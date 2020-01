Offerta Sky Q Fibra: TV, famiglia + Netflix a 24,90 euro per 12 mesi

Intrattenimento a non finire con Sky Q Fibra . La nuova offerta della pay TV permette di avere cinema, TV e un abbonamento Premium a Netflix in un’unica fattura. Scopri tutti i dettagli e i costi

Grandi notizie per gli amanti di film e serie TV. Con Sky si possono avere non solo tutta la programmazione della pay TV preferita dagli italiani ma anche tutti i contenuti in streaming di Netflix. In più, non serve nemmeno la parabola con Sky Q Fibra. I clienti Sky da più 3 anni possono poi ottenere il loro abbonamento alla piattaforma di streaming ad un prezzo ancora più vantaggioso. Difficile trovare qualcosa di meglio per riempire le serate sul divano. Ecco tutti i dettagli:

Sky Q fibra: TV, Famiglia e Netflix

Da qualche mese Sky consente di utilizzare il nuovo e più ricco di funzioni decoder Sky Q anche attraverso una connessione in fibra ottica. Questo significa che non è necessaria né la parabola né il telefono fisso.

Sky Q permette di gestire ogni aspetto della visione in modo innovativo e intuitivo grazie ai comandi vocali. Basta cliccare sull’apposito tasto con l’icona a forma di microfono per attivare questa funzione. Con Sky Q si può scegliere un film semplicemente pronunciandone il nome o una citazione. Il programma che si sta guardando si mette automaticamente in pausa mentre effettuiamo la ricerca. Le altre funzioni di Sky Q sono:

My Q: sezione con i programmi preferiti dall’utente, le ultime novità, i contenuti consigliati e quelli che si era già iniziato a vedere

sezione con i programmi preferiti dall’utente, le ultime novità, i contenuti consigliati e quelli che si era già iniziato a vedere Registra : registrazione fino a 3 programmi in contemporanea anche in diretta mentre se ne sta visionando un quarto. La sezione Registrazioni raccoglie tutti i programmi registrati

: registrazione fino a 3 programmi in contemporanea anche in diretta mentre se ne sta visionando un quarto. La sezione Registrazioni raccoglie tutti i programmi registrati Ricerca rapida : possibilità di cercare un film con la massima velocità digitando una parte del titolo o il nome di un attore o regista

: possibilità di cercare un film con la massima velocità digitando una parte del titolo o il nome di un attore o regista Mini Guida : senza interrompere il programma si può leggere la trama, scoprire cosa c’è in onda su altri canali e consultare anche la programmazione futura

: senza interrompere il programma si può leggere la trama, scoprire cosa c’è in onda su altri canali e consultare anche la programmazione futura Restart : per far ripartire il programma dall’inizio

: per far ripartire il programma dall’inizio Autoplay : per guardare le proprie serie TV preferite e vedere la puntata successiva subito dopo la conclusione dell’episodio in onda

: per guardare le proprie serie TV preferite e vedere la puntata successiva subito dopo la conclusione dell’episodio in onda My Music : ascoltare musica direttamente dalla TV via Bluetooth o AirPlay

: ascoltare musica direttamente dalla TV via Bluetooth o AirPlay Sky Go Plus : per accedere anche da dispositivi mobili alla programmazione di Sky, i contenuti on demand e gestirli tramite funzioni avanzate

: per accedere anche da dispositivi mobili alla programmazione di Sky, i contenuti on demand e gestirli tramite funzioni avanzate Sezione bambini: contenuti appositi per i più piccoli con Modalità bambini attivabile con PIN per una maggiore sicurezza.

Su Sky troviamo serie TV di successo come Gomorra, 1994 e Watchmen ma anche programmi altrettanto seguiti come X Factor e Masterchef. Non solo, su Sky Q Fibra è arrivato anche Netflix, l’app di streaming per film e serie TV più utilizzata al mondo. La piattaforma è disponibile nell’hub di Sky ma si può ottenere un abbonamento ad un prezzo vantaggioso sottoscrivendo l’offerta Intrattenimento Plus.

Intrattenimento Plus

Il pacchetto permette di accedere a Netflix per tutti i clienti Sky Q con opzione Sky Famiglia. Il costo dell’abbonamento alla piattaforma di streaming e alla pay TV sono conteggiati in un’unica fattura. Chi ha già un profilo Netflix può continuare ad utilizzarlo su tutti i dispositivi come ha sempre fatto e disdirlo in ogni momento.

Intrattenimento Plus ha un costo di 9,99 euro al mese e include un piano Netflix Premium con 4K e fino a 4 dispositivi per la visione contemporanea per i clienti Sky Q Platinum con Sky Q Plus attivo. Per i clienti Sky Q Black o Fibra il piano della piattaforma di streaming è quello standard con visione in HD e fino a 2 schermi per la visione contemporanea. Si può mantenere il proprio account Netflix Premium pagando 4 euro in più al mese. Per i clienti Sky da più di 3 anni il servizio ha invece un costo di 6,99 euro al mese. Chi invece non dispone del pacchetto Sky Famiglia può aggiungerlo dal Fai da te al costo di 5,40 al mese.

Sky Q Fibra: requisiti minimi

Per godere di una visione al top della qualità è necessario disporre di un’offerta Internet casa all’altezza. Sky quindi consiglia di dotarsi di una connessione in FTTC (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet) che garantisca una velocità massima di almeno 200 Megabit al secondo. Gli operatori di rete fissa migliori secondo Sky sono Fastweb, Wind, Tre, Tim o Tiscali. La banda minima dovrebbe essere di 15 Mbps. Quest’ultima consente di vedere in programma in TV e contemporaneamente registrare 2 contenuti ed effettuare uno streaming su dispositivi mobili.

Per coloro che preferiscono la connessione Wi-Fi a quella via cavo sarebbe meglio dotarsi di un modem Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz). In ogni caso Sky consiglia, al fine di avere una connessione più stabile, di collegare il decoder Sky Q al modem tramite cavo Ethernet.

Per trovare l’offerta Internet casa in grado di soddisfare i requisiti sopracitati e risparmiare davvero sul prezzo, basta utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Il nostro servizio non solo vi permette di confrontare le tariffe dei principali provider e trovare quella migliore in base alle proprie specifiche esigenze ma anche di verificare la copertura disponibile nel vostro Comune grazie ad un apposito strumento gratuito. Il comodo speed test consente invece di misurare in tempo reale le performance della rete sia in download sia in upload. Anche in questo caso il servizio è a costo zero.

1. Sky Q Fibra con Netflix

Sky TV

Sky HD

Sky Famiglia

Netflix

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

3 registrazioni in contemporanea

1 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 43,39 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Fibra pari a 49 euro una tantum invece di 148 euro.

2. Sky Q Fibra con Sky Cinema

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD)

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

3 registrazioni in contemporanea

1 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

Annunci Google

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 44,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Fibra pari a 49 euro una tantum invece di 148 euro.

Con Sky Q Fibra non è possibile accedere al nuovo canale DAZN1 sul 209 in quanto è disponibile solo per i clienti via satellite. Per vedere i contenuti della piattaforma di streaming basta utilizzare l’app di DAZN presente nella Home di Sky Q. Nella stessa sezione troviamo anche Spotify, Vevo, YouTube, Sky TG 24, Sky Sport e Sky Meteo 24.

Attiva Sky Q fibra

Le altre offerte Sky

Sky offre altre alternative per accedere ai suoi contenuti, sia utilizzando la classifica parabola sia attraverso il digitale terrestre:

1. Sky Q Black con Sky Calcio (satellite)

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD) e in 4K HDR

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

3 registrazioni in contemporanea

1 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Cinema – 15 euro al mese per un anno

– 15 euro al mese per un anno Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 43,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Black pari a 49 euro una tantum invece di 219 euro.

Scopri l’offerta via satellite di Sky

2. Sky Q Platinum con Sky Calcio (satellite)

Multiscreen wireless con Sky Q Mini.

Oltre 60 canali in HD (Sky TV, Sky Calcio, Sky HD) e 4K HDR

Canali del digitale terrestre

Controllo vocale

4 registrazioni in contemporanea

2 TB di memoria per salvare film, programmi e serie TV

Restart e on demand su tutti gli schermi

Sky Go Plus

Al pacchetto è possibile aggiungere

Sky Cinema – 15 euro al mese per un anno

– 15 euro al mese per un anno Sky Calcio – 15 euro al mese per un anno

L’offerta ha un costo di 44,90 euro al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 58,20 euro al mese. A queste spese si aggiungono il costo per la consegna e l’attivazione di Sky Q Platinum pari a 199 euro una tantum invece di 319 euro.

3. Sky sul digitale terrestre

Con Sky sul digitale terrestre offre accesso a tutti i contenuti della pay TV senza la necessità dell’installazione della parabola. Per sottoscrivere questa offerta servono una tessera e un decoder o un modulo CAM abilitati alla visione dei servizi a pagamento del digitale terrestre. L’apparato con tessera inclusa è disponibile nei punti vendita della grande distribuzione come MW, Unieuro, Euronics, Expert o su Amazon. Il pacchetto comprende:

Sky TV

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Go

L’offerta ha un costo di 29 ,90 euro al mese invece di 44,90 euro per i primi 12 mesi. La spesa per l’attivazione è di 19 euro in promozione invece di 39 euro.

Attiva Sky sul Digitale terrestre