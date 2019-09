Offerta Fastweb, internet casa a prezzo fisso: 24,95 euro tutto incluso

Fastweb ha preparato un grandissimo regalo per tutti coloro che attiveranno una delle sue offerte Internet casa : uno sconto di 5 euro per sempre sull’addebito mensile per accedere alla sua rete. L’offerta è però disponibile per un tempo limitato. Scopri come attivare la promozione

Fastweb è tra i primi operatori di rete fissa in Italia non solo perché offre una connessione ad Internet stabile e diffusa a livello nazionale ma anche perché è un provider particolarmente propenso ad effettuare promozioni. Fastweb infatti a cadenza piuttosto regolare offre qualche vantaggio a tutti coloro che stanno pensando di sottoscrivere una della sue tariffe Internet casa e arrivano da un altro gestore.

Settembre è il mese in cui milioni di studenti tornano sui banchi di scuola e nelle aule delle università. Il provider ha quindi scelto l’inizio dell’autunno “nutrire la conoscenza”, come recita il claim della sua nuova iniziativa Back to School. La promozione prevede un sconto di 5 euro per sempre su tutte le promozioni Internet casa di Fastweb sia ADSL sia fibra ottica. Il costo mensile di Fastweb Casa scende quindi da 29,95 euro a 24,95 euro mentre quello delle varianti con inclusi un abbonamento a DAZN o un piano energia con Enel Gas e Luce scende rispettivamente a 30,95 e 19,95 euro.

La promozione Back to School ovviamente non dura per sempre e ci sono delle condizioni particolari per poter attivare. La prima e più importante è che la sottoscrizione delle offerte deve avvenire online se si vuole ricevere lo sconto sull’addebito mensile. C’è tempo fino al 24 settembre 2019 per poter usufruire di questa opportunità unica ed incredibilmente conveniente.

Perché passare a Fastweb

Passare a Fastweb a settembre è una scelta che può davvero rivelarsi un punto di svolta per quanto riguarda l’esperienza di navigazione Internet da casa non solo per la presenza della promozione sopracitata ma anche per i vantaggi connaturati all’offerta del provider.

Fastweb non pone alcun vincolo di durata per le sue tariffe. L’utente ha piena libertà di scegliere se e quando lasciare il provider senza doversi sobbarcare alcun costo extra o penale. L’unica spesa è l’addebito per coprire i costi di dismissione del servizio. Il gestore ricerca la massima trasparenza e ha eliminato per sempre l’addebito per l’attivazione.

Fastweb permette di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo grazie alla tecnologia GPON FTTH (Fiber to the Home). Questa particolare tipologia di connessione prevede che la fibra ottica compra l’intero tragitto dalla centrale di trasmissione del segnale al modem dell’utente. Nel listino dell’operatore troviamo comunque anche piani per ADSL o FTTC (Fiber to the Cabinet). SosTariffe.it mette a vostra disposizione un efficiente strumento online, gratuito e di semplice utilizzo per verificare la copertura del proprio Comune di residenza o indirizzo.

Le tariffe Internet casa di Fastweb inoltre includono servizi molto utili come WOW Fi. Quest’ultimo permette di connettersi ad Internet in mobilità anche quando si è fuori casa. Ciò è possibile grazie ad una capillare rete composta da oltre un milioni di access point. L’accesso alla rete tramite WO Fi è totalmente a costo zero. Nel pacchetto sono compresi anche il modem FASTGate e l’assistenza clienti MyFastweb.

Il router FASTGate è un gioiello tecnologico dotato di super Wi-Fi 11ac 4×4, una tecnologia che offre il massimo della potenza del segnale in tutta la casa anche in caso di congestione della rete dovuta a più dispositivi connessi contemporaneamente ad Internet. L’utente può programmare l’accessione e lo spegnimento del router, creare una rete Wi-Fi secondaria per gli ospiti dotata di password di sicurezza e decidere a quale dispositivo dare priorità per la navigazione. Fastweb comunque come prevede la direttiva sul modem libero dell’AGCOM consente di utilizzare la sua rete anche usando un router già in possesso del cliente. Tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche minime che il dispositivo deve avere per navigare al massimo della velocità disponibile sono raccolte in un’apposita sezione sul sito dell’operatore.

Con MyFastweb è possibile gestire la propria tariffa in modo facile e veloce. Bastano pochi click per sapere qual è la velocità reale di navigazione, quanto manca al prossimo rinnovo, i servizi associati al piano e molto altro ancora. La piattaforma di assistenza è disponibile su tutti i dispositivi, a prescindere dalla tipologia di schermo (PC, smartphone, tablet, etc.). MyFastweb permette di ridurre i tempi di attesa connaturati alla modalità di supporto via telefono e di ottenere una risposta chiara e definitiva ai propri dubbi dal lato tecnico o amministrativo. Se proprio si desidera parlare con un operatore, sarà Fastweb di sua iniziativa a contattarvi per darvi assistenza.

Tra i servizi a pagamento che è possibile associare all’offerta Internet casa troviamo WOW Space, la piattaforma proprietaria di Fastweb per lo storage di contenuti multimediali nel cloud. Il servizio per meno di 10 euro al mese offre spazio illimitato per conservare ricordi, documenti importanti e file di qualunque tipo. Foto e video vengono conservati nella loro risoluzione originale e possono essere utilizzati per comporre album e raccolte. Tutti i nuovi contenuti realizzati vengono salvate in automatico su WOW Space e con la funzione geo mapping è possibile sapere quando e dove una foto è stata scattata. La piattaforma è disponibile anche su iPhone e smartphone Android inserendo le proprie credenziali MyFastweb.

Fastweb infine permette di associare alla propria offerta Internet casa anche l’intrattenimento televisivo di DAZN, che nel suo palinsesto contiene tutti i principali eventi sportivi, o un piano energia con Eni Luce e Gas.

Fastweb Casa

L’offerta di Fastweb per navigazione FTTH ha un costo in promozione di 24,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro l’24/9/19.

Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città:

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Casalecchio di Reno

Catania

Firenze

Genova

Martellago (VE)

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Salerno

San Lazzaro di Savena (BO)

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload.

L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 19,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro fino al 24/9/19 permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 30,95 euro al mese in promozione fino al 24/9/19 unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform: