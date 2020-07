Nuove offerte Very Mobile: fino a 100 Giga da 6,99, come attivare online

Very Mobile , uno degli operatori virtuali più interessanti e convenienti del mercato di telefonia mobile, lancia una nuova offerta da 100 GB . La tariffa in questione è disponibile per un target selezionato di utenti, a partire da appena 6,99 Euro al mese , ed è attivabile direttamente online, tramite una procedura di sottoscrizione davvero molto semplice. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Very Mobile da 100 GB disponibile da oggi.

A partire da questa settimana è attivabile, direttamente online, una nuova offerta di Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi e che fa della trasparenza e della convenienza i punti di riferimento della sua gamma di offerte.

La nuova offerta Very Mobile disponibile da oggi presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

verso tutti i mobili in Italia 100 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload; in caso di esaurimento del bundle dati disponibile, l’utente può anticipare il rinnovo mensile (azzerando il contatore di GB) senza costi extra oltre al solo canone dell’offerta

di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload; in caso di esaurimento del bundle dati disponibile, l’utente può anticipare il rinnovo mensile (azzerando il contatore di GB) senza costi extra oltre al solo canone dell’offerta tutti i servi extra (Ti Ho Cercato, RingMe, HotSpot) sono già inclusi nel canone mensile e non prevedono costi extra

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati e sino a 3,3 GB o 3,8 GB senza costi aggiuntivi

La nuova tariffa da 100 GB di Very Mobile è disponibile per un target selezionato di utenti. Da notare, inoltre, che il costo mensile dell’offerta varia (tra 6,99 Euro e 7,99 Euro al mese) in base all’operatore di provenienza. Le tariffe in questione sono attivabili direttamente online con consegna della SIM, tramite corriere, nel giro di pochi giorni lavorativi.

In particolare, l’offerta presenta un costo di 6,99 Euro al mese se si passa a Very da un operatore virtuale (BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Se, invece, si passa a Very Mobile da Iliad oppure si richiede l’attivazione di un nuovo numero di cellulare, l’offerta, con le stesse condizioni illustrate, presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese. In entrambi i casi, inoltre, la nuova tariffa Very da 100 GB è disponibile con un contributo iniziale (attivazione + SIM) di 5 Euro. Di conseguenza, per attivare l’offerta è necessaria una spesa iniziale di 11,99 Euro, per chi passa da un operatore virtuale, oppure di 12,99 Euro per chi passa da Iliad o richiede un nuovo numero.

Come attivare la nuova offerta Very Mobile da 100 GB

La nuova offerta Very Mobile da 100 GB può essere attivata direttamente online, tramite il sito dell’operatore. La procedura di sottoscrizione è davvero molto semplice. In pochi minuti, infatti, l’utente può sottoscrivere l’offerta, inserendo tutte le informazioni richieste, con la SIM che verrà recapitata direttamente all’indirizzo di casa dell’utente in pochi giorni lavorativi.

Per attivare l’offerta Very Mobile da 100 GB a 6,99 Euro al mese (riservata a chi richiede la portabilità da un operatore virtuale compatibile) può seguire la procedura online disponibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva online l’offerta Very Mobile da 6,99 Euro al mese

I clienti Iliad e chi vuole attivare un nuovo numero possono sottoscrivere l’offerta da 100 GB a 7,99 Euro al mese cliccando sul box qui di sotto per accedere al sito dell’operatore:

Attiva online l’offerta Very Mobile da 7,99 Euro al mese

Per completare la sottoscrizione online di una delle nuove offerte Very da 100 GB è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della SIM

un documento di identità in corso di validità dell’intestatario della SIM

il numero di cellulare e il codice seriale ICCID della SIM

un indirizzo e-mail

uno strumento di pagamento (carta di credito, carta di debito, prepagata o PayPal) per coprire i costi iniziali (11,99 o 12,99 Euro)

Le altre offerte Very Mobile: si parte da 4,99 Euro al mese

Very Mobile è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano e rappresenta una delle principali opzioni per gli utenti che vogliono dare un taglio ai costi per il proprio smartphone. Oltre alle nuove offerte da 100 GB, l’operatore presenta in listino diverse altre opzioni.

La prima opzione che segnaliamo è Very 4,99. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps) al costo di appena 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5 Euro. Anche in questo caso, tutti i servizi extra sono inclusi nel canone mensile e, in caso di esaurimento dei GB, è possibile anticipare il rinnovo mensile.

Very 4,99 è attivabile da chi richiede la portabilità da un operatore virtuale (l’elenco dei provider compatibili è lo stesso già visto in precedenza):

Attiva online Very 4,99

In alternativa, Very 4,99 può essere attivata, sempre al costo di 4,99 Euro al mese, da chi passa da Iliad o da chi richiede un nuovo numero di cellulare:

Attiva online Very 4,99 (per Iliad e nuovi numeri)

A completare le offerte Very Mobile troviamo Very 11,99 che prevede un costo mensile di 11,99 Euro. Quest’offerta include minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB in 4G con velocità limitata ed è disponibile per chi passa a Very Mobile da TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. Anche in questo caso, il contributo iniziale è di 5 Euro.Attiva online Very 11,99

Tra le offerte del provider troviamo, infine, Very 13,99 che prevede un costo mensile di 13,99 Euro Questa soluzione prevede minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile da chi richiede la portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. Il costo iniziale è, ancora una volta, di 5 Euro.

Attiva online Very 13,99

