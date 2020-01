Offerta Iberdrola: sconto del 50% sulla luce per i primi 3 mesi e prezzo bloccato per un anno

Una delle migliori offerte di Gennaio 2020, Iberdrola sconta il prezzo dell’energia elettrica per il primo anno di fornitura. Ecco quali sono le condizioni per risparmiare attivando il piano Eco Tua Web Notte&Weekend della società di fornitura spagnola

Fare il bucato solo di sera o nei weekend, abbassare la temperatura dello scaldabagno, tenere il termostato solo di qualche grado più basso, utilizzare acqua fredda – quando possibile -per lavare i propri indumenti. Tutte buone abitudini che consentono di ridurre la bolletta energetica ma che scalfiscono solo la superficie.

I risparmi più importanti sono garantiti dal passaggio alle offerte luce e gas del libero mercato. I gestori della fornitura stanno lanciando diverse proposte interessanti e abbinano i piani a una serie di incentivi come buoni sconto, programmi a premi e concorsi.

Risparmiare con le offerte libere

Per conoscere i piani che garantiscono gli sconti migliori e i prezzi più bassi potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Impostare i filtri è semplice e consente di personalizzare la ricerca, in questo modo potrete anche conoscere il risparmio garantito dai piani del libero mercato rispetto a quelli del servizio a Maggior Tutela.

Da quando nel 2018 Iberdrola, società spagnola di fornitura di servizi, ha avviato le sue attività in Italia si è distinta per delle offerte molto competitive. Uno dei punti chiave che rende le proposte di questa compagnia tra le più economiche degli ultimi 2 anni è la tendenza a porre dei prezzi della materia prima scontati anche del 50%.

Quanto pesa il costo dell’energia in bolletta

Se vi siete mai soffermati ad analizzare le bollette energetiche che i fornitori vi inviano avrete notato che sono composte da diverse voci:

trasporto e gestione del contatore

oneri di sistema

Iva

Imposte varie

costo dell’energia

Quest’ultimo importo è quello che indice di più sulla spesa generale sostenuta dai consumatori. Per parlare di percentuali, la spesa per l’energia costituisce anche il 50/60% dell’intera bolletta. Quantificare con precisione una cifra è difficile infatti gli operatori del libero mercato, come Iberdrola, hanno autonomia nella scelta del costo della materia prima da proporre.

Eco Tua Web Notte&Weekend e il -50% sul prezzo della luce

A Gennaio la società spagnola ha lanciato la sua ennesima offerta luce super scontata. Il piano è Eco Tua Web Notte & Weekend e offre uno sconto sul prezzo dell’energia per il primo anno di fornitura. Vediamo in dettaglio cosa include questa promozione e perché conviene.

Eco Tua Web Notte&Weekend è una tariffa bioraria, questo significa che sono proposti dei costi dell’energia differenti per le diverse fasce orarie della giornata e della settimana. Questo genere di proposta permette di contare su dei prezzi più convenienti nelle ore serali e nei fine settimana.

Nel caso dell’offerta Iberdrola il costo dell’energia viene scontato del 50% per i primi 3 mesi di contratto e del 30% per gli altri 9 mesi, ma questo secondo abbuono sarà applicato solo durante le ore notturne e nei weekend.

Per aiutarvi a capire quale sia la convenienza del piano della società spagnola potete usare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento confronta le offerte luce e gas e vi restituisce le più vantaggiose rendendo evidente anche quale sia il risparmio annuale che le diverse tariffe garantiscono rispetto a quelle del mercato tutelato.

Selezioniamo Iberdrola luce e scopriamo che con il piano Eco Tua il risparmio in bolletta per una fornitura annuale sarà di 30 euro. Questa cifra è una sistema che calcola l’importo medio della fattura del servizio per una coppia che viva in un appartamento da 75mq con lavatrice, lavastoviglie, forno e frigo e che concentri il consumo energetico nei weekend e la sera.

La bolletta media mensile di questa coppia tipo con l’offerta illustrata sarà di 46.77 euro e quella annuale, per un consumo stimato di 2900 kWh, sarà di circa 561 euro. Con le attuali tariffe del mercato tutelato la bolletta annuale di una famiglia con le stesse caratteristiche sarebbe di 591 euro.

Il prezzo dell’energia con Iberdrola

Il prezzo dell’energia proposto con la tariffa Iberdrola è di 0.06500 €/kWh per tutte le fasce orarie. Le tre fasce di consumo sono suddivise in:

F1 (lun-ven dalle 8 alle 19, esclusi festivi)

F2 (lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00 ed escluse le festività nazionali)

F3 (ore serali e nel weekend)

Le fasce che consentiranno di avere lo sconto del 30% dopo i primi tre mesi di contratto sono F2 e F3.

Servizi extra

Come ulteriore benefit, e visti i continui cambiamenti e le numerose offerte, Iberdrola ha incluso una clausola vantaggiosa per gli utenti. In genere le offerte luce e gas sono piuttosto rigide rispetto ai cambi di promozione e ai vincoli temporali del contratto. Con Eco Tua Web invece si può cambiare offerta dopo 6 mesi di contratto, senza costi o penali da pagare.

Il fornitore ha anche studiato alcuni servizi aggiuntivi, questi a pagamento, da abbinare ai piani base proposti. Con Eco Tua si può attivare l’opzione Tuttofare Luce nella versione standard, come Tuttofare Manutenzione Luce o con Plus. Il costo è un po’ differente, la prima ha un prezzo di 3 euro circa al mese, la seconda si avvicina ai 6 euro e con la terza si arriva quasi a 8 euro mensili.

Cosa avrete attivando una di queste opzioni? Con Tuttofare Luce sono compresi nel canone l’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e un pacchetto di 3 ore di intervento di un elettricista in caso di bisogno. Si può usare solo una volta l’anno e tra la chiamata e l’operazione passeranno due giorni.

La versione Tuttofare Manutenzione Luce invece vi garantirà un controllo biennale dell’impianto elettrico ed eventuale primo intervento di messa in sicurezza. In questo pacchetto sono compresi quindi verifica dei materiali, stato del quadro elettrico, delle prese e dei punti luce, saranno testati anche i dispositivi di carico e quelli di sicurezza.

Tuttofare Plus e la Polizza casa

La versione completa è la fusione dei primi due servizi, quindi include il controllo biennale, il servizio di assistenza e l’intervento tecnico di 3 ore e offre anche una polizza. Nell’assicurazione rientrano la copertura di eventuali guasti, la chiamata, l’intervento dell’elettricista e gli eventuali materiali di ricambio. Il tetto di spesa è di 300€ per ogni guasto e può essere utilizzata 2 volte l’anno.

