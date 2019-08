Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti ad agosto 2019

Il mese di agosto è, come da tradizione consolidata, il momento migliore per attivare una nuova offerta Sky sottoscrivendo un abbonamento che ci accompagnerà per tutto l’anno con la possibilità di poter guardare, liberamente, tutti i nostri programmi preferiti. Ecco, quindi, quali sono le promo Sky per i nuovi clienti e per i già clienti del mese di agosto 2019.

Attivare una delle nuove offerte Sky di agosto 2019 permette di sottoscrivere un abbonamento ad un prezzo particolarmente vantaggioso in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva e sportiva. Sky offre diverse soluzioni, davvero molto interessanti, sia per i nuovi clienti che per i già clienti. Per chi è interessato all’attivazione di un nuovo abbonamento, segnaliamo che è possibile scegliere tra diverse tecnologie (satellitare con installazione della parabola, via fibra ottica sfruttando la connessione di casa oppure tramite il digitale terrestre) per accedere ai programmi di Sky.

Per quanto riguarda i vari pacchetti inclusi, tutte le offerte includono Sky TV, il pacchetto “base” che permette di accedere ai contenuti principali del mondo Sky a partire dalle serie TV e dai tanti programmi di intrattenimento che popolano il palinsesto della Pay TV. In aggiunta, c’è anche Sky Famiglia che va ad integrare i contenuti di Sky con tanti programmi dedicati a bambini e ragazzi. Non manca il pacchetto Sky Cinema che offre un ricchissimo catalogo di film, con tante prime visioni, da guardare comodamente dal divano.

A completare l’offerta Sky troviamo, naturalmente, i pacchetti Calcio e Sport che rappresentano, per moltissimi clienti, un vero e proprio punto di riferimento della programmazione Sky. Anche quest’anno, con Sky Calcio è possibile guardare, in esclusiva assoluta, 7 partite di Serie A per ogni giornata di campionato (gli altri tre match saranno trasmessi in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN).

Per quanto riguarda Sky Sport, invece, il pacchetto continua ad offrire una ricchissima programmazione sportiva a partire dal calcio internazionale, con tutte le partite di Champion League e Europa League oltre che con tanti campionati esteri a partire dalla Premier League inglese e dalla Bundesliga tedesca. In programmazione c’è anche la Formula 1, la Moto GP, i tornei di tennis più importanti, il basket europeo e americano con la NBA, il rugby, la WWE, l’atletica leggera e molto altro ancora.

Tutti i nuovi abbonamenti a Sky includono, inoltre, l’accesso a Sky Go (disponibile in alcuni casi in versione arricchita Sky Go Plus con la possibilità di registrare sino a 4 dispositivi e di sfruttare le funzioni Download & Play, Restart, Pausa e Replay) che permette di seguire i programmi Sky anche in mobilità, tramite web oppure tramite l’app per dispositivi mobili (Android o iOS).

Vediamo, qui di seguito, quali sono le offerte Sky per i nuovi clienti di agosto 2019 e come devono fare i già clienti Sky per attivare una nuova offerta più vantaggiosa continuando ad accedere alla programmazione Sky ma ad un prezzo più basso e con più contenuti.

Sky Q

La prima offerta di agosto 2019 che segnaliamo è denominata Sky Q e prevede l’utilizzo della tradizionale piattaforma satellitare. Per il mese di agosto, chi attiva quest’offerta potrà contare su di un abbonamento che comprende:

pacchetto base Sky TV

Sky Calcio

Sky Q Black con controllo vocale, per individuare rapidamente i programmi desiderati, e supporto a 3 registrazioni in contemporanea e 1 TB di memoria per i contenuti scaricati;

Sky on Demand, Sky Go Plus, Sky HD, 4K HDR

L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta dei pacchetti extra:

Sky Famiglia: +5 Euro al mese per i primi 12 mesi;

Sky Cinema: +10 Euro al mese per i primi 12 mesi;

Sky Sport: +15 Euro al mese per i primi 12 mesi;

Quest’abbonamento presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,20 Euro al mese. Da notare, inoltre, che l’attivazione di Sky Q è inclusa mentre è previsto un contributo di installazione di 49 Euro (più 20 Euro nel caso in cui serva anche installare la parabola satellitare).

Attiva l’offerta Sky Q

My Sky via Fibra

Un’altra opzione per attivare una nuova offerta a Sky è rappresentata da My Sky via Fibra, l’abbonamento che sfrutta la rete in fibra ottica di casa per permettere al cliente di accedere ai contenuti. Per poter usufruire di quest’abbonamento è necessario, quindi, avere a propria disposizione una connessione senza limiti in grado di garantire una banda dedicata al servizio pari ad almeno 15 Mbps. Per testare la propria connessione è possibile effettuare uno speed test. Se si hanno i requisti, si potrà attivare un’offerta molto vantaggiosa.

pacchetto base Sky TV

Sky Calcio

Sky HD, Sky on Demand, Sky Go Plus;

Da notare, inoltre, che il cliente può scegliere di personalizzare il proprio abbonamento con l’attivazione dei seguenti pacchetti:

Sky Famiglia: +5 Euro al mese per i primi 12 mesi;

Sky Cinema: +10 Euro al mese per i primi 12 mesi;

Sky Sport: +15 Euro al mese per i primi 12 mesi;

L’offerta presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese (più il costo degli eventuali pacchetti aggiuntivi richiesti dal cliente) per il primo anno di sottoscrizione. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 43,20 Euro al mese. E’ previsto un contributo iniziale di 49 Euro per il decoder My Sky, da collegare alla rete in fibra ottica di casa per accedere ai contenuti. Per chi si abbona online, il contributo iniziale è azzerato. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere al proprio abbonamento lo Sky link dual band, che costa 20 Euro, per migliorare la qualità della rete Wi-Fi di casa sfruttando la funzione dual band nel caso in cui il proprio router non la supporti.

Attiva l’offerta Sky via fibra

Sky sul digitale terrestre

L’offerta Sky per il digitale terrestre è la soluzione più economica e pratica per poter accedere ai contenuti Sky. Per poter accedere a quest’offerta è sufficiente avere a disposizione una smart card da inserire in un decoder per il digitale terrestre o nella CAM del proprio TV. Quest’abbonamento include:

una selezione dei programma Sky TV oltre ai canali Mediaset Premium;

il pacchetto extra Sky Calcio;

Sky Go;

L’offerta Sky sul digitale terrestre presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 34,90 Euro al mese. Il contributo iniziale per attivare l’offerta è di 39 Euro. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere Sky Sport al proprio abbonamento, per poter accedere ad una selezione dei programma sportivi di Sky, al costo di 10 Euro in più al mese.

Attiva l’offerta Sky sul digitale terrestre

Offerte Sky per i già clienti

Chi ha già un abbonamento Sky in corso ha la possibilità di modificare la propria sottoscrizione in modo da poter accedere ai programmi Sky preferiti. Per effettuare il cambio della propria offerta è possibile sfruttare uno dei canali messi a disposizione da Sky. La richiesta di cambio offerta può essere effettuata:

chiamando il numero 02.8340;

collegandosi al Fai da Te dell’ara clienti del sito Sky;

E’ importante sottolineare che i già clienti che attivano una delle offerte Sky per nuovi clienti registreranno:

il pagamento di un costo una tantum iniziale che va valutato, di volta in volta, a seconda dell’offerta scelta;

la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da altre promozioni di cui si stava eventualmente usufruendo;

la perdita di tutti i vantaggi che Sky riserva ai clienti da più di 1 anno con Sky Extra;

il rinnovo del vincolo contrattuale;

Per valutare la convenienza della nuova offerta Sky, in rapporto all’attuale abbonamento in essere con la Pay TV, è quindi molto importante analizzare, nel dettaglio, costi e vantaggi correlati all’attivazione della nuova offerta. La scelta migliore è rappresenta dalla possibilità di richiedere assistenza a Sky per ottenere tutte le informazioni necessarie per attivare una delle offerte riservate ai nuovi clienti. Solo con un’attenta analisi dei costi e dei benefici correlati al cambio offerta si potrà decidere, con precisione, qual è la scelta migliore da fare per continuare a guardare i programmi di Sky.

Offerte NOW TV: la programmazione Sky in streaming e senza vincoli

Un’alternativa alle nuove offerte Sky di agosto 2019 arriva dalla piattaforma NOW TV che permette di accedere al mondo Sky in streaming e senza vincoli. NOW TV, infatti, presenta una struttura molto simile a quella di altre piattaforme di streaming on demand come Netflix e prevede l’acquisto di un ticket mensile con rinnovo automatico e la possibilità per il cliente di sospendere il rinnovo senza costi aggiuntivi.

NOW TV include i seguenti ticket:

Intrattenimento: permette di seguire in streaming, anche on demand, il meglio dell’intrattenimento Sky;

permette di seguire in streaming, anche on demand, il meglio dell’intrattenimento Sky; Serie TV: include un ricco catalogo di serie TV da guardare in streaming;

include un ricco catalogo di serie TV da guardare in streaming; Cinema: include i contenuti di Sky Cinema ed un ricco catalogo di contenuti on demand;

Questi tre ticket hanno un costo mensile complessivo di 19,99 Euro con 14 giorni di prova gratuita.

C’è poi da considerare il ticket Sport che permette di accedere, direttamente in streaming, ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport. In questo caso, le opzioni disponibili sono tre: