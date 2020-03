Offerte ADSL sotto i 28 euro a marzo 2020

Ancora oggi l’ ADSL resta una eccellente tecnologia per connettersi a Internet a casa. Scopri le migliori offerte sotto i 28 euro per l’ADSL disponibili questo mese

L’ADSL è una delle più efficienti tecnologie per la connessione Internet casa e tra quelle con il miglior rapporto qualità prezzo. Con meno di 28 euro al mese si può navigare sul web dal PC di casa potendo usufruire anche di tanti altri servizi come le chiamate verso fissi e mobili.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le proposte dei diversi provider per trovare la tariffa più conveniente e adatta alle vostre specifiche esigenze di connessione. Ecco descritte nel dettaglio le migliori offerte ADSL oggi disponibili.

Le migliori offerte ADSL sotto i 28 euro di marzo

1. Superfibra di WINDTRE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload con ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 19,99 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 27,99 euro al mese. Il modem Super Wi-Fi è proposto in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi con assistenza e servizio di sostituzione gratuiti. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect : piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload

2. Fastweb casa

Navigazione Internet illimitata fino 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità è di 6 Megabit al secondo in download

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo in promozione di 25,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 31/3/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di dismissione o trasferimento della linea è previsto un addebito di 29,95 euro.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 22,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (27,95 euro a partire dal secondo anno) fino al 31/3/20 permette di associare una delle tariffe di Eni gas e luce alla navigazione illimitata su fibra ottica:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

3. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit al secondo con ADSL

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Attivazione inclusa

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta di Vodafone ha un costo di 25,90 euro al mese invece di 38,90 euro con vincolo di 24 mesi se l’attivazione avviene online. In caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore prima dei 24 mesi è previsto un contributo di disattivazione di 28 euro.

I vantaggi dell’ADSL

L’ADSL offre una velocità di navigazione inferiore alla fibra ottica ma il suo punto di forza è la copertura. Questa tecnologia utilizza infatti i cavi in rame della tradizionale rete telefonica, che è diffusa a livello nazionale e raggiunge sostanzialmente ogni località nel Paese, per portare i pacchetti di dati dalla stazione di trasmissione al modem dell’utente. La fibra ottica in Italia è invece disponibile solo in alcuni grandi centri. Zone rurali o città con meno densità di abitanti spesso non sono raggiunte da questa tecnologia.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune vi consigliamo di utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile sul sito di SOStariffe.it. Basta inserire l’indirizzo e in pochi secondi saprete qual è la migliore tipologia di connessione da cui siete raggiunti.

Oggi la migliore ADSL permette di raggiungere una velocità fino a 20 Megabit al secondo, decisamente inferiore rispetto ai 100 Mbps di una fibra ottica FTTC (Fiber to the Cabinet) o fino a 1 Gigabit in FTTH (Fiber to the Home). Tali prestazioni sono comunque sufficienti ad accedere alle email o ai principali servizi digitali (home banking, smart working, etc.), condividere contenuti multimediali sui social network, ascoltare musica online o guardare video, film e serie TV.

L’unico problema con l’ADSL potrebbe sorgere nel momento in cui si utilizzano piattaforme di streaming in altissima qualità o per il gaming online. Non è escluso che si possano presentare rallentamenti o fenomeni di lag, ovvero un ritardo nel tempo di risposta della rete. Con il nostro speed test potete misurare in tempo reale la velocità offerta dalla vostra connessione sia in download sia in upload.