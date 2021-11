Offerte Black Friday su tariffe Internet casa: la convenienza delle offerte di Novembre 2021

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it si concentra sull' andamento dei prezzi delle offerte Internet casa andando a rilevare la convenienza delle promozioni del Black Friday. In questo periodo di sconti, infatti, si registra un netto calo del canone mensile e del costo di attivazione delle offerte Internet casa rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Per gli utenti, quindi, cambiare provider Internet casa in questo momento è, sicuramente, una scelta vincente grazie alle notevoli occasioni di risparmio. Ecco i risultati completi dell'indagine di SOStariffe.it:

È il momento giusto per cambiare operatore ed attivare una nuova promozione tra le tante offerte Internet casa disponibili in questo momento sul mercato. La conferma arriva dai dati dell’Osservatorio SOStariffe.it che, analizzando le promozioni disponibili sul mercato in questo momento, ha rilevato un calo del canone medio mensile e del contributo di attivazione delle promozioni nel confronto con i dati dello scorso anno.

Da notare, inoltre, che i provider di telefonia, con l’obiettivo di rendere ancora più vantaggiose le loro promozioni ed attirare nuovi clienti, mettono a disposizione, in questo periodo di Black Friday, delle offerte particolarmente vantaggiose, caratterizzate dalla presenza di vantaggi aggiuntivi, come gift di vario tipo, per i clienti. Il calo del prezzo medio sommato ai bonus aggiuntivi inclusi nelle offerte rende molto conveniente il cambio provider in questo momento. Ecco i risultati completi dell’indagine:

Cambiare provider a novembre conviene di più grazie alle offerte del Black Friday

La settimana abbondante di Black Friday quest’anno è iniziata lo scorso 19 di novembre e si concluderà il prossimo 29 di novembre. Nel frattempo, gli operatori di telefonia stanno proponendo offerte e promozioni speciali davvero da non perdere. L’indagine di SOStariffe.it, infatti, conferma che le offerte proposte agli utenti da parte dei provider presentano bonus aggiuntivi, accessibili unicamente in questo periodo di sconti.

Alcuni operatori, ad esempio, hanno scelto di scontare il canone mensile del proprio abbonamento (per i primi 12 mesi generalmente). Altri provider, invece, hanno azzerato il contributo di attivazione su offerte che, in precedenza presentavano un costo di sottoscrizione iniziale. Da notare, inoltre, che sono presenti offerte con un regalo aggiuntivo per i nuovi clienti che potrà fare la differenza nella scelta dell’offerta.

Tra i regali messi a disposizione dai provider troviamo la possibilità di accedere ad un device (uno smartphone, un prodotto smart home etc.) oppure di poter usufruire di un buono sconto da utilizzare presso uno store di un’azienda partner. Un’altra tipologia di regalo in questo periodo di Black Friday prevede la possibilità di ottenere un servizio di streaming in omaggio per un certo periodo di tempo (generalmente 12 mesi).

Il canone mensile delle offerte Internet casa si riduce

L’indagine di SOStariffe.it conferma il calo del canone mensile medio delle offerte Internet casa nel confronto con i dati dello scorso anno, un dato che conferma come il passaggio ad una nuova offerta, in questo momento, è una scelta conveniente. Attivare una nuova offerta durante il Black Friday, quindi, può garantire un netto risparmio. Il confronto tra novembre 2020 e novembre 2021, infatti, mette in evidenza una riduzione del 7% del canone mensile standard richiesto dai provider che ora è pari a 29,74 euro.

Rispetto ai dati medi registrati lo scorso anno, si registra, quindi, un risparmio medio di oltre 2 euro al mese sul canone standard. Da segnalare anche un calo per il canone promozionale che passa da 25,21 euro a 24,41 euro al mese registrando una riduzione del 3%. Da notare che, quando disponibili, le promozioni sulle offerte Internet casa sono generalmente di durata indeterminata (ovvero il canone promozione viene applicato senza una scadenza precisa, in sostituzione del canone standard).

Si riducono anche i costi di attivazione

C’è un altro elemento che rende le offerte Internet casa più vantaggiose. Il contributo di attivazione medio, infatti, registra una diminuzione del 22% nel confronto con lo scorso anno. Nel 2020, infatti, il contributo medio era di 71,65 euro mentre quest’anno si registra un costo medio di 55,75 euro. Da notare che il contributo di attivazione viene ripartito ora in 11 mesi (lo scorso anno veniva ripartito, invece, in 17 mesi) ed è talvolta incluso nel canone mensile con le rate residue che andranno pagate solo in caso di recesso anticipato.

Come individuare le migliori offerte Internet casa del momento

Per individuare le migliori tariffe del momento, sfruttando così il calo del canone mensile registrato a novembre, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, strumento di confronto gratuito e imparziale utilizzato per la raccolta dei dati dell’indagine. La comparazione delle offerte è disponibile, inoltre, anche dal proprio dispositivo mobile, grazie all’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. La migliore offerta individuata potrà poi essere attivata direttamente online, raggiungendo il portale del provider che la propone.