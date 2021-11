Nuovo conto deposito Hype: costo, interessi e come attivare

HYPE , prima challenger bank in Italia per numero di clienti (attualmente oltre 1,5 milioni) annuncia l'ampliamento della sua offerta con il debutto dei conti deposito . Questa nuova soluzione punta a garantire ulteriori strumenti di risparmio a disposizione della clientela che potranno gestire il proprio denaro con la possibilità di sfruttare i vantaggi garantiti dal conto deposito HYPE. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova proposta di HYPE, quali sono i costi, gli interessi applicati al deposito e come fare per attivarla.

Si arricchisce l’offerta di HYPE. Da questa settimana, infatti, per i clienti della prima challenger bank in Italia sono disponibili i conti deposito. Si tratta di una nuova opzione che va a rafforzare la capacità di risparmio degli utenti che hanno scelto HYPE. Il debutto dei conti deposito rappresenta un’importante novità per la gamma di servizi HYPE, soprattutto in un momento in cui c’è molta liquidità ferma sui conti correnti.

Secondo i dati forniti da Banda d’Italia, infatti, nel 2020 le famiglie hanno accumulato 126 miliardi di euro, un dato in fortissima crescita rispetto ai 47,7 miliardi di euro risparmiati nel corso del 2019. Grazie al conto deposito proposto da HYPE è possibile investire, in totale sicurezza, ottenendo un tasso di interesse vantaggiose ed aumentando il valore reale della propria liquidità, contrastando l’effettivo negativo dell’inflazione.

Vediamo tutti i dettagli relativi all’offerta HYPE per il conto deposito:

Come aprire il conto deposito di HYPE

Per i clienti HYPE, a partire da questa settimana, c’è la possibilità di aprire un conto deposito da affiancare al proprio conto corrente. Tutti i clienti hanno la possibilità di richiedere la nuova soluzione di risparmio direttamente tramite l’app. Come per tutti gli altri servizi HYPE, anche la richiesta del conto deposito avviene in poche e semplici mosse. Attivare un deposito sarà, quindi, un’operazione davvero semplice.

A disposizione della clientela HYPE c’è la possibilità di aprire linee svincolabili (da 12 a 36 mesi) a partire da 1.000 euro e linee vincolate (da 6 a 36 mesi) a partire da 3.000 euro. A garantire un incremento del valore del deposito effettuato ci sarà la possibilità di sfruttare un tasso di interesse agevolato. Per i clienti HYPE è possibile beneficiare di un tasso di interesse lordo annuo fino a 1.1%.

Come lascia intendere anche il nome, la linea svincolabile permette al cliente di richiedere lo svincolo del deposito e riottenere l’importo investito in qualsiasi momento. Si tratta di una soluzione che offre maggiore flessibilità. Con la linea vincolata, invece, la somma depositata sarà disponibile nuovamente solo a fine vincolo. In questo caso, la ridotta flessibilità è ampiamente compensata da un tasso di interesse maggiore che garantire un rendimento superiore dell’investimento.

La nuova offerta di conti deposito proposta da HYPE alla sua clientela segue la filosofia dell’istituto che combina soluzioni proprietarie con proposte di terzi, scelti tra le migliori opzioni presenti sul mercato. Di conseguenza, il nuovo servizio nasce dall’integrazione del conto deposito di illimity ripensato per i clienti HYPE. In questo modo, l’istituto punta ad offrire un servizio completo ed al top del mercato alla sua clientela.

Annunci Google

Ricordiamo, inoltre, che il conto deposito di HYPE è uno strumento di investimento sicuro. La banca, infatti, aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura una copertura fino a 100.000 euro per ogni cliente. Di conseguenza, senza alcun costo aggiuntivo, il cliente HYPE sarà protetto con una copertura di ben 100.00 euro che rende il conto deposito la scelta giusta per far fruttare la propria liquidità senza alcun rischio.

Come diventare clienti HYPE scegliendo il conto HYPE Premium

È possibile diventare clienti HYPE in qualsiasi momento. Tra le soluzioni proposte dalla banca troviamo HYPE Premium. Il conto corrente in questione è disponibili con un canone mensile di 9,90 euro. A disposizione del cliente che sceglie HYPE Premium troviamo un pacchetto di servizi tra i più completi del mercato bancario italiano. HYPE Premium, infatti, include un conto corrente con una carta di debito World Elite Mastercard abbinata da utilizzare per prelievi gratis in qualsiasi valuta senza alcun costo aggiuntivo.

Da notare che anche i bonifici istantanei sono gratis e non sono previste commissioni su tutte le principali operazioni di pagamento (ricariche con carta, bollette, bollettini) Per i clienti che scelgono HYPE Premium, inoltre, è incluso un pacchetto assicurativo con polizza viaggi, acquisti, protezione furti oltre ad un servizio d’assistenza prioritaria tramite WhatsApp. Tutti questi servizi sono inclusi nel canone mensile del conto.

Conto HYPE Premium è disponibile al costo di 9,90 euro al mese ed è in promozione con canone azzerato fino al 31 marzo 2022. Attualmente, inoltre, è ancora valida la Promo Black Friday che mette a disposizione un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti Prime) inserendo il codice AMAZONPRIME in fase di registrazione. Per attivare il nuovo conto HYPE è possibile seguire la procedura online qui di sotto:

Richiedi HYPE Premium »

Una volta completata l’attivazione del conto sarà possibile richiedere il conto deposito direttamente dall’app scegliendo l’importo da depositare e la tipologia di deposito (linee svincolabili o linee vincolate) per sfruttare il tasso di interesse agevolato proposto da HYPE.

Le parole del CEO di HYPE

Antonio Valitutti, CEO di HYPE, commenta così il lancio del nuovo conto deposito per i clienti dell’istituto: “Nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto un’importante crescita dei risparmi dei nostri clienti. Per questo, in linea con il nostro obiettivo di promuovere una gestione del denaro efficiente e digitale, oggi rafforziamo la nostra proposta ampliando le possibilità di impiego della liquidità accumulata e inserendo una soluzione che garantisca un rendimento”

« notizia precedente Offerte TIM di Natale: le anticipazioni di Dicembre 2021