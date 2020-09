Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a ottobre 2020

Stadi ancora chiusi o con pubblico ridotto, cinema con presenze limitate e un inverno alle porte che si annuncia ancora all'insegna del Covid. Per poter assistere alle partite di Serie A e dei principali campionati stranieri e non perdersi le migliori serie tv e i film più attesi dell'anno, gli utenti possono attivare gli abbonamenti Sky. Tante le novità introdotte da Ottobre, ecco i dettagli delle promozioni pay tv e delle nuove offerte combinate fibra e streaming tv

Fino a Febbraio 2020 le presenze dei tifosi negli stadi dei maggiori club delle squadre di Serie A di calcio si aggiravano intorno al 70%. Per Juventus, Cagliari e Atalanta la percentuale di riempimento dello stadio delle società ha superato anche il 90%.

Dati che raccontavano di una ripresa di interesse da parte dei tifosi nell’acquisto di abbonamenti e biglietti, negli anni precedenti infatti, secondo quanto riportato il sito Calcio e Finanza, gli stadi faticavano a registrare un indice di riempimento del 50%

Poi il lockdown e lo stop delle attività di gruppo. Nel caso delle partite di calcio, oltre alle difficoltà legate all’essere uno sport di contatto, si è aggiunto anche il fattore pubblico. Ad Ottobre 2020 arrivano le prime timide ordinanze per consentire l’ingresso nello stadio a 1000 tifosi e ancora non tutte le Regioni si sono mosse in questa direzione.

Come seguire il campionato o i film in prima visione

Insomma per chi vuole seguire la stagione 2020/2021 la soluzione sembra essere un abbonamento pay tv. L’instabilità dovuta al coronavirus infatti renderà difficile agli spettatori recarsi a tifare per la propria squadra allo stadio.

Negli ultimi mesi Sky Italia ha registrato un aumento degli abbonati e il numero complessivo di clienti della piattaforma sembra abbia raggiungo quota 5 milioni. Di questi 3,1 milioni hanno scelto la formula Sky Go, 2,7 hanno attivato l’offerta in fibra per la streaming tv e 1,5 milioni hanno acquistato Sky Q.

Non sono solo le partite di Serie A e gli eventi sportivi ad attirare nuovi utenti verso la piattaforma Sky, ci sono anche le produzioni originali di serie tv, gli show come Masterchef e X Factor, e i film di Primafila.

La novità principale per quel che riguarda il catalogo di prodotti Sky sono le nuove promozioni combinate pay tv e fibra. La fibra WiFi del gestore americano è l’ultima innovazione lanciata da Sky, al momento la rete ultra veloce è disponibile in 124 città italiane.

Le migliori promozioni per attivare Sky

I piani per attivare le offerte di Sky si differenziano in base alla tecnologia di collegamento preferito dai clienti. Le promozioni tra cui poter scegliere sono quelle con Sky Q senza parabola, satellitari e con il digitale terrestre.

Per attivare e conoscere in dettaglio le condizioni proposte da Sky per i principali piani si può utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento permette un confronto rapido e semplice delle offerte del gestore e anche dei principali competitor.

Indicando l’indirizzo di casa gli utenti potranno visualizzare quali tecnologie sono disponibili per l’attivazione nel comune di riferimento. Ad esempio, il servizio in fibra non è ancora attivabile in tutte le città.

Offerte Sky Q senza parabola

Questa promozione è stata studiata per coloro che non vogliano installare impianti esterni e preferiscano non dover effettuare lavori in casa per collegare il dispositivo Sky Q alla parabola. I pacchetti attivabili con questa soluzione con collegamento tramite la connessione internet casa sono:

Sky Calcio a 33 euro al mese per 1 anno, poi 43,20 euro al mese

Intrattenimento Plus a 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 43,39 euro

Sky Cinema a 19,90 euro per il primo anno e poi 44,20 euro al mese

I prezzi delle diverse combinazioni saranno quelli applicati da Sky per i pacchetti nel mese di scadenza del piano in promozione.

Sky Calcio con Sky Q è un’offerta che consente di collegarsi ai contenuti della piattaforma tramite il collegamento internet di casa. I costi di attivazione del pacchetto sono gratuiti per chi acquista il piano online, per gli altri utenti la spesa sarà di 148 euro.

Chi attiva questa combinazione avrà accesso ai contenuti di Sky Calcio, i servizi e gli eventi compresi sono:

7 partite su 10 delle giornate di campionato di Serie A

5 partite per ciascuno turno della Premier League in 4K HDR

gli approfondimenti e i commenti post partita

gli speciali su Calcio mercato e altri temi legati al mondo del pallone

Nel piano da 33 euro al mese viene incluso anche il pacchetto Sky Tv che permette di vedere anche gli show della piattaforma, le serie Tv original e la programmazione dei canali Eurosport. Sarà anche possibile sfruttare l’opzione per vedere i contenuti disponibili in HD e Sky Go plus.

La promozione tv

Nel pacchetto Intrattenimento il canone include:

contenuti Sky TV

Sky Famiglia

piano Netflix Standard (2 device e HD)

Se si vuole passare a Netflix Premium, che dà accesso a 4 account e ai contenuti in 4K, si pagheranno 4 euro in più rispetto al canone di 19,90 euro al mese.

Le offerte via internet presuppongono che il collegamento di casa abbia una banda minima di almeno 15 Mbit/s. Le connessioni casa compatibili con questi requisiti tecnici sono quelle in Fiber to cabinet o Fiber to Home, l’ADSL a 20 Mbit/s infatti non permette di mantenere la velocità minima costantemente al di sopra del limite richiesto.

Nei piani con parabola o con collegamento in fibra è offerto il decoder Sky Q, questo strumento ha delle caratteristiche innovative. Con questo prodotto sono disponibili la funzione di controllo vocale, la registrazione in contemporanea di 3 programmi, un’unica piattaforma per gestire gli abbonamenti alle app di streaming tv e 1 TBit di memoria per conservare i contenuti registrati.

I piani con installazione della parabola

I piani Sky Q Calcio o Cinema sono disponibili anche con il collegamento in parabola. Il canone per i pacchetti e i servizi con la tecnologia satellitare ha un costo di 33 euro per Sky Calcio, per il pacchetto Cinema invece il canone previsto è di 19,90 euro.

Per attivare uno di questi due pacchetti con parabola sono previsti dei costi iniziali, che saranno inseriti nella prima fattura. Le spese per installazione parabola e consegna di Sky Q Black sono pari a 129 euro, per chi invece ha già la parabola e deve solo attivare Sky Q Black il costo è di 99 euro.

La promozione con digitale terrestre

L’ultima soluzione disponibile per avere i servizi di Sky a casa vostra è l’offerta in digitale terrestre. Chi sceglie questa offerta potrà acquistare un abbonamento ai contenuti Calcio e Sport della pay tv. Il canone di questa promozione è di 34,90 euro e per attivare questo pacchetto non sarà necessaria un’installazione con tecnici.

Per poter accedere ai contenuti di Sky i clienti che acquistano il pacchetto digitale terrestre dovranno solo inserire la tessera inviata dal gestore nel decoder o in un apposito modulo CAM. Oltre ai canali dedicati al Calcio, gli utenti potranno vedere anche tutte gli eventi dei programmi del pacchetto Sport:

partite di Uefa Champions League ed Europa League

1 partita di Serie A (che coincide con le 7 trasmesse per gli abbonati Sky Calcio)

gli eventi della Formula 1

NBA

principali tornei di tennis

I clienti che attivano il piano digitale terrestre possono usufruire del servizio Sky Go, si tratta di un’opzione che permette di abbinare il proprio piano Sky al proprio tablet, smartphone o pc. Dalla piattaforma online gli utenti potranno sia visionare i programmi in diretta che accedere alle serie tv o agli altri contenuti on demand a disposizione sulla piattaforma.

Passare da un piano Sky ad una nuova promozione

Per chi è già cliente Sky le offerte descritte fin qui sono tutte attivabili. Tra i benefici per chi ha già sottoscritto un piano Sky è possibile avere il dispositivo Sky Q Black senza dover versare alcun contributo per l’upgrade del decoder.

Secondo i termini previsti da Sky, chi è già cliente perderà il diritto ad eventuali sconti se aggiungere pacchetti a quelli proposti dalle promozioni preconfezionate dal gestore. Gli sconti di altre offerte saranno annullati nel momento dell’attivazione di un nuovo piano non compatibile con la precedente proposta.

Se si aderisce ad uno dei nuovi piani offerta i clienti perderanno eventuali vantaggi del programma a premi Extra. Si dovrà rinunciare, per esempio, ai costi ribassati per aderire all’offerta che regala l’abbonamento DAZN ai clienti Sky da 3 anni. Per chi ha un abbonamento Sky Q o Sky Cinema da più di 3 anni l’extra offerto è il pacchetto Intrattenimento Plus con Netflix a 6,99 euro al mese.

L’offerta Wifi e Sky TV

Il nuovo prodotto proposto ai clienti da Sky è la sua fibra ottica, il pacchetto internet casa con l’attivazione del piano Sky Tv ha un canone di 39,90 euro al mese per i primi 36 mesi. La spesa di questa offerta sarà distribuita nel seguente modo:

Sky Wifi smart 29,90 euro al mese

Sky Tv 10 euro al mese

Con il piano Wifi i clienti avranno accesso alla connessione in fibra fino a 1 Gigabit/s e al nuovo sistema di collegamento wireless intelligente ideato dai tecnici di Sky. Il modem abbinato al piano internet permetterà di connettere fino a 100 dispositivi e ha 8 antenne per amplificare la portata del segnale.

