile dal sito ufficiale

una delle app di DAZN disponibili su dispositivi mobili Android ed iOS, su svariati modelli di Smart TV e Box TV, su Sky Q, sul TIMVISION Box e sulle console da gioco Xbox e PlayStation

Da notare, inoltre, che DAZN non include solo le partite della Serie A ma anche la Serie B, la Liga spagnola, l’Europa League, la Conference League e diverse altre competizioni oltre che diversi contenuti on demand. Per tutti i dettagli relativi ai contenuti disponibili su DAZN e per attivare subito un nuovo abbonamento è possibile seguire il link riportato qui di seguito:

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

LE OFFERTE TIMVISION CON DAZN I SERVIZI INCLUSI TIMVISION Calcio e Sport DAZN, Infinity, TIMVISION TIMVISION Gold DAZN, Infinity, TIMVISION, Netflix e Disney+

Dal mese di agosto 2022 l’accordo di distribuzione in esclusiva tra TIM e DAZN non è più valido. Le offerte TIMVISION con DAZN incluso continuano ad essere uno dei sistemi più convenienti per accedere ai contenuti di DAZN. In particolare, l’offerta da tenere d’occhio è TIMVISION Calcio e Sport. La promozione consente di accedere ad un bundle comprendente:

DAZN per seguire le partite di Serie A, Serie B, l’Europa League e molte altre competizioni

per seguire le partite di Serie A, Serie B, l’Europa League e molte altre competizioni Infinity per seguire la Champions League e la Coppa Italia

per seguire la Champions League e la Coppa Italia tutti i contenuti di TIMVISION

il TIMVISION Box

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi (con un contributo iniziale di 19,99 euro una tantum per chi non ha il TIMVISION Box e di 9,99 euro per gli utenti che sono già in possesso del decoder fornito da TIM). Successivamente, l’abbonamento si rinnova al costo di 29,99 euro al mese.

Da notare che è anche possibile puntare su TIMVISION Gold. L’offerta in questione include tutti i contenuti di TIMVISION Calcio e Sport a cui va ad aggiungere Disney+ e Netflix con piano Standard. Il costo del pacchetto è di 30,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 45,90 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum (9,99 euro per chi ha il TIMVISION Box).

Le offerte TIMVISION sono abbinabili a TIM Premium Fibra, l’offerta dell’operatore per la connessione Internet di rete fissa. Quest’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista rame FTTC oppure ADSL. TIM Premium Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi.

Scegliendo TIM Premium Fibra, inoltre, i già clienti TIM di rete mobile possono ottenere Giga illimitati gratis grazie a TIM Unica che consente di attivare quest’opzione su di un totale di 6 SIM per linea telefonica. Per scegliere ed attivare le offerte combinate TIM Fibra e TIMVISION (con DAZN incluso) è possibile seguire il link qui di seguito:

DAZN torna su Sky: ecco le offerte per seguire la Serie A

LE NOVITA’ DELL’ACCORDO TRA SKY E DAZN L’app DAZN arriva su Sky Q Nasce il nuovo canale Zona DAZN (212 del telecomando Sky)

Con il mese di agosto si registra il ritorno di DAZN su Sky. La piattaforma dedicata al mondo dello sport ha stretto un nuovo accordo con Sky, simile ma non identico a quello già in corso fino a due stagioni fa. L’accordo entra in vigore a partire dall’8 agosto e copre tutta la durata della stagione permettendo agli utenti di accedere in modo più agevole ai contenuti di DAZN.

Grazie a quest’accordo, infatti, l’applicazione di DAZN è ora disponibile in Sky Q. Tutti gli utenti Sky, quindi, hanno la possibilità di accedere a DAZN tramite il decoder Sky, effettuando il login con il proprio account DAZN. Da notare che per usufruire dei contenuti di DAZN resta necessario attivare una delle offerte DAZN illustrate in precedenza e disponibili a partire da 29,90 euro al mese.

I clienti Sky possono, inoltre, accedere al nuovo canale Zona DAZN, disponibile sul canale 212 del telecomando Sky. Si tratta di un canale che trasmetterà le partite esclusive di DAZN (7 per ogni giornata di campionato) oltre ad una selezione dei contenuti disponibili sulla piattaforma. La programmazione sarà decisa dall’emittente di volta in volta.

Per accedere a Zona DAZN è necessario avere un abbonamento a DAZN già attivo ed essere clienti Sky (con almeno il pacchetto Sky TV attivo). Rispettate queste condizioni, quindi, si potrà attivare l’opzione per accedere a Zona DAZN direttamente dalla sezione Il mio Account del sito DAZN. Per l’accesso al canale è previsto un costo di 5 euro al mese (da sommare all’abbonamento DAZN e all’abbonamento Sky).

Da notare che il canale ZONA DAZN non è considerato come un “dispositivo” nel conteggio totale degli accessi alla piattaforma. Di conseguenza, chi ha un abbonamento DAZN “base”, senza possibilità di sfruttare la doppia utenza, potrà accedere ai contenuti della piattaforma sia dall’app che tramite il canale ZONA DAZN, guardando un evento da due dispositivi differenti anche senza avere DAZN Plus.

Per poter accedere al canale ZONA DAZN è necessario aver attivato un abbonamento a Sky. Attualmente, le offerte sono numerose. È possibile scegliere tra:

Sky TV + Sky Calcio al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi

al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi Sky TV + Netflix al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi

al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi Sky TV + Sky Cinema al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi

al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi

Tutti i pacchetti includono anche 12 mesi di Discovery e possono essere personalizzati con l’aggiunta di varie combinazioni ei pacchetti Sky Calcio, Sky Cinema, Sky Sport e Netflix.

L’offerta più interessante per gli appassionati di calcio è Sky TV + Sky Calcio al costo di 14,90 euro al mese (disponibile fino al 4 settembre). Con l’aggiunta di DAZN e di Zona DAZN (+34,90 euro al mese), il costo complessivo dell’offerta è di 49,80 euro al mese. Per completare l’offerta sportiva si potrà aggiungere anche Sky Sport al costo di 16 euro extra al mese.

In ogni caso, i nuovi clienti possono attivare la promozione Prova Sky Q che consente l’accesso a tutta l’offerta Sky per 30 giorni a 9 euro.

