Offerte DAZN per il campionato 2021/22: le promozioni di Dicembre 2021

Ecco quali sono a Dicembre le offerte DAZN che puoi attivare per seguire le partite del campionato 2021/2022. Sono in arrivo delle novità rispetto ai piani d'abbonamento della piattaforma, in questi mesi la società ha lavorato per potenziare il servizio e già delle voci di modifica delle condizioni dei contratti erano circolate nei mesi scorsi, proprio a Novembre è arrivata la smentita dell'abolizione della doppia visione sui dispositivi. Ecco tutte le promozioni di questo mese.

Sono in arrivo novità per i clienti DAZN e non tutti ne saranno felice. La piattaforma di pay tv sta lavorando ad un potenziamento delle sue linee e ne è la prova l’inizio delle trasmissioni in Full Hd degli eventi. Per riuscire ad ottenere questi risultati però è stato necessario fare investimenti importanti, sono previsti interventi per 2,4 miliardi nei prossimi 3 anni.

Al termine di un incontro che si è svolto poche settimane fa tra la società e il MiSE (Ministero dello Sviluppo economico), DAZN ha ribadito: “la piattaforma ha intensamente lavorato sullo sviluppo della parte tecnologica, a beneficio dell’intero Paese, potenziando attraverso Dazn Edge le infrastrutture presenti, e, a vantaggio della qualità del servizio, ottimizzando la ricezione delle immagini. Questo lavoro che, solo per questa prima stagione, ha già visto un investimento di oltre 10 milioni di euro, sarà ulteriormente potenziato nel corso delle prossime stagioni”.

Le rassicurazioni e gli investimenti sono stati necessari dopo gli iniziali disservizi con cui è partita la trasmissione degli eventi del campionato 2021/2022. DAZN si è aggiudicata l’esclusiva per 7 partite su 11 per ogni giornata di campionato di Serie A per le prossime 3 stagioni. Se il potenziamento delle reti significherà per gli utenti un audio/video di maggior qualità, è anche sinonimo di nuove tariffe. Sono previste delle nuove formule di abbonamento che dovranno anche puntare a mettere fine alle forme di pirateria e di condivisione illegale degli abbonamenti alla piattaforma.

Come SOStariffe.it ha già riportato, la conferma di queste novità per gli abbonati sono state annunciate anche da Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer Europe del gruppo, che al termine dell’evento Wired Trends ha ricordato come “l’uso del servizio sia individuale e non cedibile all’interno dell’ambiente domestico”. La pratica che DAZN vuole scoraggiare è quella di usare la doppia utenza, servizio pensato per consentire a chi ha attivo un abbonamento di guardare gli eventi su due dispositivi di sua proprietà – anche in contemporanea. Molti utenti hanno però usato questa funzione per condividere la propria offerta con amici e conoscenti, dimezzando la spesa.

Le ipotesi, ancora da confermare, potrebbero essere per la stagione 2022/2023 di nuovi abbonamenti per famiglie o individuali con costi di canone differenti e con nuovi sistemi per il controllo degli accessi. Inoltre potrebbe essere introdotto anche un supplemento per chi volesse usufruire della visione con qualità video superiore.

Nessun limite invece sarebbe posto rispetto agli eventi visibili, questa condizioni sarebbe anche logica vista la natura della piattaforma. Il servizio offerto da DAZN infatti è esclusivamente di trasmissione di eventi sportivi, di vario genere, ma pur sempre di competizioni ed incontri di tanti sport.

Abbonarsi a DAZN, ecco quali sono le offerte

Ecco quali sono le promozioni DAZN per il campionato 2021/2022 e quali sono i programmi e gli eventi che puoi seguire sottoscrivendo una delle offerte della piattaforma pay tv. Innanzitutto ad attirare i nuovi clienti è stata la vittoria dell’asta per la trasmissione degli incontri del campionato di Serie A per le prossime 3 stagioni. Gli eventi che saranno in onda sui canali DAZN sono 7 partite in esclusiva per ogni giornata e altri 3 saranno in co-esclusiva con Sky.

Tra le altre trasmissioni ci sono:

Serie A del campionato femminile

Serie B

Liga spagnola

League inglese

NFL, football americano

Moto GP

UFC

ciclismo

tennis

canali Eurosport

Avrai anche a disposizione il canale 409 sul digitale terrestre come canale di backup in caso di malfunzionamenti temporanei. Questa è stata la soluzione adottata dalla piattaforma dopo che alcuni episodi che hanno impedito ai clienti di accedere ai contenuti o con disservizi di linea.

Prima di abbonarti a DAZN accertati che la tua linea Internet casa rispetti i requisiti tecnici indicati dalla piattaforma. In base al dispositivo da cui effettuerai il login dovrai verificare la velocità della rete domestica:

2.0 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone se sei in movimento e se ti accontenti della SD (Definizione Standard)

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone se sei in movimento e se ti accontenti della SD (Definizione Standard) 3.5 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione)

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione) 6.0 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate 8.0 Mega: velocità di download consigliata per avere la qualità video migliore e il più alto frame rate

Effettua lo speed test, se la tua linea rispetterà i requisiti potrai evitare interruzioni e il fastidio caricamento continuo dei programmi.

Promozioni DAZN di Dicembre

C’è una solo offerta diretta DAZN che puoi attivare questo mese (e probabilmente fino a Settembre 2022). Il canone proposto dalla società è di 29,99 euro al mese, la sottoscrizione dell’abbonamento ti consentirà di creare un account e potrai abbinare fino a 6 dispositivi tra pc, tablet, smartphone e smart tv. La doppia visione comunque sarà permessa solo su due device allo stesso tempo. Ricordati però di verificare che il tuo modello di tv o di smartphone sia compatibile con gli standard delle trasmissioni della piattaforma.

Puoi attivare il tuo abbonamento a DAZN (senza alcun vincolo) cliccando sul pulsante qui in basso o con una delle offerte combinate con il servizio TIMVision o con Kena Mobile. Potrai anche optare per l’acquisto di carte prepagate che ti permetteranno di risparmiare un po’ sui costi del canone. Puoi scegliere tra le carte DAZN

da 3 mesi che ti costerà 79,90 euro – risparmio 10 euro

da 6 mesi costo 149,90 euro – risparmierai 30 euro

Oltre alla promozione DAZN potrai anche richiedere la TV Box, un decoder con telecomando con sui potrai vedere il canale del digitale terrestre della piattaforma. Questo è un dispositivo è compatibile con il nuovo sistema DVB-T2 HEVC. Questa soluzione è disponibile per coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica (FTTC o FTTH) e il prezzo di questa promozione è di 139,99 euro, a cui vanno sommate le spese di spedizione.

TIMVision e DAZN, le offerte

Puoi anche associare l’abbonamento DAZN con la tua offerta TIM internet casa o sottoscrivendo l’offerta TIMVision (da qualche mese disponibile anche per utenti di altri operatori). I clienti del gestore di telefonia fissa possono scegliere tra diverse promozioni che garantiranno l’accesso anche a più contenuti (come cinema e serie tv).

Calcio e Sport

Hai diritto a tre mesi di servizio gratuito se scegli di attivare l’opzione Calcio e Sport con la piattaforma di streaming tv di TIM, al termine del periodo promozionale il costo sarà di 29,99 euro al mese. Oltre al pacchetto offerto da DAZN con questa soluzione potrai accedere anche ai contenuti trasmessi da Infinity+, con gli incontri della UEFA Champions League, per 1 anno

L’attivazione della piattaforma ti costerà 9,99 euro e poi pagherai 3 euro al mese per 1 anno come contributo, ma la spesa è già compresa nel tuo piano di abbonamento. In ogni offerta TIMVision è inclusa anche la consegna del TIMVision Box, il decoder che ti consentirà di gestire le tue piattaforme di streaming da un unico dispositivo e con un solo profilo.

TIMVISION Gold

Hai anche un’altra possibilità per poterti abbonare a DAZN con TIMVision, è il piano GOLD. Questa promozione ti consentirà di accedere a tutti i contenuti sportivi che ti interessano e potrai anche avere un abbonamento a Netflix (con pacchetto Standard attivo – include la visione HD dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea) e l’abbonamento annuale a Disney+ (e a tutti i film e le serie tv della piattaforma).

Anche in questo caso è in corso una promozione per il mese di Dicembre, se scegli di sottoscrivere l’offerta potrai avere a 10 euro al mese anziché 44,99 euro per i primi 3 mesi e poi pagherai un canone di 29,99 euro per la stagione 2021/2022 del campionato (quindi fino a Settembre 2022).

La promo Kena con TIMVision Special

Infine puoi avere la combinazione TIMVision, DAZN e Infinity+ (1 anno) con le offerte Kena Mobile. La promozione dell’operatore virtuale è riservata a chi attiva una sim o a chi ha già attiva una delle offerte mobile del gestore.

La tariffa proposta è la Kena TIMVISION Special con cui potrai accedere ai tuoi contenuti da due dispositivi in contemporanea e che non ti vincola in alcun modo. La promozione di Dicembre ti regala tre mesi di TIMVision e poi ti propone una tariffa scontata (19,99 euro almese) per 9 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone della Special TIMVision con Kena sarà di 29,99 euro al mese.

A questi costi fissi dovrai aggiungere la spesa una tantum di 36 euro per l’attivazione del servizio e altre 12 rate da 3 euro. Puoi acquistare questo pacchetto chiamando il 181, rivolgendoti ai punti vendita o utilizzando il portale del gestore.

