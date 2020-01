Offerta Fastweb + DAZN a 33,95 fino al 31 gennaio

Tra le migliori offerte Internet casa di questa parte finale del mese di gennaio troviamo Fastweb Casa + DAZN . Si tratta di un’offerta speciale che abbina, in un unico abbonamento, tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento per la linea fissa di casa Fastweb Casa e il servizio di streaming DAZN, la piattaforma dedicata al mondo dello sport che trasmette, in esclusiva, tre partite alla settimana del campionato di Serie A. Sino al prossimo 31 gennaio, l’offerta Fastweb Casa + DAZN sarà disponibile a 33,95 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli sull’offerta e come fare per attivarla.

L’offerta combinata Fastweb Casa + DAZN è disponibile sino al prossimo 31 gennaio con la possibilità di sfruttare uno sconto sul canone. Ancora per pochi giorni, quindi, è possibile attivare un nuovo abbonamento che include tutti i vantaggi di Fastweb Casa, l’offerta dell’operatore di telefonia per la linea fissa ed Internet a casa, ed una sottoscrizione completa a DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

In via promozionale, Fastweb Casa + DAZN è disponibile con un costo mensile di 33,95 Euro. Rispetto al prezzo dei due servizi considerati separatamente (attualmente Fastweb Casa costa 27,95 Euro al mese e DAZN ha un costo mensile di 9,99 Euro al mese), i clienti che scelgono quest’offerta possono risparmiare 4 Euro al mese (quindi 48 Euro all’anno) oltre alla comodità di poter contare su di un unico abbonamento per gestire al meglio l’intera offerta.

L’offerta Fastweb Casa + DAZN presenta le seguenti caratteristiche:

connessione ad Internet senza limiti per la propria casa; la connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 mega in upload; attualmente, la rete FTTH di Fastweb è disponibile in oltre 100 città italiane; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; non sono previste differenze di prezzo in base alla tecnologia con cui avviene la connessione

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; nel canone mensile sono inclusi tutti i principali servizi aggiuntivi legati all'utilizzo della linea telefonica come Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate;

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; nel canone mensile sono inclusi tutti i principali servizi aggiuntivi legati all’utilizzo della linea telefonica come Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate; i clienti possono attivare un’apposita opzione per arricchire l’abbonamento con 1000 minuti di chiamate illimitate al mese verso l’estero al costo di 5 Euro in più al mese; l’opzione in questione permette di effettuare chiamate verso le seguenti destinazioni internazionali: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA.

accesso gratuito alla rete WOW Fi di Fastweb che può contare su oltre un milione di hotspot disponibili sparsi su tutto il territorio nazionale garantendo all'utente la possibilità di accedere, senza alcuna difficoltà, ad Internet anche quando si trova fuori casa

di Fastweb che può contare su oltre un milione di hotspot disponibili sparsi su tutto il territorio nazionale garantendo all’utente la possibilità di accedere, senza alcuna difficoltà, ad Internet anche quando si trova fuori casa servizio di cloud storage illimitato WOW Space disponibile per tutti i clienti che attivano un’abbonamento per la linea fissa a Fastweb al costo di 9,99 Euro all’anno

il cliente può attivare una SIM Fastweb Mobile (anche con portabilità del numero) con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G al mese al costo di 9,95 Euro al mese in più con costo e spedizione SIM completamente gratis; Fastweb Mobile utilizza la rete TIM per l'erogazione dei suoi servizi

accesso illimitato a DAZN ed a tutti i contenuti sportivi disponibili sulla piattaforma senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile dell'offerta; gli utenti di DAZN possono accedere alla piattaforma con due diversi dispositivi in contemporanea utilizzando il proprio account; è possibile registrare nell'account sino ad un massimo di 6 dispositivi utilizzabili per accedere alla piattaforma

Come sottolineato in precedenza, Fastweb Casa + DAZN presenta un costo periodico di 33,95 Euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta è disponibile con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Il modem incluso è il FASTGate Wi-Fi, un dispositivo che supporta il Wi-Fi 11 ac 4×4 e connessioni sino ad 1 Gigabit, garantendo la possibilità di sfruttare al massimo la rete Fastweb anche grazie ad un’ottima copertura del segnale Wi-Fi che permetterà di avere una connessione veloce e stabile in tutta la propria casa. Da notare che il FASTGate è un dispositivo “smart” sotto tutti i punti di vista e può essere gestito anche sfruttando gli assistenti vocali come Alexa di Amazon e l’Assistente Google.

L’abbonamento a Fastweb Casa e DAZN è disponibile senza vincoli di alcun tipo. I clienti che attivando l’abbonamento, infatti, non dovranno fare i conti con vincoli o costi nascosti nel canone mensile dell’offerta. In caso di recesso verrà addebitato unicamente un contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro una tantum.

Come attivare Fastweb Casa e DAZN

L’offerta combinata Fastweb Casa + DAZN è disponibile tramite attivazione online. Scegliendo la procedura online di attivazione, infatti, è possibile ottenere uno sconto complessivo di ben 7 Euro rispetto al prezzo di listino dell’offerta (pari a 40,95 Euro al mese). La procedura di sottoscrizione è molto semplice e veloce da completare.

Per inviare la richiesta di sottoscrizione di un nuovo abbonamento, infatti, basterà cliccare sul box qui di sotto per essere poi indirizzati al sito ufficiale di Fastweb. A questo punto, per attivare l’offerta sarà necessario cliccare sul tasto Abbonati Online. Dopo la verifica della copertura del servizio, l’attivazione dell’abbonamento richiederà pochi passaggi.

Per completare l’attivazione online dell’offerta è necessario avere a disposizione:

un documento di identità dell’intestatario della linea (carta d’identità, passaporto, patente)

il codice fiscale dell’intestatario della linea

il codice IBAN per impostare l’addebito delle bollette sul conto corrente

L’offerta attualmente in corso è valida sino al prossimo 31 gennaio 2020.

Per completare l’attivazione dell’abbonamento a DAZN è necessario seguire una (semplice) procedura. Ecco i dettagli:

completare la richiesta di attivazione dell’offerta Fastweb Casa + DAZN

attendere l’SMS con le credenziali per accedere all’Area Clienti MyFastweb

dall’Area Clienti MyFastweb richiedere l’attivazione dell’abbonamento a DAZN

completare la registrazione dell’abbonamento a DAZN che, terminata tutta la procedura sarà subito disponibile

Ricordiamo, inoltre, che chi non vuole abbinare DAZN a Fastweb Casa ha la possibilità di attivare separatamente i due servizi, scegliendo l’abbonamento che preferisce. Fastweb Casa, con le caratteristiche illustrate in precedenza, presenta un costo periodico di 27,95 Euro al mese (invece che 34,95 Euro) in promozione sino al 31 gennaio per chi si abbona online. Per procedere con la sottoscrizione online dell’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto:

DAZN: cosa offre la TV in streaming dedicata allo sport

Disponibile sul mercato italiano dall’estate del 2018, DAZN è uno dei punti di riferimento del settore della TV in streaming in Italia. La piattaforma può contare su di un ricchissimo catalogo di contenuti sportivi che gli utenti possono seguire semplicemente sfruttando una connessione ad Internet.

Per quanto riguarda il calcio, l’offerta di DAZN è davvero molto ricca. La piattaforma trasmette in esclusiva:

3 partite del campionato di Serie A per ogni giornata di campionato

le partite del campionato di Serie B

tantissimi eventi di calcio estero tra cui le partite de la Liga spagnola, La Ligue 1, Eredivisie, MLS, Chinese Super League, Jleague, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores e Copa Sudamericana

L’offerta sportiva di DAZN prevede anche tanti eventi di altri sport oltre al calcio. La piattaforma, infatti, trasmette anche:

i canali Eurosport 1 e 2 con tutta la programmazione sportiva disponibile su Eurosport come le partite di basket italiano e europeo, i tornei di tennis, il ciclismo con il Giro d’Italia ed il Tour de France, le gare di sci alpino e nordico, la Superbike e molto altro ancora

da questa stagione DAZN trasmetterà anche tutte le gare della Moto GP, della Moto 2 e della Moto 3

DAZN trasmette in esclusiva anche diversi sport americani come la NFL, la lega di football americano, e la MLB, la lega di baseball; ci sono poi le gare della Indycar, la Nascar e gli incontri di UFC e del Boxe professionistico

DAZN è accessibile da 2 dispositivi in contemporanea e l’utente ha la possibilità di registrare sino ad un massimo di 6 dispositivi. La piattaforma è disponibile:

via web collegandosi al sito ufficiale utilizzando un browser compatibile

tramite app dedicata per smartphone e tablet Android, per iPhone, per iPad, per console Xbox e Playstation, per Fire TV Stick di Amazon, per Apple TV e per una lunga serie di Smart TV

L’abbonamento a DAZN può essere attivato direttamente online ad un costo di 9,99 Euro al mese con possibilità di interruzione del rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per procedere con l’attivazione di un abbonamento mensile a DAZN è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di registrazione.

