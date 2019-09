Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a settembre 2019

Tra le offerte Sky del mese di settembre 2019 troviamo tre differenti opzioni. I nuovi clienti ed i già clienti Sky possono, infatti, valutare l’attivazione dell’offerta Sky Q, che utilizza la tradizionale piattaforma satellitare, oppure possono considerare l’offerta My Sky via Fibra, che sfrutta la connessione in fibra ottica di casa per accedere ai contenuti. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di attivare anche l’offerta Sky sul digitale terrestre. Chi non vuole sottoscrivere un abbonamento può, invece, valutare l’attivazione dei ticket mensili di NOW TV.

Sky Q

Tra le nuove offerte Sky più interessati del mese di settembre segnaliamo Sky Q, un’offerta che prevede l’utilizzo della “tradizionale” piattaforma satellitare. Questo particolare abbonamento include l’accesso ai pacchetti Sky TV, che mette a disposizione tutto il meglio dell’intrattenimento e delle serie TV del catalogo di Sky, e Sky Calcio, che permette di seguire le 7 partite di Serie A che Sky trasmette in esclusiva per ogni giornata di campionato.

L’abbonamento include nel prezzo di sottoscrizione Sky HD e 4K HDR, Sky on Demand, Sky Q Black e Sky Go Plus. Quest’offerta ha un costo di 29,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente, l’abbonamento in questione si rinnoverà al costo di 43,90 Euro al mese. Da notare, inoltre, che, per chi si abbona online, è previsto un contributo di attivazione di 49 Euro che include l’installazione di Sky Q Black. Nel caso in cui serva anche la parabola, inoltre, è previsto un costo extra di 20 Euro.

L’offerta Sky Q può essere personalizzata con l’aggiunta di una serie di pacchetti extra. I clienti interessati a quest’offerta possono aggiungere Sky Famiglia, che al costo di 5 Euro in più arricchisce l’abbonamento con nuovi canali dedicati alle serie TV, programmi educativi per bambini e ragazzi e i documentari, Sky Cinema, che al costo di 15 Euro in più permette di accedere a tutta la programmazione dei canali Cinema di Sky, e Sky Sport, che al costo di 15 Euro in più al mese offre l’accesso a tutti i canali sportivi della piattaforma che trasmette, in esclusiva, tantissimi eventi come la Formula 1, la Moto GP, la Champions League, l’Europa League e diversi campionati di calcio esteri.

Per maggiori dettagli sull’offerta Sky Q e per richiedere l’attivazione online di un nuovo abbonamento, sfruttando lo sconto riservato a chi attiva l’offerta tramite procedura online, è possibile cliccare direttamente sul box qui di sotto:

Attiva l’offerta Sky Q

My Sky via fibra

Un’altra ottima offerta per chi è interessato a passare a Sky in questo mese di settembre 2019 è My Sky via fibra. A differenza dell’offerta vista in precedenza, infatti, questa soluzione non richiede la parabola e, quindi, lo sfruttamento della piattaforma satellitare. L’offerta My Sky via fibra, infatti, sfrutta la connessione in fibra ottica di casa per poter accedere a tutti i contenuti disponibili con l’abbonamento.

Per questo motivo, per poter attivare questa tipologia di offerta Sky è necessario avere a disposizione una connessione Internet casa con velocità massima pari ad almeno 15 Mbps. Per testare la velocità della propria connessione è consigliabile effettuare uno speed test. Quest’offerta è attivabile dai clienti che hanno una connessione in fibra ottica FTTH, che permette di navigare sino a 1000 Mbps in download, oppure in fibra mista FTTC, che consente di arrivare sino a 200 Mbps.

L’abbonamento My Sky via Fibra include il pacchetto base Sky TV ed il pacchetto Sky Calcio permettendo, quindi, al cliente di accedere all’intrattenimento ed alle serie TV Sky oltre che, naturalmente, alle partite di Serie A trasmesse in esclusiva. A completare i contenuti inclusi nell’abbonamento troviamo l’opzione Sky HD, il servizio Sky on Demand e la possibilità di utilizzare Sky Go Plus.

L’offerta presenta un costo di 29,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 43,20 Euro al mese. Da notare, inoltre, che è previsto un contributo iniziale di 49 Euro per il decoder My Sky che andrà poi collegato alla rete in fibra ottica di casa per poter accedere a tutti i contenuti dell’abbonamento. Per chi si abbona online, inoltre, il contributo iniziale è azzerato.

E’ possibile personalizzare l’offerta aggiungendo al proprio abbonamento il pacchetto Sky Famiglia, che costa 5 Euro in più al mese, oppure i pacchetti Sky Cinema e Sky Sport, che comportano una spesa aggiuntiva mensile di 15 Euro a pacchetto. Da notare, inoltre, che il cliente può arricchire ulteriormente il suo abbonamento con l’aggiunta del dispositivo Sky link dual band, dal costo di 20 Euro, che permette di migliorare la qualità della rete WiFi di casa sfruttando la connettività dual band nel caso in cui il router fornito dal proprio provider non supporti questa tipologia di connessione.

Attiva l’offerta My Sky via Fibra

Sky sul digitale terrestre

A completare la gamma di offerte Sky troviamo anche l’offerta Sky sul digitale terrestre. Questa soluzione permette di accedere ai contenuti Sky sfruttando il digitale terrestre e necessita solo di una smart card da inserire in un decoder per il digitale terrestre oppure nella CAM del proprio TV.

Chi sottoscrive quest’offerta potrà accedere ad una selezione dei programmi Sky TV oltre che ai canali Mediaset Premium. Incluso nel prezzo dell’abbonamento c’è anche il pacchetto Sky Calcio e l’accesso a Sky Go. Il costo dell’offerta Sky sul digitale terrestre è di 24,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente, l’offerta ha un costo di 34,90 Euro al mese.

Il contributo iniziale da affrontare al momento dell’attivazione è di 39 Euro. Da notare, inoltre, che il cliente ha la possibilità di arricchire l’offerta Sky sul digitale terrestre con l’attivazione del pacchetto Sky Sport che comporta un costo di 10 Euro in più al mese ed offre una selezione dei migliori programmi sportivi del catalogo Sky.

Attiva l’offerta Sky sul digitale terrestre

Nuove offerte Sky per i già clienti

Le tre offerte elencante in precedenza (Sky Q, My Sky via Fibra e Sky sul digitale terrestre) sono disponibili anche per i già clienti Sky che, pur avendo un abbonamento attivo, sono interessati a sottoscrivere una nuova offerta alle stesse condizioni che Sky offre ai nuovi clienti, come illustrato nei paragrafi precedenti.

Per valutare la convenienza legata al passaggio da un’offerta ad un’altra è necessario tenere in considerazione una serie di fattori. Il cambio offerta, infatti, comporta:

il pagamento di un costo una tantum iniziale;

la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da qualsiasi altra offerta o promozione di cui il cliente sta usufruendo;

la perdita dei vantaggi riservati ai clienti Sky da più di 1 anno con extra;

il rinnovo del vincolo contrattuale;

Una volta valutati con attenzione questi aspetti, i già clienti Sky interessati all’attivazione di una nuova offerta, con le stesse condizioni che Sky riserva ai nuovi clienti, possono chiamare il numero 02.8340. In alternativa, è possibile consultare l’area Fai da te del sito ufficiale Sky per sfruttare le offerte riservate da Sky ai suoi già clienti.

Offerte NOW TV

Chi non vuole sottoscrivere un nuovo abbonamento ha la possibilità di accedere ai contenuti di Sky grazie alle offerte NOW TV che presentano una struttura a ticket mensili (oppure giornalieri o settimanali nel caso del ticket Sport) senza alcun obbligo di rinnovo o vincolo. Chi sceglie NOW TV, quindi, ha la possibilità di optare per la soluzione che preferisce ed, eventualmente, disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

L’accesso ai contenuti di NOW TV è disponibile esclusivamente tramite streaming, via web oppure tramite l’applicazione dedicata del servizio disponibile su smartphone e tablet Android, su iPhone, su iPad e su tante Smart TV. Per accedere ai contenuti della piattaforma, quindi, è necessario avere a disposizione una connessione ad Internet ad alta velocità.

I ticket NOW TV disponibili sono i seguenti:

Intrattenimento: permette di seguire in streaming, anche on demand, il meglio dell’intrattenimento Sky;

permette di seguire in streaming, anche on demand, il meglio dell’intrattenimento Sky; Serie TV: include un ricco catalogo di serie TV da guardare in streaming;

include un ricco catalogo di serie TV da guardare in streaming; Cinema: include i contenuti di Sky Cinema ed un ricco catalogo di contenuti on demand;

Questi tre ticket hanno un costo mensile complessivo di 19,99 Euro con 14 giorni di prova gratuita.

Da notare, inoltre, anche l’opzione rappresentata dal ticket Sport che permette di accedere, direttamente in streaming, ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport permettendo, quindi, di seguire tutti gli eventi sportivi inclusi nella programmazione di Sky. In questo caso, le opzioni disponibili sono tre e, anche in questo caso, troviamo la possibilità di interrompere il rinnovo senza alcun costo ed in qualsiasi momento. Ecco le opzioni:

ticket giornaliero al costo di 7,99 Euro;

ticket settimanale al costo di 14,99 Euro;

ticket mensile al costo di 29,99 Euro;

Attiva il ticket Sport di NOW TV

Da notare, inoltre, che è possibile acquistare la NOW TV Smart Stick, disponibile a 29,99 Euro (con 1 o 3 mesi di contenuti inclusi a seconda del ticket scelto) per accedere alla piattaforma da un qualsiasi schermo oppure da una TV che non supporta l’app di NOW TV.