Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Maggio 2021

Niente costi di upgrade o downgrade per i clienti Sky che modificano il piano pay tv, la clausola che imponeva un contributo per queste operazioni è stata eliminata dalle nuove offerte Sky. Ecco quali sono le promozioni per chi decide di attivare una delle soluzioni Sky tv o per chi decide di implementare il suo abbonamento aggiungendo o cambiando l'offerta attiva. Tutte le nuove offerte Sky di Maggio 2021 per nuovi e già clienti

Sono numerosi i nuovi titoli nel catalogo di film e serie tv disponibili da Maggio per gli abbonati alle offerte Sky. Una delle produzioni più attese questo mese è Domina, la serie realizzata da Sky Studios e Fifty Fathoms, il racconto della storia di Livia Drusilla, terza moglie dell’imperatore Augusto e prima donna imperatrice. La protagonista di questa dramma è Kasia Smutniak.

Al suo fianco Matthew McNulty (lo avrete già visto in Misfits) Augusto, Christine Bottomley presta il suo volto a Scribonia, prima moglie di Gaio e acerrima nemica di Livia, Ben Batt interpreta Agrippa, generale e poi console. Balbina sarà interpretata da Isabella Rossellini.

Le serie tv sono incluse nel piano Show e TV, si tratta del pacchetto più economico tra le offerte nel catalogo Sky. Chi sottoscrive questa soluzione avrà accesso alle puntate di Amore a prima vista, di Cinque ragazzi per me o al popolare appuntamento di Masterchef.

Sono in programmazione anche tanti documentari interessanti e per tutti i gusti: Pink Floyd The endless river, Betty Boop Forever, 21 Years Richard Linklater, Citizen Jane Fonda. Ci sono poi le produzioni National Geographic e Discovery, oltre alle produzioni di Sky Arte.

Per gli appassionati di calcio non ci sono buone notizie al momento. DAZN si è infatti aggiudicato i diritti per trasmettere 10 gare della Serie A, 7 partite per giornata saranno in esclusiva. La piattaforma di pay tv americana ha fatto ricorso contro i risultati dell’asta per i diritti di trasmissione, ma se la decisione sarà confermata il pacchetto Sport di Sky potrebbe subire una grave perdita.

Come abbonarsi alle nuove offerte Sky

Se non si è già clienti della pay tv e volete farvi un’idea generale dei piani di abbonamento alla piattaforma può essere molto utile fare una prima ricerca con il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento, gratuito e senza impegno all’acquisto, analizza per gli utenti le tariffe e le condizioni contrattuali dei servizi pay tv.

Per non perdere tempo a cercare tra i siti dei diversi provider e per evitare di dover leggere tutti i messaggi promozionali per poter trovare le informazioni sui costi dei pacchetti Sky, l’analisi automatica è una buona soluzione. Sarà sufficiente selezionare il menu Pay Tv sul sito e avviare una ricerca. Se si vuole restringere il campo alle sole promozioni Cinema o Sport si potrà selezionare il filtro che apparirà sulla sinistra.

Grazie alle nuove tecnologie non è più obbligatorio installare la parabola per accedere ai servizi pay tv, sarà sufficiente avere una connessione internet casa o un decoder digitale terrestre. Il sistema di ricerca personalizzata offre anche la possibilità di individuare le offerte differenziandole in base al metodo di trasmissione del segnale.

L’attivazione di un nuovo contratto richiederà che inseriate nell’apposito form: dati personali e codice fiscale, oltre al metodo di pagamento. Una volta completato l’acquisto riceverete il codice cliente e potrete poi attivare il vostro profilo online. Con la registrazione dell’account Sky ID online sarà poi possibile gestire, modificare, disattivare l’offerta Sky dall’App o dall’Area privata. Questo profilo ti servirà anche per poter accedere al My Sky, utilizzare Sky On Demand e ad usare il Fai Da Te.

Potrete chiedere maggiori informazioni cliccando sul link qui in basso.

Scopri qual è il piano Sky migliore per te »

A Maggio quali sono le promo del mese

Sky dallo scorso anno è anche fornitore di servizi internet casa, per chi decide di abbinare l’abbonamento pay tv a quello della rete di casa sono previsti sconti speciali. Vediamo quali sono le migliori promozioni per nuovi clienti e vecchi abbonati.

Sky da 9 euro

La piattaforma ha lanciato un’offerta molto vantaggiosa per gli indecisi che vogliono prima testare le potenzialità dei pacchetti Sky. Si tratta di un piano Prova Sky Q e costa solo 9 euro. Il canone sarà valido per un mese ed è valido solo se si attiva la promozione online.

Nel pacchetto Prova Sky Q sono inclusi per 30 giorni:

Netflix con abbonamento Standard (due dispositivi su cui vedere contemporaneamente i film e le serie tv)

Sky Kids

Sky Sport

Sky TV

Per poter sottoscrivere questa offerta è necessario che abbiate una rete in fibra a casa vostra. Il collegamento con la pay tv avverrà con il decoder Sky Q, un dispositivo compatibile con la visione in HD dei contenuti e con i servizi On Demand. Lo strumento permetterà di utilizzare il controllo vocale, la registrazione dei contenuti, anche in diretta e l’autoplay, inoltre potrete riunire in un’unica applicazione Netflix, YouTube, Mediaset Play e Prime Video.

Con il nuovo collegamento via fibra si abbattono notevolmente i costi legati all’installazione di Sky, non è più necessario infatti l’intervento di un tecnico per montare la parabola. Se non hai una linea in fibra puoi attivarla facendo una ricerca delle promozioni internet di casa più convenienti.

Per sottoscrivere la prova gratuita Sky Q o per avere maggiori informazioni puoi cliccare sul link in basso. L’utente può selezionare l’opzione di sottoscrizione del pacchetto o puoi scegliere di parlare con un consulente Sky e completare l’attivazione via telefono.

Attiva Prova Sky Q »

Sky Open o Smart, le differenze tra le promo

Prima di scegliere l’offerta dovrete stabilire se volete un pacchetto più economico o se preferite un piano che potrete disattivare in qualunque momento. I piani Smart sono le nuove promozioni Sky che offrono uno sconto sul canone annuale ma che impongono 18 mesi di vincolo contrattuale, con i piani Open invece è possibile rescindere l’accordo ma pagando un contributo mensile più elevato.

Un’alternativa che vi libera comunque dalla parabola e vi assicura un’offerta flessibile, economica e smart è l’abbonamento a NOW TV, la piattaforma online ha sostituito il vecchio servizio di Sky Online. Per poter vedere i contenuti Sky in streaming dovrete avere una connessione casa e potrete scegliere tra i Ticket mensili, giornalieri o settimanali a partire da 7,99 euro. Sky ha lanciato anche una promozione speciale per chi attiva la soluzione Now Tv Cinema e Intrattenimento per 1 mese a 3 euro.

Avere Sky con le offerte Smart

Per i primi 18 mesi chi attiva le promozioni Sky Smart potrà contare su uno sconto e al termine del periodo di tariffazione speciale potrà scegliere una nuova offerta tra quelle disponibili nel catalogo. Il costo mensile proposto a questi clienti è praticamente dimezzato rispetto a quanto richiesto con le offerte Open.

Ecco quali sono i costi Smart per i clienti Sky:

Sky TV a 14,90 euro al mese

Intrattenimento Plus (con Netflix disponibile su due dispositivi e visione HD) a 19,90 euro al mese

Attiva l’offerta Sky Intrattenimento Plus »

Buone notizie anche per gli appassionati di Sport e Cinema, gli sconti valgono anche su questi pacchetti e su servizi per la visione HD o su più dispositivi:

Sky Calcio a 16 euro al mese

Sky Cinema a 10 euro al mese

Sky Sport a 16 euro

Sky Kids a 5 euro

Multiscreen 6 euro al mese

Ultra HD a 5 euro al mese

Il prezzo finale pagato mensilmente dipenderà da quali e quanti pacchetti si vuole inserire nella propria promozione Sky. Uno dei risparmi maggiori, come accennato, deriva dalla metodologia di trasmissione e quindi di attivazione proposta dalla piattaforma. Per le installazioni di parabola Sky richiede anche 148 euro come contributo di attivazione, mentre con la fibra si pagano solo 9 euro.

Altra novità introdotta dalla società è la possibilità di attivazione delle promozioni scontate sia per nuovi clienti che per già abbonati. Per chi è con Sky da diversi anni e ha timore di perdere l’anzianità acquisita (e i vantaggi ad essa legati), niente paura la piattaforma ha previsto anche per questi utenti la possibilità di sfruttare gli sconti mantenendo i privilegi per la fedeltà dimostrata.

Potete richiedere maggiori informazioni su attivazione, costi e servizi cliccando sul pulsante in basso.

Scopri le promo Sky Smart »

Le promozioni Open della pay tv

Non volete essere vincolati al rispetto dei 18 mesi minimi di attivazione? Nessun problema ci si può abbonare a Sky anche con le soluzioni Open, i nuovi pacchetti vi permetteranno di collegare più dispositivi e di accedere ai piani della piattaforma alle seguenti condizioni:

25 euro al mese per Sky TV (include servizio Ultra HD)

piano Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix costo 30 euro al mese

Sky Calcio 20 euro al mese

Sky Cinema 14 euro al mese

Sky Sport 20 euro al mese

Sky Kids 5 euro al mese

funzione Multiscreen 6 euro al mese

Queste promozioni Sky possono essere attivate sia dai già clienti che da nuovi abbonati Sky.

Sky Wi-Fi, le offerte in fibra

Per sfruttare i pacchetti meno costosi di Sky è necessario avere una buona connessione internet casa. L’ideale sarebbe avere attiva la fibra fino ad 1 Gigabit/s, in alternativa sono sufficienti anche le FTTC (Fiber to Cabinet) a 100 o 200 Mega.

Le soluzioni pay tv descritte possono essere attivate insieme alla promo in fibra ottica di Sky, un piano che vi garantirà un collegamento fino a 200 Megabit/s (in FTTC) o fino a 1 Gigabit/s (con la FTTH – Fiber to Home). Le promozioni Sky WiFi possono essere attivate anche senza l’abbonamento ai canali pay tv. Il costo del pacchetto Internet è di 29,90 euro e non include il traffico voce.