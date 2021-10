Nuove offerte TIM Premium e Magnifica: le promozioni di Ottobre di TIM

Con l'inizio della settimana, TIM rinnova il listino si offerte Internet casa lanciando le nuove proposte TIM Premium, TIM Executive e TIM Magnifica . La nuova gamma di proposte mette a disposizione di nuovi e già clienti diverse opportunità da cogliere al volo per massimizzare le prestazioni della rete Internet di casa. Scegliendo TIM Magnifica sarà possibile sfruttare la nuova rete FTTH XGS-PON che permette di navigare fino a 10 Gbps in download (circa 10 mila Mega). Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte TIM di rete fissa:

La nuova gamma di offerte Internet casa di TIM propone nuove opzioni per massimizzare le prestazioni della connessione di rete fissa per la propria casa. Tra le novità che caratterizzano il nuovo listino c’è la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie di connessione in fibra ottica FTTH che permettono di superare la quota di 1 Gbps (1024 Mega) di velocità in download, arrivando fino ad una punta di 10 Gbps (oltre 10 mila Mega) grazie alla nuova TIM MAGNIFICA, offerta disponibile in via sperimentale che introduce sul mercato la tecnologia di connessione FTTH XGS-PON.

Le nuove offerte fibra ottica di TIM per la casa

La nuova gamma di offerte Internet casa di TIM si articola in tre diverse soluzioni:

PREMIUM

EXECUTIVE

MAGNIFICA

Ecco tutti i dettagli sulle tre nuove offerte:

PREMIUM

La nuova proposta di TIM per la connessione domestica è PREMIUM. L’offerta in questione proposta da TIM si rivolge a nuovi e già clienti ed include:

connessione Internet illimitata in tecnologia FTTH fino a 1 Gbps o FTTC/E fino a 200 Mbps o ADSL fino a 20 Mbps

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (esclusivamente per chi si abbona online)

Modem TIM HUB+ disponibile come opzione al costo di 240 euro rateizzati in 5 euro al mese per 48 mese

attivazione inclusa nel canone (10 euro al mese per 24 mesi)

PREMIUM presenta un costo di 29,90 euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online, dal sito ufficiale TIM raggiungibile al link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva PREMIUM Fibra di TIM »

EXECUTIVE

La nuova offerta EXECUTIVE di TIM si rivolge a nuovi e già clienti dell’operatore. L’offerta include:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps (all’attivazione fino a 1 Gbps, successivamente il cliente potrà richiedere gratuitamente l’upgrade a 2,5 Gbps non appena disponibile); in caso di indisponibilità della fibra FTTH, invece, la connessione avverrà tramite FTTC/E con velocità massima di 200 Mbps

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (esclusivamente per chi si abbona online)

Modem TIM HUB+ incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

attivazione inclusa nel canone (10 euro al mese per 24 mesi)

sono inclusi i servizi WiFi Certificato, Safe WEB Plus e WiFi Plus

TIM Quality Care: iniziativa che prevede la possibilità di richiedere un bonus di 5 euro nel caso in cui l’assistenza commerciale, amministrativa o tecnica ricevuta non abbia soddisfattole aspettative del cliente

EXECUTIVE presenta un costo periodico di 34,90 euro al mese.

Attiva TIM EXECUTIVE »

MAGNIFICA

A completare la gamma di novità dell’operatore c’è la nuova offerta TIM Magnifica. Si tratta di un‘offerta “in sperimentazione” che permetterà ai clienti di navigare, tra i primi in Italia, sfruttando la fibra ottica FTTH XGS-PON fino alla velocità di 10 Gigabit/s in download e fino a 2 Gigabit/s in upload. La promozione è riservata ai clienti TIM raggiunti dalla nuova tecnologia nelle città di Taranto, Brindisi, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Trieste e Cagliari, Trento. L’adesione alla sperimentazione potrà avvenire entro il prossimo 30 gennaio 2022.

MAGNIFICA include:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH XGS-PON fino alla velocità di 10 Gigabit/s in download e fino a 2 Gigabit/s in upload

fino alla velocità di e fino a 2 Gigabit/s in upload Modem 10 Gb fornito in comodato d’uso gratuito

Backup Magnifica Mobile (connettività illimitata su rete mobile in caso di malfunzionamento della rete fissa); nell’offerta è incluso un modem mobile in comodato d’uso gratuito ed una TIM Card

sono inclusi i servizi WiFi Certificato, Safe WEB Plus e WiFi Plus

TIM Quality Care: iniziativa che prevede la possibilità di richiedere un bonus di 5 euro nel caso in cui l’assistenza commerciale, amministrativa o tecnica ricevuta non abbia soddisfattole aspettative del cliente

TIM Prima Classe: accesso telefonico prioritario ad un team dedicato d’assistenza chiamando al 187 (dalle 8 alle 20) o tramite appuntamento in negozio

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto)

TIM MAGNIFICA presenta un costo periodico di 49,90 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione. Al termine del periodo di sperimentazione, l’offerta resterà attiva alle stesse condizioni.

Attiva TIM MAGNIFICA »

Ricordiamo che è possibile confrontare tutte le nuove proposte di TIM con le principali offerte disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per smartphone e tablet.