Offerta Vodafone winback: 50 GB, attivazione e primo mese gratis a 6,99 euro

Vodafone con l’arrivo del caldo tenta i suoi ex clienti con una nuova proposta winback chiamata Vodafone Special Minuti 50 GB . La tariffa offre minuti illimitati e 50 GB di traffico a 6,99 euro con primo mese gratuito ma solo se si proviene da una lista selezionata di operatori. Se in passato sei stato cliente dell’operatore in rosso e vuoi ritornarlo, scopri l’offerta che Vodafone ha riservato per te

Vodafone approfitta dell’estate per cercare di convincere i suoi ex clienti a ritornare nella sua grande famiglia. L’operatore britannico tenta il tutto per tutto con una nuova campagna winback che vede coinvolto quegli utenti che prima di cambiare operatore di telefonia mobile hanno concesso al provider in rosso di continuare ad inviare proposte commerciali. Da qualche giorno infatti alcuni call center autorizzati da Vodafone hanno iniziato a contattare alcuni ex clienti selezionati proponendogli una nuova tariffa chiamata Special Minuti 50 Giga. L’offerta teoricamente si era conclusa il 22 giugno ma pare che l’azienda abbia deciso di prolungarla di un’altra settimana.

Special Minuti 50 Giga nel formato winback prevede un primo mese gratuito ma il prezzo e alcune condizioni della promozione, come ad esempio i costi di attivazione, cambiano a seconda dell’operatore di provenienza e della modalità prescelta per ricevere la nuova SIM. Di seguito le proposte di Vodafone ai suoi ex clienti:

Vodafone Special Minuti 50 Giga

Minuti illimitati di chiamate

50 GB per navigare in Internet in 4G o 4.5G

Il prezzo della tariffa è di 6,99 euro al mese con primo mese gratuito se si proviene da qualsiasi operatore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ad eccezione di ho. Mobile. Alcuni call center propongono la stessa offerta anche se attualmente si è clienti di Iliad. Sono arrivate segnalazioni che anche gli utenti di Tim e Wind, a determinate condizioni, hanno la possibilità di sottoscrivere la tariffa a 6,99 euro al mese.

Minuti illimitati di chiamate

50 GB per navigare in Internet in 4G o 4.5G

Il prezzo della tariffa è di 7,99 euro al mese con primo mese gratuito solo se si proviene da Iliad

Minuti illimitati di chiamate

20 GB per navigare in Internet in 4G o 4.5G

Il prezzo della tariffa è di 7 euro al mese con primo mese gratuito solo se si proviene da Tre

A prescindere dall’operatore di provenienza, i clienti di ritorno dovranno comunque acquistare una nuova SIM ricaricabile e richiedere la portabilità del numero di telefono (MNP). In alcuni casi l’operatore del call center potrebbe proporvi gli contattare i propri amici per convincerli ad attivare lo stesso piano appena sottoscritto o altre offerte dedicate. Trattandosi di una proposta winback, è invece impossibile contattare direttamente i consulenti dedicati alla vendita di Vodafone Special Minuti 50 Giga per gli ex clienti.

Vodafone consente di scegliere anche la modalità con cui ricevere la propria SIM. Chi decide di riceverla con spedizione a domicilio non dovrà sobbarcarsi alcun costo prima e successivamente alla consegna da parte del corriere. Alcuni consulenti telefonici richiedono all’utente il pagamento di una prima ricarica per coprire i costi di attivazione dell’offerta pari a 6,01 euro. In ogni caso il costo della nuova SIM e il primo mese dell’offerta sono gratuiti.

L’alternativa è quella di ritirare la SIM personalmente presso uno dei tanti negozi autorizzati da Vodafone. In questo caso per ricevere la scheda telefonica bisognerà portare con sé il numero di pratica ricevuto tramite SMS inviato dal provider. Chi sceglie questa modalità dovrà pagare presso il punto vendita un costo di attivazione del piano di 6 euro in promozione invece di 12 euro ed effettuare una ricarica a coprire la spesa per il primo rinnovo anticipato. Solitamente per ricevere la nuova SIM ha un costo di 5 euro.

Bisogna comunque sottolineare che alcuni call center potrebbero non consentire all’utente di scegliere come ricevere la propria nuova SIM e, anzi, propongono solamente il ritiro in negozio.

La sottoscrizione di Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede anche l’attivazione automatica dei servizi 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+. La piattaforma per la sicurezza online è gratuita per il primo mese e da quello successivo il costo è di 1,49 euro al mese. L’opzione roaming offre 60 minuti per chiamare (30 in entrata e 30 in uscita) e 500 MB al giorno per navigare in Internet in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti a 3 euro solo in caso di utilizzo. Se si superano le soglie di traffico dati incluse dal piano la connessione al web si blocca e 1 GB di Riserva si disattiva. In alternativa, l’utente può pagare 2 euro ogni 200 MB fino al prossimo rinnovo della tariffa ma senza superare un totale di 10 euro di spesa, pari a 1 GB di traffico.

Tutti i servizi aggiuntivi e le opzioni sopracitate possono essere disattivate dal cliente in ogni momento e senza alcun costo aggiuntivo. Il modo più semplice è quello di chiamare il numero gratuito 40027 ma è possibile eseguire la stessa operazione dall’app MyVodafone.

Anche chi non è stato in passato un cliente di Vodafone può comunque scegliere tra tariffe interessanti, economiche e ricche di servizi. Oggi l’offerta di punta di dell’operatore in rosso è certamente Shake it Easy, anche se si tratta di una proposta riservata ai giovani. La promozione oggi prevede la possibilità di accedere gratuitamente a 3 mesi a film, serie TV, produzioni originali e documentari su Netflix e appartiene a quelle offerte con Promo 5G inclusa. Ciò significa che chi ha uno smartphone abilitato può navigare fino a 2 Gbps tramite il nuovo standard. In alternativa, per viaggiare alla massima velocità su mobile si può attivare l’opzione Smart 5G che costa 5 euro al mese con primo mese gratuito.

Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

