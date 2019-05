Nuove offerte TIM: le novità di maggio 2019 per chi cambia operatore

Tim per il mese di maggio propone nuove tariffe dirette ai clienti di altri operatori. Il provider italiano conta sull’efficienza della sua rete e offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Scopri le novità di Tim per chi vuole cambiare operatore

Tim è stato tra i primi operatori di telefonia mobile italiani e ha sfruttato tutto il vantaggio dal punto di vista temporale per consolidare la propria posizione all’interno del mercato tricolore. Il provider infatti è in prima posizione per quanto riguarda il numero di linee attive ma non per questo non è alla costante ricerca di nuovi clienti a cui proporre i suoi servizi.

Tim rinnova a cadenza regolare la propria offerta in modo da incontrare le necessità degli utenti che con i ritmi di oggi cambiano ad una velocità impressionante. Per il mese di maggio l’operatore propone le sue ormai classiche promozioni Senza Limiti con minuti illimitati e una quantità di Gigabyte differente a seconda del prezzo che si è disposti a pagare ma comunque sufficiente per le esigenze quotidiane dell’utente medio. In alcuni casi se la sottoscrizione avviene online o si sceglie una particolare modalità di pagamento è possibile ottenere sconti sulla spesa per l’attivazione o sull’addebito mensile dell’offerta. Senza Limiti Silver non può invece essere sottoscritta da chi arriva da un altro operatore in quanto è in esclusiva per chi è già cliente dell’operatore italiano.

Tim comunque propone anche offerte solo Voce, per coloro che utilizzano lo smartphone soprattutto per telefonare, o promozioni specifiche per età. Tim Young è pensata per i giovani che hanno bisogno di Gigabyte per navigare su Internet. Per questo è possibile accedere a social network, app di messaggistica e altri servizi online molto popolari senza consumare traffico. Tim 60+ invece si concentra su soluzioni utili agli anziani come telefoni su misura per loro e un servizio di assistenza dedicato. In alternativa è possibile scegliere un piano base a consumo se si desidera avere un maggiore controllo sulle proprie soglie di spesa mensile.

I vantaggi per chi passa a Tim

Lasciare il proprio operatore per passare a Tim offre diversi vantaggi. Il primo è quello di poter accedere alla rete più diffusa e capillare a livello nazionale. L’operatore italiano è in grado di distribuire il suo segnale in ogni zona del Paese, comprese quelle più remote, in modo da garantire ai suoi clienti di chiamare e navigare senza il timore che la telefonata cada o che la navigazione si interrompa. La rete 4G ha raggiunto 7.454 comuni italiani, per una copertura di oltre il 98% della popolazione. Gli utenti hanno quindi la possibilità di accedere ai contenuti sul web, app e servizi online alla velocità del 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in download e 75 Mbit/s in upload o 4.5G fino a 700 Megabit al secondo in download e 130 Mbit/s in upload.

Tim inoltre è in prima linea nella rivoluzione 5G, il nuovo standard di comunicazione mobile che potrebbe rivoluzionare il modo in cui si comunica su smartphone e tablet.

Tutte le offerte dell’operatore italiano comprendono la modalità hotspot inclusa, in modo da consentire di condividere i propri Gigabyte con altri trasformando il telefono in un modem Wi-Fi. Chi già possiede una linea fissa con Tim può ottenere diversi vantaggi sottoscrivendo anche un piano mobile. Con Tim 100% è possibile scegliere tra:

5 GB aggiuntivi in regalo per 3 linee mobili intestate anche ai propri familiari con Tim Ricarica Automatica , che effettua in automatico una ricarica di 5 euro con addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay quando il credito telefonico scende al di sotto dei 3 euro.

aggiuntivi per 3 linee mobili intestate anche ai propri familiari con , che effettua in automatico una ricarica di con addebito su carta di credito, conto corrente o quando il credito telefonico scende al di sotto dei 15 GB aggiuntivi a 2,99 euro al mese

Diventare clienti Tim significa anche potersi iscrivere al programma Tim Party, che offre gratuitamente Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e tanti altri sconti per gli acquisti. L’accesso alle promozioni avviene tramite la pagina dedicata (www.timparty.it) dal telefono, PC o inserendo le credenziali di MyTim se non è possibile collegarsi dalla propria linea mobile. Tim Party consente di cumulare vantaggi di tre diverse sezioni:

Un regalo per te: omaggi che si rinnovano costantemente e disponibili in periodi diversi dell’anno che possono essere presi solo una volta.

Vantaggi dedicati: promozioni dedicate per il singolo utente o per coloro che appartengono alla stessa tipologia di cliente. E’ possibile scegliere un omaggio a settimana o aspettare quella successiva per prendere quelli ancora disponibili o quelli nuovi.

Gioca e vinci: lotteria a premi giornaliera.

All’interno della sezione My Tim Party della propria area personale MyTim è disponibile il riepilogo dei vantaggi richiesti.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli degli offerte di Tim per chi cambia operatore e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Offerta attivabile fino al 26/5/19.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

2. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Offerta attivabile fino al 26/5/19.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

3. Tim Senza Limiti Voce

Minuti illimitati per chiamare verso tutti

La promozione ha un costo di 10 euro al mese. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su credito residuo il costo d’attivazione è di 12 euro per chi passa a Tim o attiva una nuova linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore. Scegliendo l’addebito su carta di credito o conto corrente il costo d’attivazione è di 5 euro per chi passa a Tim o attiva una nuova linea. Per chi è già cliente, invece, la spesa è di 9 euro.

Offerta attivabile fino al 26/5/19.

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

6. Tim Base e Chat

19 cent al minuto per le chiamate verso tutti e 20 cent di scatto alla risposta

29 cent per SMS

La promozione ha un costo di 2 euro al mese e non prevede spese per l’attivazione. Inoltre, è possibile accedere a servizi di messaggistica come Snapchat e WhatsApp senza consumare traffico dati. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti.