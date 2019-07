Offerta PosteMobile di luglio 2019: Creami WOW WeekEnd, 10 GB a 4,99

Solo per questo week end di sabato 27 e domenica 28 luglio è possibile attivare la nuova offerta Creami WOW WeekEnd di PosteMobile , una tariffa davvero molto interessante che al costo di appena 4,99 Euro al mese mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 10 GB di traffico dati in 4G. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta PosteMobile e come fare per attivarla.

Per tutto il week end di sabato 27 e domenica 28 luglio è possibile attivare la nuova tariffa Creami WOW WeekEnd di PosteMobile. Si tratta di un’offerta “limited edition” disponibile esclusivamente tramite attivazione online. I punti di forza della nuova tariffa per smartphone di PosteMobile sono il prezzo estremamente contenuto ed i ricchi bonus offerti ai clienti.

Scegliendo Creami WoW WeekEnd si potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia;

verso tutti i mobili in Italia; 10 GB di traffico dati in 4G con una velocità massima di 150 Mbps;

La nuova Creami WOW WeekEnd di PosteMobile presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese risultando, quindi, una delle offerte più economiche dell’intero mercato di telefonia mobile e, più in generale, una delle migliori per rapporto qualità/prezzo grazie alla possibilità di sfruttare minuti ed SMS senza limiti e di poter contare su ben 10 GB di traffico dati per navigare ogni mese.

In roaming in Unione Europa, come previsto dalla normativa vigente, l’utente potrà utilizzare minuti ed SMS senza limiti per chiamare ed inviare messaggi a qualsiasi numero in Italia o in Europa. Per quanto riguarda il traffico dati, invece, con quest’offerta è possibile utilizzare sino ad un massimo di 1,36 GB di traffico dati al mese in roaming senza costi aggiuntivi.

Da notare, inoltre, che incluso nel canone mensile dell’offerta troviamo tutti i servizi aggiuntivi:

servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”;

avviso di chiamata;

verifica del credito residuo chiamando il numero 401212;

funzione HotSpot;

assistenza telefonica gratuita al 160;

app PosteMobile per smartphone Android e iPhone;

Per attivare la nuova Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è necessario seguire una breve procedura online. L’offerta in questione è disponibile sia per chi vuole attivare un nuovo numero che per chi richiede la portabilità del numero da altro operatore. La nuova SIM sarà spedita all’utente presso l’indirizzo indicato in fase di registrazione. L’attivazione di Creami WOW WeekEnd comporta una spesa di 15 Euro con 15 Euro di credito sulla SIM da utilizzare per il pagamento dei rinnovi della nuova offerta attivata.

Attiva Creami WOW Weekend di PosteMobile

Effettuato l’acquisto, la SIM verrà spedita da PosteMobile, tramite il servizio di spedizione di Poste Italiane, all’indirizzo indicato dall’utente. La spedizione è completamente gratuita.

Perché attivare Creami WOW Weekend di PosteMobile

La nuova offerta di PosteMobile, come evidente anche analizzando il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile, è attualmente una delle migliori offerte disponibili sul mercato e la migliore offerta in assoluto a meno di 5 Euro al mese. Chi vuole attivare una tariffa per smartphone con canone mensile ridotto ai minimi termini, quindi, cogliere al volo l’occasione e procedere subito con l’attivazione della nuova tariffa.

Da notare che Creami WOW Weekend di PosteMobile non presenta vincoli di alcun tipo. L’utente è libero di richiedere l’attivazione dell’offerta e, successivamente, interromperne i rinnovi o passare ad altro operatore nel caso senza dover pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione dell’offerta PosteMobile non presenta costi extra. Il cliente pagherà 15 Euro e si ritroverà con una SIM con 15 Euro di credito che potrà essere utilizzata per pagare i primi tre rinnovi della propria offerta. Non ci sono costi nascosti o limiti di utilizzo di alcun tipo dell’offerta. Si tratta, quindi, di una delle soluzioni più vantaggiose e complete del momento per chi è in cerca di una tariffa per smartphone economica che non comporti la rinuncia alla possibilità di sfruttare al massimo il proprio device.

Vediamo ora come funziona l’attivazione della tariffa:

Come attivare Creami WOW Weekend di PosteMobile

Come sottolineato in precedenza, l’offerta Creami WOW Weekend di PosteMobile è disponibile solo tramite attivazione online. Per procedere con l’attivazione dell’offerta è sufficiente cliccare sul box riportato in precedenza che ti indirizzerà al sito ufficiale di PosteMobile ed, in particolare, alla pagina dedicata all’attivazione di quest’offerta.

A questo punto, per attivare la tariffa, sarà sufficiente cliccare su Acquista Online oppure su Acquista con Operatore. Le due modalità per l’attivazione sono entrambe valide. Chi non è molto pratico con i PC e non vuole commettere errori in fase di attivazione può, quindi, affidarsi all’attivazione tramite operatore.

Per completare l’attivazione online c’è bisogno di:

un documento d’identità in corso di validità (non è necessario effettuare l’upload di una copia digitale);

in corso di validità (non è necessario effettuare l’upload di una copia digitale); codice fiscale;

Per procedere con l’identificazione dell’utente si potrà utilizzare la webcam del proprio PC oppure scaricare l’applicazione SIM & Go, disponibile sia per smartphone Android che per iPhone tramite il Play Store e l’App Store rispettivamente, che potrà essere utilizzata, seguendo una semplice procedura di pochi minuti, per verificare la propria identità ed accelerare il processo di attivazione.

Completato l’iter di acquisto e identificazione, l’utente riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della sottoscrizione che includerà la conferma dell’acquisto ed il codice di conferma che dovrà poi essere utilizzato per attivare la SIM tramite l’app SIM & Go.

PosteMobile invierà la SIM all’indirizzo indicato dall’utente tramite il servizio di consegna di Poste Italiane. Un postino, nel giro di pochi giorni lavorativi, consegnerà la SIM PosteMobile al cliente che potrà iniziare, da subito, a sfruttare i vantaggi dell’offerta Creami WOW Weekend.