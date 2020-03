Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a marzo 2020

Per le prossime settimane il Governo consiglia di limitare le uscite e gli eventi affollati, niente cinema o stadio quindi. Ecco come poter seguire i vostri eventi preferiti e quali sono le offerte Sky per avere accesso al catalogo completo di Cinema e intrattenimento della pay tv. Se i piani Sky sono troppo costosi ci sono anche le soluzioni NOW Tv

Continuano ad aumentare le importanti limitazioni rispetto alle possibilità di assistere agli appuntamenti sportivi in Italia, ma anche all’estero. Il coronavirus sta facendo sentire le sue conseguenza anche nel mondo del calcio, del ciclismo e di ogni sport. Partite a porte chiuse o rimandate, tappe del Moto GP saltate, campionati di basket e pallavolo in stand-by.

Per continuare a seguire la propria squadra, stop permettendo, si può però ricorrere alle offerte Sky sport. Non solo i fan calcistici o sportivi in genere possono trovare nelle promozioni pay tv una possibilità di svago, con cinema e teatri chiusi infatti anche il catalogo di Intrattenimento e cinema è un’alternativa interessante a noiose serate casalinghe.

Scopri le migliori offerte pay tv

Le offerte più convenienti di Sky

Per conoscere le migliori soluzioni e i costi reali del vostro abbonamento potete usare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento raffronterà le soluzioni pay tv disponibili, le ordinerà in base al prezzo proposto e evidenzierà sia il costo in promozione che quello applicato al termine del periodo di sconto. Nella colonna centrale dello schema dei risultati saranno inoltre riassunti anche eventuali servizi extra in offerta e le caratteristiche standard del pacchetto prescelto.

Ecco quindi quali sono i pacchetti offerti da Sky a Marzo 2020 e con quali tecnologie possono essere attivati. Innanzitutto si dovrà scegliere tra i piani fibra, satellite o digitale terrestre. Le differenze principali sono quelle che riguardano i cataloghi Cinema e Sport attivabili con il digitale, il numero di canali a disposizione con questa piattaforma è infatti inferiore a quelli garantiti con altre soluzioni.

Ecco come attivare gli abbonamenti Sky

I piani a meno di 20 euro

Sono state lanciate delle super offerte Sky a Marzo, si può accedere ai contenuti di Sky Tv e Sky Cinema a 19.90 euro al mese per un anno con le opzioni fibra o satellite. Il costo da listino di questa soluzione sarebbe di 44 euro circa. Compreso nella promozione il servizio Sky HD con visione dei contenuti anche in 4K.

Come incentivo per le attivazioni è previsto una riduzione sui costi di avvio, la consegna di Sky Q fibra o Black e l’opzione di estinzione del rapporto senza costi extra. Quindi non per chi acquisti queste soluzioni e al termine dell’anno promozionale decida di disdire il contratto Sky non saranno applicate penali di uscita. Se oltre ai contenuti Cinema vi volesse aggiungere anche lo Sport si dovrebbe considerare un canone mensile di 15.20 euro a cui si sommano i 19.90 euro già previsti per l’offerta descritta.

Scopri come avere Sky Tv + Cinema + HD a meno di 20 euro

Per i clienti fibra è anche disponibile il piano Sky Tv + Sky Famiglia+ Netflix a circa 25 euro al mese per 3 anni. Al termine della promozione il canone mensile di questa proposta salirà a 43.39 euro al mese. Anche con questa soluzione la pay tv dà la possibilità di estinzione anticipata senza il pagamento di costi extra.

La stesse offerta risulta disponibile anche per gli utenti che scelgano l’attivazione satellite. Ancora una volta tra questi due piani ci sono delle leggere differenze per quel che riguarda i costi iniziali, mentre per la fibra è previsto un contributo di 19 euro (fuori promo l’installazione costa 148 euro) per l’attivazione di Sky Q e per montare l’impianto satellitare la spesa scontata è di 99 euro (anziché 219 euro).

Il decoder Sky Q e i servizi Black e Platinum

In tutti i pacchetti descritti è compreso Sky Q, si tratta del decoder di ultima generazione di Sky. Nelle offerte è incluso il decoder Black, in realtà Sky mette a disposizione degli utenti anche una versione Platinum del dispositivo. Le caratteristiche comuni a questi device ci sono il supporto della visione in 4K, il controllo vocale tramite app telecomando, il servizio Go Plus e restart dei programmi.

Sky Q Platinum ha però una memoria più ampia rispetto al Black, il primo ha 2 TB di spazio per salvare i propri programmi preferiti e può registrare fino a 4 spettacoli in contemporanea. Inoltre con Platinum sul satellite si ha anche la funzione multiscreen che permette di vedere Sky su diversi apparecchi in casa senza dover installare altri cavi satellitari.

Le promozioni Sky digitale terrestre

Per i nuovi clienti che vogliano attivare Sky ma che non abbiano in programma né l’installazione della fibra ottica né di montare l’antenna satellitare ci sono i piani digitale terrestre. Come accennavamo non si può avere Sky Cinema con questa tipologia di tecnologia, ci sono però delle offerte Sport e Calcio.

Il pacchetto completo Sky TV+ Sky Calcio+ Sky Sport ha un canone mensile di 34.90 euro per un anno, poi sale a 44.90 euro al mese. Il contributo per attivare il piano digitale terrestre è di 39 euro. L’offerta vi garantisce però un accesso limitato rispetto a quello che hanno i clienti satellite e fibra, ad esempio i clienti digitale terrestre possono vedere solo 1 partita della Premier League a turno mentre gli altri utenti 5.

Attiva Sky Tv+ Sky Sport + Sky Calcio

Sul digitale non vengono trasmesse le gare della Bundesliga (ne sono visibili 3 per ogni giornata di campionato su altre piattaforme). Anche gli altri eventi sono sottoposti ad una selezione, avviene sia per la Moto Gp che per le gare di Forumla 1 e quelle di tennis. Il costo però di un abbonamento Sky Sport, quindi senza il pacchetto Calcio, sul satellite o in fibra è di 33 euro.

Le offerte per i vecchi clienti Sky: eXTRA

Questi sono i piani per i nuovi clienti, Sky ha però un programma di promozioni sempre attivo anche per i vecchi clienti. Extra di Sky premia i clienti fedeli con sconti o con la possibilità di cambiare i precedenti dispositivi con i nuovi device. Il sistema di premi è progressivo e si ripartisce per fasce di anzianità. Si parte dagli abbonati da più di un anno e si arriva fino al gruppo dei clienti con Sky da 10 anni o più.

Tra i vari premi che si possono richiedere nelle diverse fasce ecco alcuni esempi:

fino a 200 euro di sconti su elettrodomestici Rowenta e Moulinex (tra 1 e 3 anni di Sky)

sconto del 20% su prodotti degli store dei principali club di calcio o su gadget sportivi (tra 1 e 3 anni)

estrazione di un viaggio a Houston per assistere ad un match della regular season dell’NBA (da 3 a 6 anni)

sconti su Netflix Premium o standard per chi ha Sky Famiglia e/o Cinema (da 3 a 6 anni)

attivazioni temporanee gratuite di pacchetti extra (da 6 a 10 anni)

abbonamento DAZN gratis

per i clienti fedeli da un decennio è stato creato un servizio di assistenza speciale attivo tutti i giorni

sconti per rinnovare decoder e offerta Sky (10 anni o più)

Avere i contenuti di Sky a prezzi più bassi con NOW tv

Se i piani descritti sono troppo costosi e volete approfittare di Sky solo per il periodi di limitazioni imposte da questa emergenza sanitaria potrete sempre attivare i piani NOW Tv. Questo operatore infatti non è altro che il vecchi Sky Online, è una piattaforma in streaming che vi garantisce l’accesso agli stessi contenuti dei pacchetti Sky ma con soluzioni di abbonamento meno impegnative e che potrete disdire in qualsiasi momento.

Gli abbonamenti NOW TV si basano sul sistema dei Ticket, si possono attivare quindi ticket giornalieri, settimanali o mensili a:

Film, serie tv e intrattenimento

Sport

I prezzi vanno dai 9.99 euro per avere accesso ai contenuti per 24 ore, dal momento dell’attivazione, a 29.99 euro per un mese di abbonamento. I ticket settimanali hanno un costo di 14.99 euro. Questo per quel che riguarda il piano sport. I costi per vedere i film e gli show di Sky sono più contenuti:

9.99 euro al mese per Intrattenimento/Serie Tv o Cinema

14.99 euro mensili per Cinema, Intrattenimento e Serie tv

Potrete attivare la vostra offerta preferita in totale autonomia tramite il sito di Sky o NOW TV. Dovrete solo registrarvi scegliere il sistema di pagamento e potrete usufruire dei servizi richiesti. I tempi di attivazioni dipendono dalla soluzione acquistata, mentre gli abbonamenti NOW Tv saranno immediati e potranno essere attivati tramite codice per le tradizionali soluzioni pay tv dovrete attendere i tempi tecnici necessari alla consegna del dispositivo e all’installazione degli impianti.

Attiva le migliori offerte NOW TV

Assistenza e contatti Sky

Per conoscere in dettaglio i tempi di lavorazione delle vostre richieste potrete collegarvi alla pagina Fai da te o interfacciarvi con l’assistenza virtuale di Sky. Sono disponibili anche i canali social della piattaforma o si può chiamare il numero 199.100.400, si tratta di un contatto a pagamento.

In ogni caso assicuratevi di avere a portata di mano il vostro codice cliente Sky, si tratta di un dato necessario per qualsiasi operazione vogliate svolgere e per inoltrare ogni richiesta sia di intervento tecnico che amministrativo sul vostro abbonamento.