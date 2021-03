Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a marzo 2021

Sky ha aggiornato i cataloghi delle sue offerte, ecco come sono state modificate le promozioni e quali sono i pacchetti per i nuovi clienti e per chi ha già un abbonamento attivo. La pay tv ha anche attivato una serie di tariffe che abbinano la visione dei contenuti TV, Serie TV alle offerte Sky WiFi. Ecco le nuove offerte Sky di Marzo 2021 per nuovi e già clienti

A Marzo sono disponibili le nuove offerte Sky e sono in arrivo anche tanti contenuti sulla piattaforma di pay tv. Tra i titoli che gli appassionati attendono questo mese ci sono alcune serie tv popolari a livello internazionale, come The Walking Dead, oppure The Warrior, è in uscita poi il film su Francesco Totti (produzione Sky Original) che sta destando molta curiosità – non solo tra i tifosi della Roma.

Ci sono poi le produzioni di National Geographic e i documentari di Sky Arte, oltre ai contenuti dei pacchetti di Sky Sport (nelle differenti versioni di abbonamento si può avere accesso a 13 o 23 canali sportivi). Ed infine ci sono gli Show di intrattenimento più seguiti, ad esempio Masterchef è uno dei programmi di punta del piano TV si Sky.

Marzo non porta con sé solo le novità in fatto di contenuti disponibili. Per i nuovi utenti e per i già clienti sono state presentate le promo del mese e sono a disposizione premi e sconti per nuove attivazioni di servizi pay tv o internet casa.

Le nuove offerte Sky

Una delle novità introdotte sono le offerte Smart e quelle Open, le prime sono delle promozioni che propongono un canone scontato per 1 anno e messo. Se volete attivare questa tariffa al termine del periodo promozionale Sky vi permetterà di cambiare poi offerta con le nuove promo del momento.

Le offerte Sky Open di Marzo sono invece dei piani che non vi impongono vincoli, ma sono delle tariffe che hanno un prezzo più alto. Non avrete un termine di contratto prestabilito o una penale da pagare se decidete di disattivare l’abbonamento o di cambiare offerta.

Ci sono poi le tariffe combinate Sky TV e internet casa che sono state lanciate da fine 2020. Con questi pacchetti potrete accedere ai contenuti della pay tv e le soluzioni in fibra ottica di Sky, si tratta di abbonamenti che vi garantiscono un collegamento tra 200 Megabit/s e fino a 1 Gigabit/s. Le promozioni Sky WiFi possono essere attivate anche senza l’abbonamento ai canali pay tv.

Se non avete la parabola o il decoder potrete avere Sky anche in fibra o abbonandovi a NOW TV, questa piattaforma online ha sostituito il vecchio servizio di Sky Online. Cerchiamo di conoscere meglio le soluzioni di abbonamento tra cui potrete scegliere a Marzo.

Sky Open, le promo senza vincoli della pay tv

Se finora non vi siete abbonati a Sky per i troppi vincoli imposti ai clienti della pay tv queste soluzioni potrebbero convincervi. Sono delle offerte per poter avere i contenuti Sky a disposizione in qualsiasi momento e su diversi dispositivi ma senza i tradizionali vincoli temporali di permanenza.

I costi dei canoni applicati con queste soluzioni sono:

25 euro al mese per Sky TV (include servizio Ultra HD)

piano Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix costo 30 euro al mese

Gli altri pacchetti della pay tv avranno i seguenti costi mensili con le offerte Open:

Sky Calcio 20 euro al mese

Sky Cinema 14 euro al mese

Sky Sport 20 euro al mese

Sky Kids 5 euro al mese

Multiscreen 6 euro al mese

Queste promozioni Sky possono essere attivate sia dai già clienti che da nuovi abbonati Sky.

Le soluzioni per vedere Sky con le offerte Smart

Per risparmiare invece sul costo mensile del piano Sky potrete scegliere gli abbonamenti Smart, con questa offerta avrete un prezzo scontato ma dovrete accettare anche un vincolo di 18 mesi. Il prezzo ridotto sarà applicato al vostro canone per un anno e mezzo dopo di che sarà applicato il costo pieno (quello delle promo Open).

Ecco quali sono i costi dei pacchetti Smart:

Sky TV a 14,90 euro al mese

Intrattenimento Plus (con Netflix disponibile su due dispositivi e visione HD) a 19,90 euro al mese

Sky Intrattenimento Plus

A questi si possono aggiungere:

Sky Calcio a 16 euro al mese

Sky Cinema a 10 euro al mese

Sky Sport a 16 euro

Sky Kids a 5 euro

Multiscreen 6 euro al mese

Ultra HD a 5 euro al mese

Questi i costi da listino, per capire quali saranno i costi specifici del vostro abbonamento si dovrà considerare se avete già installato la parabola o se preferite le soluzioni via internet. Per attivare il piano Sky con Sky Q senza parabola il costo di avvio del pacchetto è di 9 euro, se invece volete anche installare la parabola la spesa può salire fino a 129 euro se scegliete Sky Q Platinum.

La nuova gamma di offerte Sky Smart prevede la possibilità di attivazione online. Le promo sono disponibili anche se siete già clienti del gestore, potrete mantenere i vantaggi e i servizi che avete ottenuto negli anni di abbonamento. Cliccando sul pulsante qui in basso, sia che siate già clienti sia se siete nuovi abbonati, potrete confrontare i prezzi degli abbonamenti e verificare le principali condizioni proposte per scegliere tra le soluzioni pay tv di Sky.

Sky Smart

Già clienti Sky TV, le offerte Sky WiFi

Sky da qualche mese è partito con le sue promozioni internet casa, il suo sistema garantisce una linea ottimizzata in tutta l’abitazione e vi offre la fibra fino ad 1 Gigabit/s. Se avete un abbonamento Sky già attivo potrete avere lo Sky WiFi per 3 mesi gratis.

La domanda che tanti utenti si stanno ponendo è: le offerte internet di Sky sono convenienti? Per capirlo potrebbe tornarvi utile il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento raffronta i costi e i servizi inclusi nei pacchetti e vi restituisce degli schemi semplici che riportano le principali condizioni.

Sono 3 al momento le promozioni WiFi tra cui potrete scegliere. La prima è l’offerta Sky WiFi Smart, il costo del canone è pari a 29,90 euro al mese e comprende:

canone mensile

modem con ottimizzazione connessione

internet fino a 1 Gigabit/s senza limiti

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

A 32,90 euro al mese si può attivare l’abbonamento Sky WiFi Ultra. Con questa soluzione avrete la connessione senza limiti e alla massima velocità disponibile (effettuate una verifica della copertura), lo Sky WiFi Hub e due Pod che sono degli extender che potenzieranno il segnale in casa. Questa promozione richiede anche un contributo di attivazione di 50 euro.

Infine c’è il piano Ultra Plus di Sky WiFi. Questo abbonamento vi costerà 37,90 euro, oltre ai 50 euro di attivazione, nel pacchetto sono compresi:

modemSky Hub

internet senza limiti

chiamate illimitate

Le offerte combinate TV e Sky WiFi

Da Gennaio 2021 Sky ha lanciato le sue promozioni tv eWiFI e permette anche ai nuovi clienti di accedere alla sua rete in fibra. Per poter passare a Sky come fornitore di rete domestica dovrete prima verificare di essere raggiunti dalla fibra ottica (FTTC o FTTH). I piani internet appena descritti potranno poi essere dai voi abbinati ai pacchetti TV che preferite.

Vediamo alcuni esempi di combinazioni possibili che vi permetteranno di avere una bolletta unica. Se deciderete di attivare Sky WiFi con le promozioni Smart Sky TV pagherete 39,90 euro per i primi 18 mesi di offerta (successivamente il canone sarà rimodulato in base alla nuova promo del mese).

Il piano internet basic attivo a questo prezzo includerà: la fibra fino ad 1 Gigabit/s e il modem Sky Hub (intelligente e che copre ogni angolo di casa). Le chiamate saranno a consumo. La parte di pay tv invece comprendere i canali di Intrattenimento e le serie tv, Sky Hd e Go Plus, se sceglierete Sky Q dovrete pagare 9 euro di attivazione.

Per avere invece il pacchetto Sky TV Intrattenimento Plus, che vi garantisce anche l’accesso al Netflix, potrete pagare 44,90 euro con la soluzione Smart (prezzo scontato per 18 mesi). Al termine del periodo di promozione e se deciderete di rinnovare pagherete per il servizio TV 30 euro al mese e per Sky WiFi 29,90 euro, quindi il prezzo complessivo salirà a 59,90 euro al mese.

Sky TV + Sky WiFi

NOW TV, la soluzione flessibile di Sky

Per poter vedere i programmi Sky senza costrizioni, spese di attivazione o altri vincoli, potrete anche valutare le promozioni NOW TV. Questa soluzione è più economica degli abbonamenti alla pay tv e vi permetterà di vedere i vostri programmi preferiti o le partite di calcio da pc, smartphone o sulle smart tv.

I pass proposti a Marzo da Sky per i clienti che scelgono NOW TV sono:

Sport a partire da 14,99 euro per 1 giorno

29,99 euro per lo Sport per 1 mese

Cinema e Intrattenimento a 3 euro per il primo mese, dal secondo mese il costo sarà di 14,99 euro

Con NOW TV è possibile disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, quando vorrete interrompere il servizio l’importante sarà inviare la richiesta di recesso almeno 24 ore prima del rinnovo automatico dell’offerta.

NOW TV