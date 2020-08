Offerta Wind Casa: la migliore proposta di agosto 2020

Una delle offerte più convenienti per attivare la connessione domestica in fibra o Adsl è la promozione Wind Casa. Ecco quali sono le condizioni e i costi proposti dal gestore e quali incentivi propone l’operatore ai nuovi clienti ad Agosto 2020

Risparmiare sul proprio abbonamento internet casa è uno dei principali obiettivi per molti utenti. Per riuscire a trovare dei canoni convenienti e che offrano dei servizi di buona qualità una pratica comune è quella di confrontare le promozioni tramite appositi servizi online.

I raffronti delle promozioni permettono di verificare le condizioni proposte dagli operatori, i costi delle tariffe e gli incentivi per i nuovi clienti. Operando questo tipo di confronto gli utenti possono riuscire ad individuare la combinazione ideale per loro.

Il comparatore di SosTariffe.it vi permette di avere un quadro completo delle attuali offerte internet in fibra o Adsl. Nei risultati della ricerca questo strumento segnalerà il costo del canone, la velocità massima della connessione, le condizioni degli iniziative promozionali, le spese per l’attivazione e i contributi per il modem, oltre alle condizioni di traffico voce ed eventuali altri servizi.

La promo Super Fibra di WindTre

La migliore offerta Wind Casa è Super Fibra, si tratta anche della promozione in fibra con il canone più basso del mese. Le condizioni di questa tariffa ad Agosto sono le seguenti:

chiamate illimitate verso i contatti nazionali

attivazione compresa

modem (5,99 euro al mese per 4 anni già incluso)

Giga illimitati su 3 sim della famiglia

Le offerte casa di WindTre hanno costi differenti a seconda della tecnologia attivata. Se si acquista una tariffa FTTH, FTTC e ADSL a 20 Mega il costo mensile è di 26,98 euro al mese. Qualora si proceda ad una verifica della copertura del servizio e risulti impossibile attivare uno di questi servizi il canone sarà maggiore.

Con la tecnologia FTTC NGA da 100 o 200 Mega WindTre richiede il pagamento di un canone mensile di 28,98 euro, se si attiva l’Adsl a 7 Mega l’offerta sarà di 33,98 euro al mese. In tutti i casi questi costi e le condizioni sono proposte solo ai clienti che attivino i piani via web.

Servizio di Giga senza limiti per le sim familiari

Uno degli incentivi di WindTre per i nuovi clienti è la possibilità di attivare anche Giga illimitati sulle sim della famiglia. L’intestatario del servizio internet casa potrà richiedere l’estensione del bundle dati per il proprio smartphone e altre due sim WindTre.

L’unica condizione per poter usufruire di questa opzione sarà di avere attivo sulla propria sim uno dei seguenti piani mobile del gestore: Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart.

Per attivare i Giga senza limiti dovrete aver registrato un profilo personale nell’Area Clienti o sull’app WindTre. Sarà sempre tramite questi canali che potrete in un secondo momento aggiungere gli altri numeri su cui aggiungere anche gli altri contatti. L’App WindTre consentirà poi di controllare i contatori, di ricaricare il numero mobile e di pagare le fatture della linea fissa e apportare modifiche ai propri piani.

Recesso e condizioni economiche

Se il cliente disattiverà l’offerta Casa o per qualunque motivo dovesse essere impossibile procedere al regolare rinnovo delle promozioni, l’utente perderà anche il diritto alla navigazione mobile senza limiti e dovrà anche restituire il modem compreso nella tariffa domestica.

Le attuali condizioni poste dal gestore azzerano i costi di attivazione, l’unico vincolo temporale ed economico da considerare per i nuovi clienti sarà quello legato al modem. Ogni offerta di WindTre include per 48 mesi le rate per ripagare il dispositivo di connessione proposto dal gestore.

In caso di recesso anticipato gli utenti dovranno continuare a versare le rate così come previsto dal piano contrattuale. La quota fissa per il modem imposta da WindTre è pari a 5,99 euro.

È possibile però attivare qualunque offerta, sia di questo gestore che di altri operatori, rifiutando il dispositivo. L’AGCOM ha infatti stabilito con una delibera il modem libero, questo significa che i clienti hanno facoltà di decidere se acquistare il dispositivo con l’offerta o da terzi.

Come estendere la rete WindTre in casa

Uno dei recenti trend tra gli operatori di rete fissa è quello di proporre dei nuovi sistemi di potenziamento del segnale internet casa. Si tratta di dispositivi in grado di ampliare la potenza della linea e di raggiungere anche i punti ciechi negli appartamenti.

Vi sarà capitato di spostarvi da una stanza all’altra in cerca della rete, gli estender di WindTre servono a rendere più stabile e ampia la copertura della linea. Questi dispositivi sono dual band, consentono la connessione contemporanea di 100 device e saranno spediti gratuitamente presso la vostra abitazione. Gli extender costano 59,90 euro l’uno.

Le opzioni internazionali e di protezione della rete

Altri servizi che possono essere aggiunti al pacchetto base di Wind Casa sono Call Your Country e Family Protect. La prima è un’opzione permette di avere chiamate illimitate verso una serie di numeri esteri. I paesi inclusi in questa offerta a 5 euro al mese sono: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Uruguay.

La Family Protect è un servizio offerto a 0,99 euro al mese ai clienti che abbiano attivato la tariffa in fibra di WindTre. Per questi utenti il primo mese della protezione aggiuntiva sarà gratuito.

Il servizio serve a monitorare la propria rete e protegge i device casalinghi o i dispositivi dell’Internet of Thing presenti nelle abitazioni. L’app permetterà di creare anche dei profili di sicurezza ad hoc per i minori e si potrà decidere bloccare o sbloccherà contenuti e connessione anche da remoto.

La Family Protect e la Kasko

I dispositivi inclusi nel pacchetto WindTre sono garantiti per 2 anni e si tratta di un servizio gratuito. Tra i problemi non compresi in questa assicurazione ci sono guasti da uso anomalo, utilizzo improprio del cellulare o di accessori, riparazioni eseguite autonomamente o in centri di assistenza non convenzionati.

La garanzia dovrà essere appositamente richiesta nei punti vendita del gestore, per l’attivazione di questa opzione saranno richiesti dei documenti precisi:

lo scontrino o la fattura d’acquisto

l’abbonamento a rate o il piano di finanziamento

il nuovo modulo per eventuali cambi offerta

Per gli smartphone WindTre è anche disponibile l’opzione Kasko, si tratta del servizio di assistenza tecnica per danni accidentali per le riparazioni del cellulare. Nella promozione Kasko è incluso solo 1 intervento di riparazione all’anno. Se volete attivare il servizio dovrete farlo quando acquista un piano.

Per accedere ai dati della vostra linea di casa dall’app scaricata sullo smartphone dovrete inserire il numero di telefono associato alla rete domestica. Dovrete quindi seguire le istruzioni a video.

Assistenza e Area clienti

Per registrare un profilo personale dovrete indicare una mail e scegliere una password. Una volta attivato l’account di potranno utilizzare le credenziali anche per l’Area clienti. Da entrambi gli strumenti sarà possibile richiedere assistenza, controllare le offerte e i consumi.

Sul sito del gestore è inoltre presente una sezione Assistenza e configurazione con una serie di manuali e dati utili per poter attivare servizi o risolvere i più comuni problemi di connessione.

I clienti potranno ottenere Supporto e informazioni rivolgendosi al 159, il numero del Servizio Clienti, oppure con WILL, l’assistente virtuale del gestore. I punti vendita del gestore sarà un’altra fonte di supporto grazie agli addetti dell’operatore.

Wind Day, il programma a premi

Questo gestore ha studiato un piano per garantire una serie di premi da poter richiedere tramite l’app. Ci sono sconti e bonus diversi per ogni giorno della settimana. Si riceverà un sms o una notifica quando l’utente si collegherà all’app.

Il mercoledì si parteciperà a delle estrazioni a sorpresa e il giovedì si vincerà un premio se si risponderà correttamente ad un quiz del gestore. Sempre tramite il programma Wind Day si potrà richiedere uno sconto del 50% per andare al cinema.

Gli utenti potranno controllare in qualsiasi momento quali promozioni sono disponibili per loro accedendo al Profilo.

La banda minima garantita

La velocità di connessione per molti utenti è un elemento importante nella scelta della rete. Gli operatori nelle réclame sponsorizzano la velocità massima delle linee, ma nei contratti sono tenuti a specificare quale sia la banda minima che sono in grado di garantire.

I parametri di velocità internet offerta da WindTre per i servizi di rete domestica sono i seguenti

FTTH (Fiber to Home) fino a 1 Giabit/s in download e 100 Mega in upload

FTTC (Fiber to Cabinet) fino a 200 Mega o di 100 Mega in download e 20 Mega in upload

ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

ADSL fino a 7 Mega in download e 256 KB in upload

