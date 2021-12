Nuovi smartphone 2022: tutte le anticipazioni

Il 2022 che sta per iniziare sarà un anno pieno di novità per il settore della telefonia mobile e per il mercato smartphone. In arrivo ci sono tanti nuovi modelli da tenere d'occhio. Cambiare smartphone nel corso del prossimo anno potrebbe essere una scelta giusta per utilizzare un dispositivo ancora più completo ed in grado di offrire prestazioni superiori. Vediamo tutte le anticipazioni su quanto accadrà nel 2022 per il mercato smartphone.

Il mercato di telefonia mobile si prepara a vivere un 2022 davvero intenso. Nei prossimi mesi, infatti, sono in arrivo un gran numero di nuovi smartphone che andranno ad arricchire le opzioni a disposizione per scegliere un nuovo dispositivo per navigare in mobilità. Già dalle prime settimane del prossimo anno sono in arrivo novità davvero importanti. Ecco tutte le anticipazioni:

I nuovi smartphone del 2022: tutti i modelli in arrivo

Il 2022 sta per iniziare con tante novità per il mondo smartphone. Vediamo quali saranno i nuovi modelli in arrivo per Samsung, gli altri produttori Android ed Apple nel corso dei prossimi mesi:

Samsung

Il 2022 prenderà il via con un grandissimo debutto. Ad inizio gennaio, infatti, arriverà sul mercato il nuovo Samsung Galaxy S21 FE. Si tratta dell’ultimo componente della famiglia S21, i top di gamma di Samsung del 2021. Lo smartphone, nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, è già da tempo al centro delle news. Alla base del progetto ci sarà il SoC Snapdragon 888, processore utilizzato da svariati top di gamma Android nel 2021.

Lo smartphone avrà un display da 6.4 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A completare la scheda tecnica troveremo una batteria da 4.500 mAh ed una tripla fotocamera posteriore. Da segnalare, in particolare, le novità al comparto software. Il nuovo Galaxy S21 FE arriverà sul mercato con Android 12 personalizzato con la One UI 4.0, nuova versione della UI di Samsung. Lo smartphone riceverà (probabilmente) tre major update potendo contare su di un supporto software completo fino ad Android 15.

Secondo le prime informazioni, il nuovo Galaxy S21 FE sarà disponibile in Italia con un prezzo di listino inferiore agli 800 euro. Lo smartphone sarà, sicuramente, incluso nei listini degli operatori di telefonia mobile e potrà essere acquistato con le offerte telefono incluso, risultando ancora più conveniente e vantaggioso. L’ufficialità dovrebbe arrivare nel corso dei primi giorni del prossimo anno con le vendite che partiranno entro fine gennaio.

Samsung Galaxy S21

Sempre restando in casa Samsung, segnaliamo che il mese di febbraio registrerà il debutto dei nuovi top di gamma del 2022. La casa coreana, infatti, porterà sul mercato i nuovi Samsung Galaxy S22. Come avvenuto con gli S21, sono in arrivo tre varianti. Il modello più grande, lo scorso anno chiamato S21 Ultra, potrebbe cambiare nome. Lo smartphone potrebbe, infatti, chiamarsi Galaxy S22 Note supportando l’utilizzo della S-Pen e riportando sul mercato il brand Note dopo un anno di pausa.

Le novità del 2022 di Samsung saranno numerose. Nei primi mesi del nuovo anno, infatti, arriveranno anche i nuovi smartphone Galaxy A. Tra questi, il più atteso sarà, sicuramente, il Galaxy A53. Lo smartphone diventerà il riferimento della fascia media di Samsung diventando, molto probabilmente, uno dei best seller del mercato. In arrivo ci sono anche i nuovi smartphone con display pieghevole. Dopo il successo ottenuto con Z Fold 3 e Z Flip 3, infatti, Samsung punta a rinnovare la gamma con almeno 2-3 smartphone nel corso del 2022.

Xiaomi, Realme, OnePlus e le altre novità

Il mercato Android registrerà tante novità oltre ai nuovi smartphone di Samsung. Per il primo trimestre del 2022 sono in arrivo svariati nuovi smartphone di fascia alta che offriranno nuove occasioni per cambiare smartphone passando ad un modello di nuova generazione. A fine dicembre, in Cina, Xiaomi presenterà i nuovi Xiaomi 12 e 12 Pro. I due smartphone potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen, nuovo top di gamma di casa Qualcomm.

Il processore in questione, che promette un importante passo in avanti in termini di performance rispetto ai top di gamma 2021, arriverà, sempre ad inizio anno, anche sul nuovo Realme GT2, il top di gamma di Realme, brand in fortissima ascesa nel corso degli ultimi 12 mesi. È in arrivo ad inizio anno anche il nuovo OnePlus 10 Pro. Tutti questi smartphone saranno disponibili sul mercato italiano entro il primo trimestre del 2022. In arrivo c’è anche il nuovo top di gamma OPPO Find X4 che dovrebbe essere disponibile anche in versione Pro e sempre con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1.

Naturalmente, il 2022 sarà un anno ricco di novità per il mercato smartphone, con nuovi dispositivi in arrivo con frequenza elevata. La fascia media, in particolare, continuerà ad essere la più interessante proponendo prodotti dal rapporto qualità/prezzo elevatissimo. I marchi da seguire con maggiore attenzione in questo caso sono Redmi/Xiaomi e Realme che continuano ad essere dei riferimenti assoluti per chi vuole spendere poco senza rinunciare a smartphone completi e in grado di offrire ottime performance.

Apple

Per quanto riguarda Apple, invece, ci sarà da attendere il prossimo mese di settembre per i nuovi iPhone 14. La nuova gamma di smartphone di Apple potrebbe introdurre svariate novità (si parla di un sensore di impronte sotto al display e di un notch ridottissimo oltre che di modifiche al design). La struttura della gamma (due modelli “base” e due Pro) e le dimensioni delle varie varianti resteranno molto probabilmente le stesse di quanto già proposto dagli iPhone 13.

IPhone 13

La casa di Cupertino, però, potrebbe avere qualche sorpresa in arrivo nel corso del primo semestre del 2022. A distanza di due anni dal debutto, infatti, l’iPhone SE 2 potrebbe essere sostituito con il debutto del nuovo iPhone SE 3. Il nuovo entry level della gamma Apple potrebbe riprendere lo stesso design, con l’iconico sensore di impronte digitali frontale, oppure proporre il design della linea iPhone 13 con display con notch. Ne sapremo di più, probabilmente, in primavera.

Le offerte 5G per sfruttare al meglio i nuovi smartphone

Tutti i nuovi smartphone di rilievo in arrivo nel corso del 2022 saranno caratterizzati da un comune denominatore: il supporto al 5G. La rete mobile di nuova generazione è destinata a diventare sempre più importante nel corso dei prossimi anni ed assicurarsi uno smartphone 5G diventa sempre più economico e conveniente. Per sfruttare al massimo uno smartphone 5G sarà necessario puntare su di un’ottima tariffa 5G, soluzioni che sono diventate molto accessibili in questi ultimi mesi.

In Italia, infatti, la rete 5G è proposta da TIM, Vodafone, Iliad, WINDTRE e Fastweb. Per gli utenti c’è la possibilità di accedere a tariffe particolarmente convenienti. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte 5G oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte da sfruttare. Ecco le migliori:

Fastweb Mobile

Una delle migliori offerte del momento per sfruttare il 5G è Fastweb Mobile. La tariffa proposta dall’operatore mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G. Questa soluzione presenta un costo di appena 7,95 euro al mese e può essere attivata direttamente online, sia con portabilità del numero da un altro operatore che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:



Da notare che Fastweb propone anche l’offerta fisso + mobile Fastweb Casa con SIM con minuti illimitati e 150 GB al mese. Il costo complessivo dell’offerta è di 25,95 euro al mese per la parte fissa e 7,95 euro al mese per la parte mobile. Con l’abbonamento Internet casa è possibile sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download. La promozione di Fastweb è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.



Flash 150 di Iliad

Segnaliamo anche l’ottima promozione lanciata da Iliad. Fino al prossimo 11 gennaio, infatti, è possibile attivare Flash 150 di Iliad. L’offerta proposta dall’operatore include minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati dall’Italia all’estero (sono incluse 60 destinazioni internazionali) e 150 GB in 4G e 5G ogni mese. La promozione di Iliad presenta un costo di appena 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero da altro operatore.



TIM Super Young 5G

Per i clienti Under 25 c’è la possibilità di attivare TIM Super Young 5G. La tariffa proposta da TIM include minuti ed SMS illimitati verso tutti oltre a 25 GB in 4G e 4G con Giga illimitati su app social, chat, e-learning, gaming e musica. Con l’attivazione di questa tariffa, inoltre, è incluso l’accesso senza costi aggiuntivi a TIM Music, per ascoltare la musica in streaming, ed al catalogo di giochi di TIM Games. L’offerta presenta un costo di 11,99 euro al mese. Per chi ha TIM a casa, inoltre, i Giga sono illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica.



