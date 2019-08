Offerte Adsl agosto 2019: TIM, Vodafone e Fastweb a confronto

Per sfruttare una connessione illimitata da casa anche se la propria abitazione non è raggiunta dalla fibra ottica FTTH, che garantisce una velocità massima di 1000 Mega, e dalla fibra mista FTTC, che permette di navigare sino a 200 Mega, è necessario individuare un’offerta ADSL completa e vantaggiosa che garantisce all’utente la possibilità di accedere ad Internet senza limiti ad un prezzo contenuto. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte ADSL di agosto 2019 di TIM, Vodafone e Fastweb e come fare per attivare online in pochi click.

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, tecnologie che presentano una copertura ancora limitata (soprattutto se consideriamo le aree periferiche del Paese) del territorio italiano non deve certo rinunciare alla possibilità di sfruttare una connessione illimitata da casa.

Il mercato di telefonia fissa, infatti, include una lunga serie di offerte ADSL da sfruttare per poter ottenere una connessione Internet senza limiti da casa ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Ecco alcune delle migliori opzioni del mese di agosto 2019:

TIM Super ADSL

Una delle offerte ADSL più interessanti di agosto 2019 è TIM Super ADSL. Si tratta di una tariffa completa che mette a disposizione dell’utente una lunga serie di bonus aggiuntivi ad un prezzo, tutto sommato, contenuto. Chi sceglie TIM Super ADSL potrà contare su:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

una connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

accesso illimitato a TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che include un ricco catalogo di film, serie TV e programmi televisivi da guardare, on demand, sfruttando la connessione di casa oppure l’apposita applicazione per smartphone e tablet Android e iOS o ancora tramite browser web su PC;

TIM Super ADSL presenta un costo periodico di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. A completare i vantaggi dell’offerta ADSL di TIM troviamo la possibilità di sfruttare, senza costi aggiuntivi, una di queste cinque opzioni che l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti:

Smart Home: con quest’opzione il cliente avrà a disposizione due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

con quest’opzione il cliente avrà a disposizione due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM; TIM Vision Plus: quest’opzione permette di accedere alla versione completa di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

quest’opzione permette di accedere alla versione completa di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: quest’opzione consente di accedere al servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

quest’opzione consente di accedere al servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: quest’opzione offre un servizio d’assistenza con un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

quest’opzione offre un servizio d’assistenza con un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: quest’opzione va ad aggiungere le chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Da notare, inoltre, che le restanti quattro opzioni possono essere aggiunte all’abbonamento al costo di 5 Euro in più al mese cadauna rispetto al costo dell’abbonamento. A seconda delle proprie necessità, quindi, il cliente potrà scegliere quali opzioni aggiungere. Ad esempio, chi vuole accedere alla versione completa di TIM Vision e non vuole rinunciare alle chiamate illimitate dal telefono di casa può attivare entrambe le opzioni. In questo caso, il canone mensile dell’abbonamento sarà di 40 Euro.

A completare i vantaggi inclusi in TIM Super ADSL c’è la possibilità di passare a TIM anche con la tariffa per lo smartphone attivando un’offerta speciale che include minuti ed SMS illimitati e 20 GB in 4G (6 GB in roaming in UE) al costo di 10 Euro al mese con addebito direttamente in bolletta. Per ogni linea fissa, è possibile abbinare due SIM TIM con questa tariffa speciale. Da notare inoltre, che questa tariffa è attivabile anche con portabilità del numero da altro operatore.

Attiva TIM Super ADSL

Internet Unlimited ADSL di Vodafone

Un’altra ottima offerta ADSL di agosto 2019 è rappresentata da Internet Unlimited di Vodafone. Questa tariffa offre i seguenti bonus:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali (l’opzione delle chiamate illimitate è disponibile in esclusiva per chi si abbona online);

connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

Internet Unlimited ADSL presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano l’offerta, l’operatore include anche i seguenti bonus aggiuntivi:

SIM dati con 30 GB al mese in 4G per navigare sotto rete Vodafone anche in mobilità (la SIM è utilizzabile in un tablet oppure in router 4G o in una chiavetta);

per navigare sotto rete Vodafone anche in mobilità (la SIM è utilizzabile in un tablet oppure in router 4G o in una chiavetta); 6 mesi di abbonamento gratuito a Netflix con possibilità di disdetta senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento; nel caso in cui il cliente deciderà di continuerà ad utilizzare il servizio, il costo dell’abbonamento a Netflix sarà di 11,99 Euro al mese;

Attiva Internet Unlimited ADSL di Vodafone

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte ADSL del mese di agosto 2019 troviamo anche Fastweb Casa, l’unica offerta dell’operatore per la linea fissa di casa. Questa soluzione tariffaria mette a disposizione degli utenti una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali (con 5 Euro in più ogni mese è possibile avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero dal telefono fisso) ed una connessione illimitata.

Per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH o dalla fibra mista FTTC, la connessione avviene tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Non ci sono differenze di alcun tipo rispetto alle versioni dell’offerta di Fastweb che sfruttando la fibra ottica. Al momento dell’attivazione, infatti, il cliente dovrà, semplicemente, verificare la copertura in modo da scoprire quale tecnologia potrà utilizzare per accedere ad Internet.

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione dell’offerta stessa.Attiva Fastweb Casa

Da notare che Fastweb ha appena lanciato una nuova partnership con DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport che trasmette in esclusiva anche tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato. Abbinando Fastweb Casa ad un abbonamento DAZN, grazie a questa partnership, il costo complessivo dell’offerta sarà di 35,95 Euro al mese con un risparmio di 4 Euro al mese rispetto al costo dei due servizi separati (DAZN costa 9,99 Euro al mese).

Attiva Fastweb Casa + DAZN

Offerte fibra: come verificarne la disponibilità e attivare un nuovo abbonamento

La fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC garantiscono prestazioni molto superiori rispetto alla “tradizionale” rete ADSL. La copertura di queste due tecnologie, per quanto limitata, è in costante espansione. Per questo motivo, quindi, è opportuno verificare, periodicamente, la disponibilità di queste tecnologie presso il proprio indirizzo di casa.

Per verificare la disponibilità della fibra FTTH o della fibra mista FTTC è sufficiente individuare la migliore offerta fibra che si desidera attivare e procedere con la verifica della copertura, direttamente tramite il sito dell’operatore. Per velocizzare, al massimo, l’intera procedura è consigliabile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile cliccando sul link qui di sotto, da cui sarà possibile individuare l’offerta fibra più adatta alle proprie esigenze.

Successivamente, sarà possibile cliccare sul tasto Dettagli per essere reindirizzati al sito dell’operatore da cui sarà possibile procedere con la verifica della copertura.

Scopri le migliori offerte fibra ottica

Ricordiamo che la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) prevede che la connessione avvenga tramite un cavo in fibra ottica che arriva sino all’abitazione dell’utente, garantendo così prestazioni di altissimo livello per quanto riguarda la velocità di connessione. La fibra FTTH, infatti, permette all’utente di navigare sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload.

La fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet), invece, è una tecnologia in cui l’ultimo tratto della connessione, quello che collega la centralina stradale (il Cabinet) all’abitazione dell’utente, è realizzato in rame. La copertura della rete FTTC è nettamente superiore rispetto a quella della fibra ottica FTTH. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la velocità massima di una connessione con tecnologia FTTC è di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, valori che risultano nettamente superiori all’ADSL anche se inferiori alla fibra ottica.

Molte offerte degli operatori di telefonia fissa, come ad esempio l’offerta di Fastweb citata in precedenza, sono disponibili con le stesse condizioni a prescindere dalla tecnologia con cui viene attivata la tariffa. Alle volte, inoltre, gli operatori permettono di effettuare degli upgrade della tecnologia con cui avviene la connessione se, dopo l’attivazione di un’offerta ADSL, l’indirizzo di casa dell’utente registrerà la disponibilità della fibra ottica FTTH o della fibra mista FTTC.

Tale upgrade è talvolta accompagnato dal pagamento di un costo una tantum per il cambio offerta. Per il passaggio alla fibra FTTH, inoltre, è necessario anche l’intervento di un tecnico dell’operatore che dovrà effettuare alcune modifiche all’impianto. Da notare, inoltre, che potrebbe essere necessario cambiare router per la connessione.