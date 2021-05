Offerta Iliad 7,99: come attivare a Maggio 2021

Il gestore francese ha lanciato una nuova offerta Iliad a 7,99 euro. In questa guida vedremo come attivare la promozione e quali sono i costi e le condizioni dei piani dell'operatore per i nuovi clienti. Una delle particolarità delle offerte Iliad è che non si può passare da una tariffa all'altra, se spunta una promozione più convenienti un utente deve attivarla ex novo

Il catalogo delle promozioni dell’operatore francese conta al momento tre piani per i nuovi clienti, l’offerta Iliad 7,99 euro, quella da 9,99 euro e un pacchetto da 4,99 euro. Le due qualità che gli utenti riconoscono a questo gestore sono l’economicità delle sue tariffe e la trasparenza delle condizioni proposte con i suoi piani mobile.

Iliad è stato il primo gestore a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese e continua a sorprendere con pacchetti con bundle Giga molto ampi (fino a 100 Giga al mese) a costi estremamente bassi se paragonati a quelli di altri provider tradizionali.

Finora il gestore ha sempre rispettato la promessa fatta agli utenti al suo arrivo in Italia di mantenere i prezzi dei suoi piani per sempre. Questa è però anche la caratteristica che impedisce di cambiare la tariffa Iliad associata al proprio numero, per attivare una nuova promozione sarà necessario effettuare una richiesta di portabilità verso un nuovo contatto Iliad.

Come attivare online o in negozio le promo Iliad

Attivare online o nei punti vendita Iliad le tariffe di questo gestore richiede pochi passaggi e ti ruberà qualche minuto. La registrazione nell’Area personale è il primo passo necessario per avviare la procedura di sottoscrizione delle tariffe. Devi poi indicare se vuoi attivare la nuova promozione mobile in portabilità o con un numero Iliad. Per effettuare questa operazione devi inserire il codice seriale della sim, l’ICCID si trova sulle vecchia sim, la tipologia di piano attivo sul vecchio numero e il precedente contatto telefonico.

Come nuovo cliente dovrai poi inserire i tuoi dati personali e poi quelli relativi al metodo di pagamento. Con Iliad è necessario inserire in prima battuta una carta su cui addebitare la spesa, poi per i rinnovi si può decidere tra l’opzione manuale e quella automatica. Le carte accettate da Iliad sono quelle dei circuiti Mastercard e Visa.

L’ultimo elemento da indicare è quello relativo poi alla modalità di consegna della sim. Questo passaggio, com’è ovvio riguarda le attivazione online. Il gestore ti permette di scegliere corriere privato o con Poste Italiane. Le sim dovrebbero arrivare entro 2-5 giorni lavorativi. Per chi sceglie la consegna tramite postino non è richiesta la firma del pacco, la sim sarà spedita come una lettera e ti arriverà direttamente in cassetta. Con il corriere invece dovrai essere presente al momento dell’arrivo del pacco.

Questa differenza è dovuta anche alla differente procedura di riconoscimento dell’intestatario del nuovo servizio. Per la consegna postale è richiesto di effettuare una videochiamata con un operatore che si accerterà della tua identità e verificherà la corrispondenza dei dati inseriti nella richiesta. Con l’invio con il corriere invece il riconoscimento avverrà al momento della consegna, sarà in questo necessario che ti munisca di una copia del documento che consegnerai all’incaricato e del tuo documento originale per il raffronto.

Una volta ultima la procedura di registrazione e quando avrai la sim dovrai attendere fino a 48 ore perché il tuo numero sia attivo.

L’acquisto delle sim con i SimBox

Per chi non vuole attendere i tempi di consegna o non si fida ancora delle procedure digitale le alternative sono due. La registrazione e l’acquisto nei punti sparsi in centri commerciali e negozi in Italia o le tabaccherie, le edicole e i bar convenzionati.

Con le SimBox dovrai effettuare esattamente la stessa procedura appena descritta per la registrazione online. Questi apparecchi non sono altro che distributori di sim, dalle SimBox è anche possibile verificare il credito e ricaricare la scheda. Questi strumenti ti richiederanno di poter scansionare il documento di identità, dovrai poi registrare un video in cui affermi di scegliere Iliad. Al termine della procedura riceverai la sim e uno scontrino con le credenziali per l’accesso all’Area personale Iliad.

L’alternativa è la procedura in bar, tabaccherie ed edicole convenzionate e che abbiano i sistemi di pagamento digitale Snaipay, sono più di 600 questi Iliad Point attivi in Italia. Grazie ad Iliad Express le sim potranno anche essere acquistare alle casse dei supermercati e dei negozi di elettronica. Si può effettuare l’acquisto sia pagando in contanti che con carte, anche in questo caso al cliente sarà stampato uno scontrino con tutte le informazioni per attivare la scheda.

Offerta Iliad 7,99 euro

Si tratta della prima promozione Iliad proposta in Italia e dal 2018 non sono mai state ritoccate le condizioni offerte. Il piano prevede, a fronte del canone da 7,99 euro:

50 Giga per navigare in 4G o 4G+

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

minuti e messaggi senza limiti in Europa

5 Giga in UE

Il gestore include in questo pacchetto anche chiamate gratuite verso numeri stranieri, il traffico voce illimitato è rivolto ad oltre 60 destinazioni. Ecco quali sono i contatti esteri che sarà possibile chiamare senza costi:

Andorra

Australia

Austria

Azzorre

Belgio

Brasile

Bulgaria

Canada (anche mobili)

Canarie, Arcipelago delle

Cina

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Germania

Gibilterra

Grecia

Guadalupa

Guernsey

Guyana

Hawaii (anche mobili)

Hong kong

Jersey

India

Irlanda

Islanda

Isola di Man

Israele

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Regno Unito

RiunioneAlaska (anche mobili)

Romania

San Marino

Spagna

Slovenia

Sudafrica

Ungheria

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Repubblica Ceca

Slovacchia

Svezia

Svizzera

Taiwan

USA (anche mobile)

Ci sono una serie di servizi che sarà possibile usare gratis con le offerte Iliad, come la segreteria telefonica e visiva, Mi richiami e l’hotspot. L’attivazione della tariffa costerà 9,99 euro. Una volta esaurito il traffico dati incluso nella promozione, e previo espresso consenso del cliente, la navigazione costerà 0,90 euro ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Scopri l’offerta Iliad 50 Giga »

Annunci Google

La promozione 100 Giga

Un’altra offerta del gestore è questo piano 5G da 100 Giga al mese, il costo è di 9,99 euro. Nel canone di questa promozione sono inclusi:

100 Giga in 5G o in 4G/4G+

6 GB in roaming in Ue

minuti e sms illimitati verso numeri in Italia

minuti verso i contatti esteri e UE

Il prezzo è fisso e non subisce rimodulazioni, come da policy adottata da Iliad. Inoltre il recesso dalle promozioni del gestore non comporta penali e il provider non impone alcun vincolo.

Il primo mese attivare questa offerta ti costerà quasi 20 euro, di cui 9,99 euro per il canone e altri 9,99 euro come contributo per l’attivazione.

Attiva Giga 100 »

Velocità delle connessioni Iliad

Con Iliad si può navigare sulla comune rete in 4G e 4G+, il gestore ha raggiunto una copertura pari al 99% del territorio italiana. Al momento il provider continua ad appoggiarsi alle antenne WindTre, nel frattempo continua il suo piano di sviluppo delle infrastrutture proprietarie. A dicembre 2020 è stato raggiunto l’obiettivo di 5.000 stazioni attive in tutto il Paese, il gestore spera di superare le 8.500 unità entro la fine del 2021.

Per quanto riguarda il 5G, il servizio è ancora disponibile solo in alcune grandi o medie città italiane. Chi accede a questa tecnologia potrà navigare fino a 855 Mbps in download. Tra l’altro l’operatore si è impegnato a creare una rete che garantisca il maggior flusso dati possibile con il minor consumo energetico.

I dispositivi compatibili con la tecnologia 5G

Per chi è interessato a passare a questa nuova tecnologia di collegamento è importante avere anche uno smartphone che sia compatibile con la velocità e gli standard delle linea. Iliad ha stilato un elenco dei dispositivi compatibili con la sua rete alla massima velocità:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Xiaomi MI 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Motorola Edge

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto Razr 5G

Nokia 8.3 5G

I servizi Iliad

Per i clienti che attivano una promozione Iliad è possibile effettuare il controllo dei contatori tramite il profilo personale sul sito o chiamando il centralino. Il controllo del credito residuo è un’altra operazione che non comporterà nessun costo.

Con questo gestore è inoltre garantito l’avviso di chiamata gratuita se il contatto risultasse occupato. Si potrà anche disattivare i servizi a pagamento in qualsiasi momento, anche il blocco dei numeri nascosti potrà essere attivato senza costi.

Uno dei limiti che alcuni clienti lamentano con questo gestore è l’assenza di un’applicazione per gestire l’offerta. In realtà però i clienti possono accedere in qualsiasi momento all’Area personale sul sito dell’operatore ed effettuare sia le operazioni di verifica di consumi e contatori, sia effettuare ricariche, gestire le opzioni e i servizi abbinati alla propria promozione. Per poter accedere a questo controller dell’offerta si dovranno utilizzare le credenziali fornite da Iliad al termine dell’attivazione della tariffa, dopo il primo accesso il gestore riconoscerà il tuo smartphone ma potrai comunque collegarti in pochi secondi da qualsiasi dispositivo vorrai.

Iliad è tra i gestori che danno la possibilità ai propri clienti di accedere a delle condizioni agevolate di acquisto degli smartphone. Se vuoi l’ultimo modello di iPhone o di Samsung, magari 5G friendly, potrai attivare le promozioni cellulare incluso. Chi ha attiva un’offerta Iliad da almeno 3 mesi potrà contare su un piano a rate della durata di 30 mesi per avere il suo cellulare preferito.