Offerte DAZN per il campionato 2021-22: le promozioni di Novembre 2021

DAZN in estate ha acquistato i diritti TV per trasmettere tutte le partite di Serie A fino alla stagione 2023-24 (10 incontri per giornata in esclusiva, di cui 3 in co-esclusiva con Sky). La piattaforma di streaming è quindi attualmente unica a garantire la visione del campionato italiano nella sua interezza, anche se con qualche saltuari problema in termini di qualità del segnale. Gli abbonati alla pay TV devono quindi accontentarsi del posticipo del sabato alle 20:45, la partita delle 12:30 di domenica e il monday night (lunedì 20:45). Le offerte DAZN non prevedono soltanto l’intrattenimento sportivo dell’app di Perform ma permettono anche di avere una linea fissa o mobile inclusa e tanti altri contenuti da guardare su TV e dispositivi mobili.

Offerte DAZN per il campionato 2021-22: le promozioni di novembre

Per seguire la Serie A su DAZN basta attivare un abbonamento sul sito della piattaforma. Per farlo basta cliccare sul tasto Attiva ora e inserire nome, cognome, email e una password personale. Scelto il metodo di pagamento si potrà subito iniziare la visione.

Oltre alla Serie A su DAZN è possibile vedere anche la Serie BKT con 380 match stagionali, con play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores, UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan. La programmazione dell’app comprende anche altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

DAZN ha anche previsto un canale di backup o DTT sul digitale terrestre al 409 in caso lo streaming non fosse di qualità sufficiente o di problemi alla rete. Il canale, che offrirà solo la visione di 7 partite su 10 per giornata, è disponibile solo attraverso il DAZN TV BOX, il cui costo è di 139,99 euro.

L’abbonamento a DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese e non prevede vincoli di durata. E’ quindi possibile recedere dall’offerta in ogni momento senza penali. I device compatibili sono smartphone e tablet (iOS e Android), smart TV, PC (via browser su dazn.com), console per videogiochi, Chromecast e Amazon Fire Stick. Allo stesso account è possibile collegare fino a 6 dispositivi. La visione in contemporanea è concessa su due terminali alla volta. Per godere al massimo dei contenuti dell’app è necessario che la connessione Internet soddisfi alcuni requisiti minimi:

2.0 Mbps : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone quando si è in movimento con risoluzione SD (Definizione Standard).

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone quando si è in movimento con risoluzione SD (Definizione Standard). 3.5 Mbps : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone quando si è in movimento con risoluzione HD (Alta Definizione).

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone quando si è in movimento con risoluzione HD (Alta Definizione). 6.0 Mbps : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN in TV con risoluzione HD e con un alto frame rate

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN in TV con risoluzione HD e con un alto frame rate 8.0 Mbps: velocità di download consigliata per avere la più alta qualità video e il più alto frame rate

Le altre offerte DAZN sono quelle di TIM. Ai contenuti dell’app si può aggiungere anche una linea fissa o mobile. Le offerte DAZN possono comunque essere attivate anche senza cambiare gestore acquistando una SIM che viene utilizzata solo per l’addebito del costo mensile della tariffa stessa. Anche Kena Mobile ha una sua offerta con DAZN incluso.

1. TIMVISION Gold

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

TIMVISION Gold ha un costo di 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese (15 euro al mese di risparmio). L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce.

Con TIMVISION Gold associato a un’offerta fibra ottica il costo della linea fissa è azzerato fino al 31/12/21 (poi 29,90 euro al mese):

TIM Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

TIM a seconda della copertura permette di accedere alla fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) con una velocità massima di 1 Gigabit al secondo. In alternativa si può scegliere la connessione con la fibra mista rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it.

Chi acquista le offerte DAZN TIMVISION associandola alla linea fissa ma è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile può attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è anche compreso TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete. Il pagamento di tutte le linee, fissa e mobili, avviene per una maggiore comodità direttamente in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

2. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese (10 euro al mese di risparmio). L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

3. Kena TIMVISION Special

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Kena TIMVISION Special ha un costo di 19,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 36 euro suddivisi in 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. L’offerta è disponibile per chi attiva online, in un punto vendita o chiamando il 181 una nuova SIM Kena o effettua la portabilità del numero di telefono. Il pagamento avviene con Ricarica Automatica.

