Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Novembre 2019

Sky è da sempre molto attento verso i vecchi clienti riserva loro una serie di promozioni e premi, ma in questo mese non mancando anche delle offerte davvero molto interessanti per i nuovi clienti che vogliano sottoscrivere un abbonamento. Le nuove promozioni Sky in praticano dimezzano i prezzi del primo anno di contratto e danno accesso al ricco catalogo di contenuti sia via satellite, fibra ottica o con il digitale terrestre. Ecco tutti i dettagli delle nuove offerte Sky disponibili a novembre

Il catalogo di Sky vi incuriosisce da tempo, ma non vi siete mai decisi a fare un abbonamento perché è una soluzione piuttosto costosa, a Novembre i nuovi clienti potranno attivare i pacchetti dell’offerta a meno di 30 € al mese. L’offerta riservata a chi sottoscrive un nuovo contratto dura un anno, poi il piano torna ai prezzi pieni (intorno ai 43/44 €). E poi con la piattaforma online NOW TV il problema prezzo

I nuovi clienti però non sono gli unici per cui Novembre è un mese vantaggioso. Sky infatti ha un programma a premi riservato ai suoi vecchi clienti che si basa sull’anzianità degli abbonamenti, dai 3 anni in poi. Sono previsti sconti e upgrade dei dispositivi, ma vedremo tra poco di cosa si tratta e come funziona in dettaglio.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta Sky e delle pay tv potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Si tratta di uno strumento che confronta per voi le promozioni attivabili e vi propone poi un riassunto schematico delle condizioni e dei bonus proposti da ciascun operatore.

Le migliori offerte nuovi clienti Sky

A Novembre chi voglia attivare un’offerta Sky potrà sfruttare la promozione a 29.90 € per un anno della piattaforma. Il piano è valido a prescindere dalla tecnologia scelta, quindi sia che si richieda un abbonamento digitale terrestre, che fibra o satellitare. A cambiare sono i pacchetti inclusi nei diversi piani in promozione.

1. Sky Fibra

La soluzione Sky Q fibra include Sky Tv e Sky Cinema o Sport, ma non solo. Infatti l’offerta al momento dà anche accesso al servizio Sky HD, con permette di vedere su 60 canali della piattaforma eventi e programmi in alta risoluzione. Per poter utilizzare questa funzione quando si attiva il pacchetto è specificato che la connessione che si utilizza deve supportare almeno una velocità di download di 15 Mbit/s.

La fibra ottica in FTTC da 100Mbit/s in genere riesce a garantire almeno tra i 20 e i 40 Mbit/s (dipende dall’operatore che gestisce la connessione) come velocità di download. Nessun problema quindi. Ancora meglio se si ha attivo un contratto internet casa con fibra in FTTH, in questo caso le velocità minime vanno dai 100 ai 250 Mbit/s.

Il consiglio quindi prima di procedere alla firma del contratto è quello di eseguire uno speed test per verificare che la linea internet domestica rispetti i requisiti richiesti. Dopo il primo anno Sky Q con Sky TV + Cinema o Sport costerà ogni mese 44.20€. Oltre all’HD con questa offerta di Sky saranno attivi anche i servizi extra:

on demand

autoplay, restart e pausa

Sky Go Plus per vedere i contenuti Sky anche su smartphone, tablet e pc

Si potrà registrare fino a 3 programmi in contemporanea

1 Terabyte per memorizzare i propri show e film preferiti

Con l’offerta Fibra i costi per la consegna e l’installazione di Sky Q, il decoder di questo piano, sono già inclusi nell’abbonamento, mentre in genere si pagano a parte e corrispondono a 148€.

2. Le soluzioni satellitare

Il secondo tipo di abbonamenti proposto da Sky è quello per chi voglia il servizio satellitare, quindi con parabola. In questo caso ci sono due offerte attivabili:

Sky Q Black 29.90 mensili per 1 anno, poi 43.20 €

29.90 mensili per 1 anno, poi 43.20 € Sky Q Platinum a 44.90€ al mese per 12 mesi, poi 58.20€

Le differenze tra queste due opzioni di abbonamento riguardano principalmente i servizi accessori e la memoria del dispositivo Sky Q a disposizione dei clienti.

Il pacchetto Black include Sky Calcio e Sky TV, con tutti gli show, l’intrattenimento e le serie di Sky Original, oltre che il servizio Sky Hd. Con questo piano è possibile accedere a 7 partite del Campionato di Serie A per ogni giornata di Campionato e ad una serie di match anche dei maggiori tornei internazionali. Ma non sono comprese anche le partite di Champions League delle squadre italiane vinte da Sky all’asta dei diritti tv per la trasmissione di questi eventi sportivi.

Per chi scelga questa soluzione in offerta, fino a fine 2019, c’è anche l’abbonamento DAZN completamente gratuito – cioè a spese di Sky per 1 anno. Per chi invece sottoscriva un contratto Sky dopo il 1 Gennaio 2020 e voglia anche attivare la visione del canale DAZN 1 il costo dell’abbonamento alla tv in streaming sarà di 7.99€ al mese, anziché 9.99€.

Le differenze tra Sky Black e Platinum

Per quanto riguarda i servizi extra con Sky Q Black si potrà sfruttare la visione in 4K e in HD, lo Sky Go Plus per vedere i contenuti del proprio abbonamento anche su altri dispositivi e l’on demand per gestire la visione anche in differita. Con questo pacchetto la promozione di Novembre prevede uno sconto sui costi iniziali, di norma la consegna e l’attivazione di Black avrebbe un prezzo di 219€ ma con questa offerta si pagheranno solo 49 €.

Platinum ha un canone mensile di circa 45 € al mese, in promozione per 1 anno dopodiché salirà fino a 58.20€. Le opzioni aggiuntive rispetto a Sky Q Black ha una memoria maggiore per salvare i contenuti dell’offerta Sky e guardarli quando si vuole. Con l’offerta precedente il decoder ha 1 TB, mentre con Platinum si hanno 2 TB, inoltre con questo piano si possono registrare 4 programmi in contemporanea si può attivare la visione su più schermi in wireless e con Sky Q Go si possono vedere i contenuti registrati su diversi device.

3. Sky con il digitale terrestre

Infine, sempre per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di non acquistare i pacchetti fibra o di installare la parabola e di utilizzare il digitale terrestre attivando i canali Sky. Anche questa soluzione ha il prezzo di lancio di 29.99€ per 1 anno, poi l’abbonamento mensile sale a 44.90€. In questo pacchetto sono inclusi il catalogo Sky Tv, Sky Calcio e Sky Sport.

Nel piano Sport rispetto a quello Calcio si ha accesso alle partite delle squadre italiane in UEFA Champions League, UEFA Europa League e si servizi di Diretta Gol. Oltre alle partite di calcio si potranno seguire le sfide di Formula 1 e la MotoGP e i principali match tennis. Sky Go è l’unico servizio incluso con il pacchetto Sky digitale terreste. In questo caso le spese di attivazione sono molto più contenute rispetto agli altri abbonamenti, fuori promo sarebbero di 39€ ma sono in offerta a 19€.

Extra Sky e le offerte per i vecchi clienti

I vantaggi riservati a chi ha già sottoscritto un abbonamento rientrano nel programma Extra Sky, per i vecchi abbonati ci sono anche delle proposte speciali nei piani combinati di Sky e altre piattaforme o fornitori di servizi. Ad esempio, nell’accordo Sky-DAZN i clienti con un’anzianità superiore ai 3 anni hanno il diritto all’abbonamento gratis al canale DAZN1. Oppure l’offerta abbinata Eni Luce e Gas e Sky riserva degli sconti del 50% sui pacchetti aggiuntivi ai piani degli abbonati da 6 anni.

Le fasce di anzianità vanno da più di 1 anno a più di 10 e ci sono degli sconti e degli upgrade riservati alle diverse opzioni. I clienti che abbiano un abbonamento Sky da più di 6 anni potranno avere Sky Q Platinum ad un prezzo scontato. Si potranno anche avere 10 film in anteprima su Prima fila e periodicamente ci saranno delle offerte dedicate.

Le promozioni NOW TV

Per chi ritenga gli abbonamenti Sky troppo costosi si può ricorrere ai Ticket NOW TV, il vecchio Sky Online. Con delle soluzioni che vanno da circa 8 € a meno di 30 € si può accedere ad una serie di contenuti del catalogo della pay tv. I Ticket hanno una durata variabile:

24 ore a 7.99€

7 giorni a 14.99€

1 mese a 29.99€

Il rinnovo sarà automatico a meno che non si disdica entro le 24 ore precedenti alla riattivazione. Rispetto ai contenuti a cui si avrà accesso con queste soluzioni varieranno in base al Ticket acquistato. Si potrà scegliere tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV, Sport o Calcio. Ecco di quali contenuti potranno usufruire i clienti che scelgono uno di questi piani NOW TV:

Ticket Cinema , più di 1000 titoli di film on demand, nel pacchetto vengono aggiunti 7 nuovi film a settimana e si potranno vedere 9 canali live Sky Cinema

, più di 1000 titoli di film on demand, nel pacchetto vengono aggiunti 7 nuovi film a settimana e si potranno vedere 9 canali live Sky Cinema Ticket Intrattenimento , con questo pacchetto si accederà a show, documentari e ai programmi per bambini. In tutto saranno visibili 13 canali live, tra cui History Channel e Sky Arte

, con questo pacchetto si accederà a show, documentari e ai programmi per bambini. In tutto saranno visibili 13 canali live, tra cui History Channel e Sky Arte Ticket Serie TV , è uno dei piani con più abbonati. Deve il suo successo alle produzioni Sky Original e alla trasmissione in contemporanea con gli Stati Uniti di alcune delle serie tv più seguite

, è uno dei piani con più abbonati. Deve il suo successo alle produzioni Sky Original e alla trasmissione in contemporanea con gli Stati Uniti di alcune delle serie tv più seguite Ticket Sport con gli eventi della Serie A (7 partite su 10 ogni giornata), tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis

