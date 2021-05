Nuovo prestito: tassi e promozioni di Maggio 2021

Tramite la richiesta di un prestito è possibile accedere a liquidità aggiuntiva da utilizzare per portare a termine progetti specifici come l'acquisto di beni o la realizzazione di interventi di ristrutturazione alle proprie proprietà immobiliari. Il prestito consente di dilazionare le spese nel corso di un periodo di tempo predefinito. L'importo fornito da un istituto di credito dovrà essere restituito considerando anche un tasso di interesse, un parametro fondamentale per valutare la convenienza del presto. Ecco quali sono le migliori promozioni ed i tassi di maggio 2021 per accedere ad un nuovo prestito .

Il mese di maggio 2021 può essere davvero il momento giusto per richiedere un nuovo prestito ed ottenere liquidità aggiuntiva per portare a termine i propri progetti. In questo momento, anche considerando il delicato contesto economico e finanziario, è molto importante valutare con la massima attenzione le opzioni a propria disposizione in modo da individuare le migliori promozioni ed i tassi più convenienti per poter accedere ad un nuovo prestito.

Fortunatamente, le opzioni non mancano di certo. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono svariate soluzioni di prestito con la possibilità di dilazionare le spese per un lungo periodo (fino a 10 anni ad esempio). Per questo motivo, è importantissimo prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili prima di richiedere un nuovo prestito affidandosi, ad esempio, a strumenti di confronto online.

Come individuare il miglior prestito con il confronto online

Il settore dei prestiti è molto particolare e richiede una certa attenzione per valutare le opzioni migliori. Le promozioni a disposizione degli utenti non mancano di certo ma ogni soluzione di prestito è legata al soggetto richiedente, alle sue necessità ed alla sua situazione reddituale e patrimoniale. Per questo motivo, indicare un’offerta migliore per tutti, sia in termini di flessibilità che di convenienza dei tassi di interesse, non è possibile.

Per scegliere la migliore soluzione per un nuovo prestito diventa essenziale puntare su di uno strumento di confronto online in grado di analizzare le varie proposte disponibili, consentendo l’accesso ad una soluzione di credito davvero vantaggiosa, in rapporto alle proprie esigenze. A tale scopo è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per prestiti, accessibile cliccando sul box qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile per dispositivi Android ed iOS.

La comparazione online, per individuare il miglior prestito personale, è molto semplice. L’utente deve inserire solo alcuni dati e sarà il sistema a calcolare dei preventivi che potranno poi essere valutati per scegliere la finanziaria più vantaggiosa a cui affidarsi. Tra le informazioni da inserire troviamo:

l'importo desiderato del prestito

la durata del finanziamento (generalmente è possibile arrivare fino a 120 mesi ovvero 10 anni)

la finalità del finanziamento, utile per poter accedere a soluzioni di credito mirato ad un determinato obiettivo (ad esempio interventi di ristrutturazione)

l'impiego del richiedente (necessario come passaggio preliminare per la valutazione della situazione patrimoniale)

Si tratta di elementi molto importanti che consentono di eliminare tutte le soluzioni a cui non è possibile accedere e di valutare solo le offerte più vantaggiose per l’ottenimento di un nuovo prestito con un tasso di interesse vantaggioso. E’ importante ricordare che:

l’importo erogabile in prestito è legato alle condizioni reddituali del richiedente; in base a questo fattore sarà possibile valutare la fattibilità del prestito

la durata del finanziamento, invece, determina il costo complessivo per l’accesso al prestito; aumentare la durata, infatti, comporterà un aumento dei costi per il cliente legati agli interessi da pagare sull’importo ottenuto; si tratta di un parametro molto importante da considerare

l’impiego del richiedente è un altro elemento molto importante; alcuni prestiti, come la cessione del quinto, solo riservati ad un target specifico di utenti; in fase di richiesta sarà necessario indicare questo parametro per poter ottenere tutte le informazioni utili all’ottenimento del prestito

I migliori prestiti di maggio 2021

Come abbiamo anticipato in precedenza, non esiste un prestito migliore in assoluto ed è necessario valutare caso per caso le soluzioni più vantaggiose per poter ottenere una liquidità aggiuntiva. A titolo d’esempio, però, andiamo ad analizzare il seguente caso:

il richiedente è un 30 enne, dipendente di un’azienda privata, residente a Milano e con un reddito mensile di 1.500 euro netti

e con un reddito mensile di l’importo da richiedere in prestito è pari a 30.000 euro e tale liquidità verrà utilizzata per completare dei lavori di ristrutturazione in un immobile di proprietà del richiedente

e tale liquidità verrà utilizzata per completare dei lavori di ristrutturazione in un immobile di proprietà del richiedente la durata del finanziamento è fissata in 6 anni

Inserendo questi parametri nel comparatore di prestiti e finanziamenti di SOStariffe.it sarà possibile individuare, facilmente, le soluzioni più vantaggiose da attivare per accedere al miglior prestito possibile. Con i parametri indicati, il miglior prestito viene proposto da BNL che mette a disposizione il Prestito Personale Partners. Tale soluzione comporta una rata mensile di 545,56 euro con TAN fisso 8,75% e TAEG 10,42%.

Ribadiamo l’importanza di andare ad analizzare di volta in volta le opzioni migliori sulla base delle proprie reali esigenze. Il preventivo indicato in precedenza, infatti, è stato calcolato sulla base dei dati inseriti. Per maggiori dettagli in base alle migliori soluzioni di prestito per le proprie esigenze sarà necessario affidarsi alla comparazione online.

Le migliori soluzioni per un mutuo a maggio 2021

Quanto detto in precedenza per i prestiti può essere esteso anche ai mutui. Anche in questo caso, infatti, affidandosi alla comparazione online è possibile individuare con la massima precisione le migliori soluzioni su cui puntare per accedere ad un prestito finalizzato all’acquisto di un immobile con ottime condizioni ed un tasso di interesse conveniente.

Per maggiori dettagli, in questo caso, è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per mutui. Basterà inserire i pochi dati richiesti per poter individuare le migliori soluzioni disponibili (in base alle proprie esigenze) per poter risparmiare accedendo ad un mutuo realmente conveniente e sostenibile.

Anche in questo caso, andiamo a considerare un caso d’esempio per evidenziare le opzioni più convenienti:

il richiedente è un 30 enne, dipendente di un’azienda privata, residente a Milano e con un reddito mensile di 1.500 euro netti

e con un reddito mensile di l’importo da richiedere in prestito è pari a 150.000 euro e si è scelto di puntare su di un mutuo con tasso di interesse fisso

e si è scelto di puntare su di un mutuo con per la durata andiamo a scegliere due diverse soluzioni (20 anni e 30 anni) in modo da poter valutare l’opzione migliore

Con i dati inseriti, per un mutuo di 20 anni, la proposta più vantaggiosa arriva da Credem che propone il mutuo Credem Fisso caratterizzato da una rata mensile di 669,30 euro con un TAEG di 0,96%. Volendo estendere il finanziamento a 30 anni, invece, la soluzione più vantaggiosa viene proposta da BPER che presenta il suo Mutuo a Tasso Fisso. Questa soluzione presenta una rata mensile di 498,47 euro ed un TAG di 1.37%.

Nel caso dei mutui, come in quello dei prestiti, è fondamentale affidarsi ad uno strumento di comparazione in gradi di garantire la possibilità di confrontare un gran numero di alternative. Solo in questo modo, infatti, si avrà la certezza di poter individuare la soluzioni migliore sia in termini di flessibilità che, soprattutto, per quanto riguarda il tasso di interesse applicato dall’istituto, un parametro che determina il costo del finanziamento.