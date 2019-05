Nuove offerte Vodafone: le novità di maggio 2019 per chi cambia operatore

Questo mese di maggio potrebbe essere il momento più propizio per passare a Vodafone . L’operatore britannico ha rinnovato il suo listino di tariffe con Shake it easy , una proposta su misura per i giovani che amano restare sempre connessi e condividere la propria vita online. Scopri le offerte del provider britannico per chi cambia gestore oggi disponibili…

Vodafone mantiene un’ottima posizione all’interno del mercato della telefonia mobile italiano grazie al costante rinnovamento della sua offerta. L’operatore britannico è particolarmente attento ad assecondare i bisogni degli utenti e per questo, nonostante venga spesso accusato di rimodulare le sue tariffe aumentando i prezzi, opera un costante rinnovamento del proprio listino di promozioni. Anche per questo mese di maggio, il provider in rosso ha aggiornato la sua proposta per i nuovi clienti aggiungendo ai suoi piani più conosciuti anche una nuova offerta specifica per i giovani.

Shake it easy è una promozione pensata appositamente per gli under 30 che offre minuti ed SMS illimitati per chiamare e ben 60 GB di traffico per navigare in Rete e accedere alle app preferite o servizi online dallo smartphone. Inoltre, come altre sue promozioni, l’utilizzo di piattaforme social, di messaggistica, mappe e streaming musicale non prevede il consumo di traffico. Insieme a Shake it easy troviamo le ormai classiche tariffe della categoria Unlimited e un piano a consumo per quella categoria di utenti che preferiscono gestire i propri consumi con maggiore autonomia. Nel listino delle proposte per coloro che arrivano da altri operatori torna poi One Pro, che unisce telefonia mobile e rete fissa.

Perché conviene passare a Vodafone

Passare a Vodafone può rivelarsi un’ottima scelta per vari motivi. Il primo è che l’operatore britannico dispone di una efficiente e capillare rete con una copertura che arriva anche nelle zone più remote del Paese con un segnale sempre chiaro e potente. La sua Giga Newtork 4.5G è stata realizzata con le più innovative tecnologie associate a Big Data, intelligenza artificiale e machine learning e si configura come il primo step verso la prossima adozione del rivoluzionare standard di comunicazione mobile 5G.

La rete di Vodafone permette non solo di navigare ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo ma anche di condividere foto e video senza problemi nei luoghi più affollati e di chiamare con la massima stabilità, incrementata del 30% rispetto al passato, anche in movimento. Tale tecnologia ha ridotto addirittura del 99,9% i tempi di attesa di caricamento di app e pagine web. La Giga Network 4.5G inoltre garantisce il massimo livello di sicurezza per i propri dati e per le transazioni di denaro quando si effettuano acquisti online. In un anno sono stati bloccati ben 44 milioni di malware.

I nuovi clienti di Vodafone possono poi contare su un consulente dedicato per trovare l’offerta che meglio di adatta alle proprie necessità e del servizio di ricarica automatica. Il credito viene rimpinguato in automatico ogni volta che scende sotto i 5 euro con addebito diretto su carta di credito o conto corrente. Inoltre, gli utenti del provider britannico possono contare sull’app My Vodafone, disponibile gratuitamente al download per iPhone e smartphone Android.

Tale piattaforma permette di controllare in ogni momento i propri consumi di minuti, SMS e Gigabyte grazie agli appositi contatori, la scadenza del rinnovo, il saldo del credito e le promozioni attive sulla propria linea.

Infine, diventare un cliente di Vodafone significa potersi iscrivere al programma promozionale Happy Black, che permette di accedere a sconti, convenzioni e promozioni su prodotti e servizi delle aziende partner del provider che cambiano ogni mese. Il servizio ha un costo di 1,99 euro al mese e può essere attivato direttamente dell’app My Vodafone. Ad esempio, è possibile avere un conto meno salato al ristorante o ottenere due ingressi al cinema al prezzo di un solo biglietto. Chi sta seriamente di passare a Vodafone per poter ricevere i premi previsti da Happy Black dovrebbe affrettarsi. Il primo mese è infatti gratuito per chi effettua la sottoscrizione entro il 31/5/19.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Vodafone per chi cambia operatore e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Attiva Shake it easy

2. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming senza consumare dati.

Attiva Unlimited X4 Pro di Vodafone

3. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart di Vodafone

4. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Attiva RED Unlimited Black di Vodafone

Tutte le offerte Vodafone RED sopracitate permetto di utilizzare 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero.

6. Vodafone One Pro

La promozione ha un prezzo di 37,90 euro al mese senza costi di attivazione. La tariffa ha un vincolo di 24 mesi, altrimenti per la sola componente fissa si dovrà corrispondere 24 euro come contribuito di recesso anticipato e un’ulteriore commissione a titolo di contributo di disattivazione di 28 euro in caso di disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore. La tariffa permette di navigare senza limiti fino a 1 Gigabit in FTTH (Fiber to the Home) sulla Giga Network Fibra, misto Fibra/Rame FTTC (Fiber to the Cabinet) e ADLS e offre i seguenti servizi:

Servizio di assistenza tecnica Vodafone Ready disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi (Vodafone Power Station e Instant Activation)

disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi (Vodafone Power Station e Instant Activation) Linea telefonica con chiamate a consumo inclusa (25 cent al minuto e 20 cent alla risposta con scatti anticipati da 60 secondi, SMS a 29 cent e MMS a 1,30 euro)

SIM dati in Limited Edition con 30 GB al mese per navigare da tablet e chiavette sulla Giga Network 4.5G. Fino all’attivazione della linea fissa dovrai pagare un contributo di 15 euro per usufruire dell’offerta mobile

dati in con al mese per navigare da tablet e chiavette sulla Fino all’attivazione della linea fissa dovrai pagare un contributo di 15 euro per usufruire dell’offerta mobile SIM mobile con 25 GB al mese per navigare su mobile sulla Giga Network 4.5G. Nell’offerta sono inclusi anche minuti illimitati e traffico illimitato per navigare su app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale

7. Vodafone 25

Vodafone 25 è un piano a consumo e offre: