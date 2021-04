Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti di Aprile 2021

Puoi avere la pay tv a partire da 9 euro con le nuove offerte Sky. In questa guida scopriamo le nuove promo per chi è un nuovo cliente o per chi è già cliente e vuole attivare dei nuovi pacchetti tv o internet casa. Le tariffe delle pay tv offrono soluzioni con satellite, digitale terrestre o con il collegamento in fibra e ti permettono di scegliere tra i vari pacchetti di proposte Intrattenimento, Serie TV Sport. Ecco le nuove offerte Sky di Aprile 2021 per nuovi e già clienti

Aprile ha portato con sé delle nuove offerte Sky con sconti molto vantaggiosi e una serie di nuovi titoli per gli abbonati alla pay tv. Gli appassionati di serie tv possono guastarsi con le promozioni Sky titoli come The Nevers, una serie tutta al femminile nella quale delle comuni mortali che vivono nella Londra dell’età vittoriana e che si trasformano in superorine con poteri straordinari.

Un’altra serie prodotta da Sky e disponibile sulla piattaforma è Anna, diretta da Nicolò Ammaniti. Lo scrittore ha rivestito i panni del regista per portare sullo schermo il suo romanzo, la serie è un racconto distopico e futuristico in cui un virus uccide gli adulti e risparmia solo i bambini.

Per chi invece è interessato all’intrattenimento e agli show di Sky ci sono le nuove puntate di Masterchef, arriveranno nuovi appuntamenti dei talent più amati. Sulla piattaforma sono anche disponibili le migliori produzioni di National Geographic e le produzioni di Sky Arte. E, ovviamente, anche il catalogo Sky Sport non è da sottovalutare con le partite di Serie A e la messa in onda dei maggiori eventi sportivi nazionali e internazionali.

Per i nuovi utenti e per i già clienti sono disponibili nuove offerte con premi e sconti per chi procede anche all’attivazione delle nuovissime promozioni pay tv e internet casa con Sky Wi-Fi.

La promo Sky a 9 euro

Una delle novità più interessanti, anche visto che le offerte Sky sono da sempre note per essere piuttosto costose, è la possibilità di una Prova Sky Q a solo 9 euro. Il costo in questione è riservato solo alle attivazioni online ed è un canone super scontato per effettuare un periodo di test. La prova terminerà allo scadere dei 30 giorni e l’utente potrà in piena libertà scegliere se rinnovare la sua offerta Sky o meno.

Nel pacchetto Prova Sky Q il provider propone:

Netflix con abbonamento Standard (con due dispositivi collegati in contemporanea)

Sky Kids

Sky Sport

Sky TV

Nel piano è anche incluso l’innovativo decoder Sky Q, questo dispositivo permette di vedere in HD i contenuti e di accedere ad un ampissimo catalogo on demand. Si potrà riunire in un’unica piattaforma anche le app di vari servizi di intrattenimento, come Netflix, YouTube, Mediaset Play e Prime Video. Tra le altre funzionalità a disposizione ci sono: controllo vocale, autoplay e registrazione dei programmi in diretta.

Il collegamento alla pay tv con questo device avviene con la rete internet di casa. Con la promozione Prova Sky Q non è necessario installare la parabola, questo permette un risparmio decisivo rispetto in quanto l’accesso ai programmi TV proposti da Sky avviene tramite la connessione internet di casa.

Si può attivare questo mese di prova gratuita Sky Q dal link in basso. L’utente può selezionare l’opzione di sottoscrizione del pacchetto o puoi scegliere di parlare con un consulente Sky e completare l’attivazione via telefono.

Attiva Prova Sky Q »

Le nuove offerte Sky del mese con o senza vincoli

Per te ci sono a disposizione le nuove offerte Sky Smart, soluzioni d’abbonamento che offrono un prezzo scontato per 18 mesi di canone. Alla fine del periodo promozionale, l’utente potrà rinnovare l’abbonamento a prezzo scontato passando ad una delle offerte che saranno disponibili in quel mese senza costi.

Alle promozioni Smart si sono inoltre affiancate le tariffe Open, questi piani non vi impongono limiti. Si tratta di offerte che propongono un prezzo del canone più elevato ma che non vi costringono a rispettare alcun periodo di permanenza. Il pacchetto Sky attivato potrà quindi essere disdetto in qualunque momento.

Con entrambe queste offerte si possono poi acquistare i piani internet casa di Sky. Questi pacchetti abbinano alle soluzioni pay tv le promozioni in fibra ottica di Sky, potrai avere o la FTTC a 200 Megabit/s o la FTTH fino a 1 Gigabit/s. Le promozioni Sky WiFi possono essere attivate anche senza l’abbonamento ai canali pay tv.

Chi non vuole installare la parabola e cerca una tecnologia flessibile può adottare un piano a NOW TV, questa piattaforma online ha sostituito il vecchio servizio di Sky Online.

Scopriamo più in dettaglio le proposte di Sky.

Le promozioni Open della pay tv

Se ti vuoi abbonare alla piattaforma per seguire il calcio, la pallavolo e magari il tennis, o se sei un appassionato dei migliori sceneggiati disponibili per il piccolo schermo oltre a tutti i film di ultima uscita, ma se non vuoi sottostare a vincoli di fedeltà allora le offerte Open di Sky fanno al caso tuo.

Le soluzioni ti concedono anche il vantaggio di poter avere il collegamento alla tv a pagamento da diversi dispositivi. I costi dei canoni applicati con queste offerte sono:

25 euro al mese per Sky TV (include servizio Ultra HD)

piano Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix costo 30 euro al mese

Ecco quali sono le spese per ognuno dei piani tv che si possono poi aggiungere a questo pacchetto base:

Sky Calcio 20 euro al mese

Sky Cinema 14 euro al mese

Sky Sport 20 euro al mese

Sky Kids 5 euro al mese

funzione Multiscreen 6 euro al mese

Queste promozioni Sky possono essere attivate sia dai già clienti che da nuovi abbonati Sky.

Avere Sky con le offerte Smart

Per risparmiare invece sul costo mensile del piano Sky puoi optare per i pacchetti che ti vincolano per almeno 1 anno e mezzo. Gli abbonamenti Smart dopo il periodo in promo passeranno al costo pieno del canone (quello delle promo Open: 25 euro o 30 euro).

Ecco quali sono i costi dei pacchetti Smart:

Sky TV a 14,90 euro al mese

Intrattenimento Plus (con Netflix disponibile su due dispositivi e visione HD) a 19,90 euro al mese

Attiva l’offerta Sky Intrattenimento Plus »

Anche gli altri piani per vedere i diversi contenuti a disposizione con Sky per chi sceglie Smart avranno un costo ridotto (ma solo per 18 mesi):

Sky Calcio a 16 euro al mese

Sky Cinema a 10 euro al mese

Sky Sport a 16 euro

Sky Kids a 5 euro

Multiscreen 6 euro al mese

Ultra HD a 5 euro al mese

Il costo complessivo del pacchetto completo che comporrai dipenderà da alcuni fattori: se hai la parabola o se la devi installare. La differenza di spesa tra le due offerte non è di poco conto, l’attivazione di Sky senza parabola ti costerà 9 euro mentre con l’impianto parabolico dovrai spendere 148 euro solo come contributo iniziale.

La nuova gamma di offerte Sky Smart prevede la possibilità di attivazione online. Le promo sono disponibili sia per chi è già abbonato e vuole cambiare offerta, sia per i nuovi utenti. Scegliendo di passare ad una delle offerte descritte se si ha un’altra promozione Sky attiva ti permetterà di mantenere i vantaggi e i servizi premio che la piattaforma ha incluso nel tuo abbonamento.

Cliccando sul pulsante qui in basso potrai scoprire quali sono i prezzi degli abbonamenti e verificare le principali condizioni proposte per scegliere tra le soluzioni pay tv di Sky. Potrai anche ottenere maggiori informazioni sulle nuove promozioni Sky.

Scopri le promo Sky Smart »

Trovare la promozione più vantaggiosa

Se vuoi capire quanto è conveniente l’attuale offerta proposta da Sky e se ci sono soluzioni economicamente più vantaggiose puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto dei pacchetti individuati con la ricerca automatica.

L’analisi può essere personalizzata, per esempio, selezionando i filtri. Innanzitutto dovrai cliccare sul pulsante Pay Tv per avviare un’indagine, dopo di che nella colonna alla tua sinistra potrai restringere il campo selezionando qual è l’offerta del palinsesto che stai cercando: sport, cinema. Oppure potrai chiedere allo strumento di fare una ricerca mirando a differenziare le promozioni per il metodo di trasmissione del segnale.

Per attivare la tua nuova tariffa non dovrai fare altro che cliccare sul piano che vuoi. In ogni caso per procedere con l’acquisto dovrai fornire i tuoi dati personali, codice cliente e codice fiscale, e dovrai sceglie quale metodo di pagamento associare all’abbonamento e attivare il profilo online. Dall’app o dall’Area personale potrai gestire a pieno la tua promozione.

Per consentirti di accedere ai servizi devi creare il tuo Sky ID, un identificativo unico per il quale dovrai fornire uno username o una mail e una password. Con queste credenziali potrai utilizzare sia il Fai da te, potrai entrare nel My Sky e potrai anche attivare il servizio On Demand.