Nuove offerte WIND: le novità di maggio 2019 per chi cambia operatore

Wind è alla costante ricerca di nuovi clienti e per il mese di maggio si è posto l’obiettivo ad ampliare ulteriormente la sua base di utenti. L’operatore italiano punta su offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo e la sua Super Rete 4.5G . Scopri le novità di Wind per chi cambia operatore

Wind è tra gli operatori di telefonia mobile più aggressivi quando si parla di sottrarre clienti alla concorrenza. L’operatore italiano, terzo per numero di utenti dopo la fusione con Tre avvenuta ormai 3 anni fa, aggiorna costantemente il suo listino di offerte per chi vuole cambiare gestore e ha addirittura creato un’apposita sezione sul proprio sito in cui presentarle.

Le offerte di Wind sono tra le più economiche disponibili sul mercato, escludendo quelle degli operatori low cost e MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Il provider tende ad offrire minuti illimitati per chiamare e tutti i Gigabyte necessari all’utente medio per navigare in Rete e accedere ad app e servizi online in mobilità. Wind anche a maggio propone anche la sua offerta FIBRA 1000, che unisce telefonia mobile e rete fissa ADSL o Fibra.

Wind in alcuni casi impone dei vincoli di durata per poter ottenere sconti sulla spesa per l’attivazione delle offerte o sull’addebito mensile. Bisogna inoltre sottolineare che alcune promozioni possono essere sottoscritte solo in negozio mentre altre solo tramite il sito dell’operatore o l’app MyWind.

Per quanto riguarda le tariffe telefono incluso, i nuovi clienti possono scegliere se associare l’acquisto a rate di uno smartphone di grandi brand come Apple, Huawei, Samsung e Xiaomi ad una delle tante promozioni proposte dall’operatore o sottoscrivere la proposta ad hoc Smart Pack, che permette di ottenere non solo un dispositivo top di gamma a prezzi convenienti ma anche vantaggi in termini di Gigabyte aggiuntivi a seconda del modello scelto.

Tutte le offerte di Wind possono poi essere gestite tramite l’app MyWind disponibile gratuitamente al download per iPhone e Android. Attraverso questa piattaforma unificata e possibile con pochi click visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte consumati, verificare credito residuo e scadenze, visualizzare le promozioni attive e molto altro.

I vantaggi di passare a Wind

Chi sottoscrive un’offerta di Wind può accedere alla Super Rete 4.5G di WindTre, che consente di navigare ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo. Questa nuova tecnologia ha permesso di aumentare la velocità media di download del 250% e la qualità della voce per le chiamate del 30%. Wind ricorda che la sua rete 4G ha una copertura del 98,1% del territorio nazionale mentre la Super Rete 4.5G è attualmente disponibili in 34 Comuni sparsi per l’Italia, a cui presto se ne aggiungeranno altri.

Molte delle offerte di Wind hanno inclusi servizi come la segreteria telefonica, modalità hotspot per condividere i Gigabyte trasformando lo smartphone in un modem Wi-Fi portatile ed SMS MyWind, la piattaforma che invia una notifica ogni volta che si riceve una chiamata quando il telefono è spento, non raggiungibili o si è impegnati in un’altra conversazione.

Wind ai suoi clienti offre anche la possibilità di ottenere premi e promozioni senza spendere nulla. Il programma gratuito Winday, a cui ci si può iscrivere direttamente dalla propria Area Personale sul sito dell’operatore o dall’app MyWind, permette di ricevere durante la settimana una serie di vantaggi:

Ogni lunedì sono proposti buoni sconto per fare shopping o Gigabyte e minuti extra. I premi possono essere ritirati fino alla mezzanotte.

Il mercoledì è possibile partecipare all’estrazione per ricevere un premio speciale

Ogni settimana, da giovedì a domenica, si può ritirare un voucher per acquistare 4 biglietti per il cinema al prezzo di 2. E’ possibile recarsi nelle sale anche nel weekend oppure regalare a chi si vuole il vantaggio ottenuto.

Con Giga&Vinci si partecipa ad una lotteria con oltre 100mila premi tra cui 500 smartphone, 50mila palloni e molto altro. Per accedere al concorso è necessario attivare l’offerta 50 Giga per 7 giorni a 3 euro in un negozio Wind e inviare il codice trovato sulla cartolina acquistata con un SMS al 3202020232 e attendere la conferma.

Gli utenti di Wind possono poi accedere al comodo servizio di ricarica automatica per non rimanere mai senza credito. Tale soluzione può essere attivata presso un negozio dell’operatore e permette di scegliere tra il pagamento a soglia o a tempo. Il primo eroga l’addebito quanto la soglia di credito telefonico raggiunge i 3 euro e si attiva per un massimo di 2 volte al mese per SIM. La ricarica automatica a tempo viene invece erogata ogni 30 giorni.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte Wind per chi cambia operatore e le modalità con cui sottoscriverle:

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

Attiva All Digital di Wind

2. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede uno smartphone incluso tra:

Samsung Galaxy J6 – 39,39 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

– 39,39 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Samsung Galaxy A7 – 129,90 euro di anticipo

– 129,90 euro di anticipo Samsung Galaxy J6+ – 59,99 euro di anticipo

– 59,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A6 – 99,99 euro di anticipo

– 99,99 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 99,99 euro di anticipo e pagamento con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

– 99,99 euro di anticipo e pagamento con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Y6 2018 – 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

– 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Y5 2018 – 9,99 euro di anticipo

– 9,99 euro di anticipo Huawei P Smart – 59,99 euro di anticipo

– 59,99 euro di anticipo ZTE Blade A53 – nessun anticipo

– nessun anticipo Xiaomi Mi A2 Lite – 69,99 euro di anticipo

– 69,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi 6A – nessun anticipo

– nessun anticipo Motorola Moto G6 Play – 49,99 euro di anticipo

Pagando 9,99 euro al mese è invece possibile acquistare:

Huawei Mate20 Lite – 79,90 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

– 79,90 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Samsung Galaxy A50 – 189,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Wind

3. All-Inclusive Young Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere attivata solo in negozio. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 31,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato su carta di credito, conto corrente bancario o carte prepagate abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa – San Paolo, Genius Card di Unicredit, Db Contocarta di Deutsche Bank).

L’offerta è un’esclusiva di chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni).

All Inclusive Young è l’alternativa per chi preferisce l’attivazione online. Tale tariffe al prezzo di 11,99 euro al mese prevede:

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

30 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione, che avverrà tramite video identificazione e con ritiro della SIM da parte di chiunque si desideri al momento della consegna.

Entrambe le tariffe sono attivabili fino al 16/6/19.

4. Smart Online Edition

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico anche in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 14,99 euro se il contratto non si rescinde il contratto o si passa ad altro operatore entro 24 mesi.

5. FIBRA 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Offerta valida solo online fino al 27/5/19

Attiva FIBRA 1000 di Wind

Se siete interessati ad una di queste offerte e volete recarvi in un negozio Wind per ottenere maggiori informazioni o sottoscriverle, l’operatore italiano tramite una sezione apposita del suo sito permette di trovare su una mappa interattiva il punto vendita più vicino (https://www.wind.it/negozi-wind/?indirizzo=). E’ sufficiente inserire il proprio indirizzo per visualizzare tutte i negozi dell’operatore nelle vicinanze.