Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a settembre 2020

Il mese di settembre 2020 prende il via con diverse nuove offerte Sky da tenere d'occhio per attivare un abbonamento completo ed in grado di adattarsi alle proprie esigenze. Il catalogo di contenuti disponibili su Sky è in continua espansione e le soluzioni d'abbonamento sono davvero numerose. Ecco, quindi, quali sono le nuove offerte Sky per nuovi clienti e per già clienti del mese di settembre 2020 e come fare ad individuare le soluzioni più adatte alle proprie necessità.

Le offerte Sky disponibili a settembre mettono a disposizione degli utenti tante occasioni per attivare un nuovo abbonamento molto conveniente e, soprattutto, ricco di contenuti. Le offerte sono disponibili, nella maggior parte dei casi, anche per i già clienti che possono modificare la propria sottoscrizione a Sky per adeguare i contenuti inclusi nell’abbonamento a quelle che sono le proprie esigenze ed i propri gusti.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti sono disponibili da pochi giorni anche le offerte Internet casa Sky WiFi. A completare le opzioni a disposizione di vuole accedere ai contenuti Sky ci sono le offerte NOW TV che permettono l’accesso ai programmi via streaming e, soprattutto, non prevedono la sottoscrizione di un abbonamento vincolante.

Ecco quali sono tutte le migliori offerte Sky di settembre 2020.

Intrattenimento Plus

Una delle offerte Sky più convenienti in assoluto del mese di settembre 2020 è Intrattenimento Plus. Questa soluzione unisce in un unico abbonamento a prezzo vantaggioso tutto il meglio dell’intrattenimento di Sky, con il pacchetto Sky TV che permette di accedere a show, serie TV e programmi per tutta la famiglia, con un abbonamento a Netflix (abbonamento Standard del valore di 11,99 Euro al mese con due accessi contemporanei e contenuti in Full HD inclusi).

Questa soluzione presenta un costo periodico di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,39 Euro al mese. Scegliendo la versione con Sky Q senza parabola (si accederà ai contenuti tramite connessione Internet di casa) non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi. Richiedendo l’offerta con Sky Q Black e la parabola, invece, è previsto un costo di attivazione di 99 Euro una tantum (più 20 Euro se serve anche l’installazione della parabola). La scelta della versione satellitare permetterà di accedere ai contenuti 4K HDR.

Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e lasciare i propri dati per essere ricontattato da un operatore Sky. In alternativa, è possibile cliccare sull’opzione Crea il tuo abbonamento per completare l’attivazione online dell’offerta desiderata.

Attiva Intrattenimento Plus di Sky »

Sky Cinema

Per gli appassionati di Cinema, invece, l’offerta da tenere in considerazione con molta attenzione è Sky Cinema. Questa soluzione include il pacchetto Sky TV (con tutto il meglio dell’intrattenimento Sky) ed il pacchetto Sky Cinema con i canali cinema di Sky e Premium. L’offerta in questione presenta un costo periodico di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento sarà di 44,20 Euro al mese. Anche in questo caso, scegliendo Sky Cinema con Sky Q senza parabola non sono previsti costi di attivazione mentre la versione satellitare dell’abbonamento comporterà un costo di attivazione di 99 Euro (più 20 Euro in caso di installazione anche della parabola).

Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e inserire i dati per essere ricontattati o avviare la procedura di sottoscrizione online.

Attiva Cinema di Sky »

Sky Sport

Per gli appassionati di sport, l’offerta da tenere in considerazione è Sky Sport che permette di accedere ai pacchetti Sky TV e Sky Sport. In particolare, il pacchetto Sport offre la visione di tantissimi eventi calcistici a partire dalle coppe europee come Champions League e Europa League e le partite dei campionati esteri come la Premier League e la Bundesliga.

A completare i contenuti inclusi in questo pacchetto troviamo gli sport di motori, come la Formula 1 e la Moto GP, con tutte le gare in programma, il basket internazionale con le partite della NBA, i tornei di tennis e golf e tanti altri eventi che vanno a completare un catalogo davvero molto ricco. L’offerta SKy Sport presenta un costo di 33 Euro al mese per i primi 12 mesi e di 43,20 Euro al mese successivamente. L’attivazione è gratuita scegliendo Sky Q senza parabola ed è pari a 99 Euro scegliendo l’abbonamento tramite piattaforma satellitare.

Attiva Sport di Sky »

Sky Calcio + Sky Sport (per il digitale terrestre)

Un’altra ottima offerta Sky di settembre 2020 da tenere in considerazione è Sky Calcio + Sky Sport per il digitale terrestre. Quest’offerta comprende una selezione dell’intrattenimento di Sky, tanti eventi sportivi inclusi nel catalogo Sky e 7 partite su 10 per ogni giornata del campionato di Serie A che, ricordiamo, riprenderà nella seconda metà di settembre con la stagione 2020-2021. L’offerta in questione presenta un costo di 34,90 Euro al mese per i primi 12 mesi (poi si rinnoverà a 44,90 Euro al mese) e non comporta alcuna installazione ma solo l’attivazione tramite la tessera del digitale terrestre. Il contributo di attivazione previsto è di 39 Euro una tantum.

Attiva Calcio + Sport di Sky »

Sky WiFi + Sky Tv

Per i nuovi clienti che passano a Sky c’è la possibilità di attivare l’offerta Sky WiFi + Sky Tv. Si tratta di un’offerta combinata che unisce l’abbonamento alla TV di Sky con l’abbonamento per la connessione Internet casa tramite fibra ottica che Sky mette a disposizione da alcune settimane per i suoi clienti. L’offerta in questione include:

Sky TV

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica

linea telefonica con chiamate a consumo

modem Sky WiFi hub incluso

attivazione inclusa sia per l’abbonamento TV che per l’abbonamento Internet

L’offerta Sky WiFi + Sky Tv presenta un costo di 10 Euro per il primo mese e di 39,90 Euro per i successivi 36 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 57,90 Euro al mese.

Offerte Sky per già clienti

Le offerte illustrate in precedenza sono disponibili anche per i già clienti Sky. Chi ha un abbonamento attivo con Sky, infatti, ha la possibilità di cambiare offerta, migrando verso una delle nuove soluzioni che l’azienda propone nel corso del mese di settembre 2020. Per cambiare offerta non è necessario sottoscrivere un nuovo contratto o inviare la disdetta del contratto attuale. I già clienti Sky possono chiamare al numero 02.8340 per richiedere informazioni in merito alle opzioni disponibili.

E’ importante valutare con molta attenzione l’effettiva convenienza delle offerte per nuovi clienti per chi ha già un abbonamento attivo con Sky. Il passaggio ad una nuova offerta, infatti, farà perdere tutti i vantaggi di Sky Extra per i clienti di lunga data. E’, quindi, consigliabile contattare il servizio clienti dell’operatore per ottenere tutte le informazioni sulle opzioni a propria disposizione. Da notare, inoltre, che tramite l’area Fai da Te di Sky è possibile verificare le possibilità di personalizzazione del proprio abbonamento.

Da notare, inoltre, che i già clienti Sky hanno la possibilità di attivare una delle offerte NOW TV per integrare l’abbonamento con i contenuti non inclusi nel proprio abbonamento. Inoltre, per chi ha un abbonamento attivo c’è la possibilità di accedere ad offerte Sky WiFi esclusive a partire da 29,90 Euro al mese per avere la connessione Internet a casa.

Offerte NOW TV

NOW TV è la piattaforma di streaming di Sky e permette di accedere ai contenuti degli abbonamenti Sky senza alcun vincolo. Basta attivare uno dei ticket per poter accedere immediatamente ai contenuti, con la possibilità di effettuare l’interruzione del rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza alcun costo. Ecco le offerte disponibili a settembre 2020:

Entertainment: serie TV e show di Sky a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni

serie TV e show di Sky a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni Cinema: oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni

oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; prova gratuita di 7 giorni Cinema e Entertainment: quest’offerta unisce i due ticket precedenti con un costo di 14,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; anche in questo caso è prevista la prova gratuita di 7 giorni

quest’offerta unisce i due ticket precedenti con un costo di con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; anche in questo caso è prevista la prova gratuita di 7 giorni Sport 1 giorno: accesso illimitato per un giorno a tutti i contenuti del ticket Sport (che include i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio) a 14,99 Euro al mese

accesso illimitato per un giorno a tutti i contenuti del ticket Sport (che include i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio) a Sport 1 mese: accesso illimitati per un mese a tutti i contenuti del ticket Sport (che include i contenuti di Sky Sport e Sky Calcio) a 29,99 Euro al mese

Tutte le offerte NOW TV sono disponibili subito dopo l’attivazione, senza alcuna attesa. La piattaforma è accessibile via browser web oppure tramite le app per smartphone e tablet per Android e iOS o ancora tramite le Smart TV compatibili, NOW TV Smart Stick, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una console Xbox e Playstation.

Per attivare una delle offerte di NOW TV disponibili a settembre 2020 è possibile cliccare sul link qui di sotto e raggiungere il sito del servizio, scegliendo l’offerta che si desidera attivare.

Scopri le offerte NOW TV »

