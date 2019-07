Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a luglio 2019

Anche a luglio Sky ha in serbo grandi sorprese per i nuovi clienti ma anche per coloro hanno già sottoscritto un abbonamento e gli sono rimasti fedeli negli anni. Scopri tutte le proposte delle pay TV oggi disponibili e cosa offre in termini di programmazione

Tutti vogliono un abbonamento a Sky, tra le piattaforme di pay TV e on demand più importanti d’Europa. Fortunatamente l’azienda permette non solo i personalizzare la propria offerta assecondando i propri interessi in termini di intrattenimento televisivo ma consente anche di accedere ai suoi canali con o senza parabola. Di seguito sono illustrate nel dettaglio tutte le offerte di Sky per i nuovi e vecchi clienti oggi disponibili:

Le nuove offerte Sky via satellite

L’offerta Sky via satellite permette di accedere ai contenuti della pay TV attraverso la parabola e il decoder My Sky. L’abbonamento base prevede:

Sky TV e Sky Cinema con decoder Sky Q

Sky On Demand

Sky HD e 4K HDR

Sky Go Plus

Sky Family

L’offerta via satellite ha un costo di 29,90 euro al mese in promozione invece di 44,20 euro per i primi 12 mesi. A tale spesa si aggiungono 129 euro una tantum per la consegna e attivazione del decoder Sky Q Black.

Le offerte Sky su fibra ottica

L’offerta Sky via fibra consente di accedere ai contenuti della pay TV senza parabola ma sfruttando la propria rete Internet fissa. L’offerta prevede:

Sky TV incluso con decoder My Sky

Sky On Demand

Sky HD e SUPER HD

Sky Go Plus

Sky Family

E’ inoltre possibile aggiungere i pacchetti:

Sky Cinema – 10 euro al mese

Sky Famiglia – 5 euro al mese

Sky Sport – 15 euro al mese

Sky Calcio – 15 euro al mese

L’offerta su fibra ottica ha un costo di 29,90 euro al mese in promozione invece di 44,20 euro per i primi 12 mesi. A tale spesa si aggiungono 49 euro una tantum per la consegna e attivazione del decoder My Sky.

Per poter sottoscrivere l’offerta è necessario disporre dei seguenti requisiti:

Connessione fibra (FTTH o FTTC) con Fastweb, Vodafone, Tim, Wind-Tre-Infostrada e Tiscali. Con connessione tramite Wi-Fi è imprescindibile un un router Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz). Per visualizzare un programma TV in alta definizione, gestire due registrazioni in contemporanea e uno streaming su dispositivo mobile la disponibilità reale di banda deve essere di almeno 15 Mbps.

Le nuove offerte Sky sul digitale terrestre

Sky sul digitale terrestre permette di vedere i contenuti della pay TV senza l’utilizzo della parabola sfruttando una tessera e un decoder per il digitale terrestre o un modulo CAM. Nel pacchetto sono compresi anche i canali Cinema di Premium. E’ possibile scegliere tra due diverse opzioni:

1. Offerta base Sky TV

Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466). Il prezzo è di 14,90 euro al mese in promozione invece di 19,90 euro.

2. Offerta Sky TV + Sky Sport

Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466). Il prezzo è di 14,90 euro al mese in promozione invece di 24,90 euro. Sky Sport è incluso nell’offerta fino al 31/8/19.

Ad entrambe può essere aggiunto il pacchetto Sky Calcio per 10 euro al mese invece di 15 euro. Alla spesa per l’abbonamento vanno poi aggiunti 39 euro una tantum per l’attivazione della Smart Card.

Sky sul digitale terrestre ha un costo di 14,90 euro al mese invece di 19,90 euro.

Tutte le offerte Sky per già clienti

I clienti di Sky hanno la possibilità di modificare il proprio abbonamento in ogni momento, aggiungendo i pacchetti che gli interessano o eliminando quelli di cui non intendono più usufruire. Per farlo è sufficiente possedere uno Sky ID. Per la procedura di registrazione è necessario disporre del proprio codice cliente e del codice fiscale. Una volta inserite le credenziali associate allo Sky ID sul sito della pay TV si può procedere alla modifica della struttura dell’abbonamento.

L’alternativa è quella di contattare il servizio clienti di Sky chiamando il numero a pagamento 199 100 400 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 22:30. La telefonata da fisso ha un costo di massimo di 15 cent al minuto senza scatto alla risposta. Da mobile, invece, il costo della chiamata dipende dal contratto sottoscritto con il proprio gestore telefonico.

L’operatore di Sky vi fornirà tutte le informazioni necessarie sui pacchetti e le possibilità di modifica del vostro abbonamento. Si può comunque ottenere lo stesso tipo di supporto tramite l’assistenza via chat direttamente sul sito dell’azienda. Coloro che sono clienti fedeli di Sky possono inoltre accedere al programma Sky Extra, che a seconda degli anni di permanenza (1, 3, 6 o 10) offre bonus e promozioni.

Chi è già cliente Sky può sottoscrivere l’offerta Internet di Fastweb o di Tim:

1. Fastweb Internet + Telefono da 27,95 euro al mese

Massima velocità di navigazione Internet disponibile (FTTH, FTTC, ADSL)

Minuti illimitati per chiamare numeri fissi

Sky TV

Sky Famiglia

Sky HD

Sky Go

Modem incluso

2. Tim Super Fibra da 30 euro al mese per il primo anno

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH

Modem incluso

TIMVISION

Safe Web Plus o altra opzione gratuita

Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD

Sky Box Set

My Sky

Sky On Demand

Sky Go Plus incluso per 1 anno

Chi è cliente Sky da più di un anno può accedere ad entrambi i pacchetti di DAZN (1 o 3 mesi) pagando il primo rinnovo 7,99 euro al mese dopo il periodo di prova gratuito e ha sconti dedicati e la possibilità di pagamento fino a 36 rate a tasso zero su TV, smartphone e tablet di Samsung.

I clienti da più di 3 anni possono invece portare i loro figli all’Acquario di Genova per pernottare una notte in una stanza a tema SpongeBob e con vista sulla vasca dei delfini. Per loro sono in palio anche un viaggio tutto compreso a Venezia per partecipare alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale o un biglietto per assistere al Gran Premio di Formula Uno di Monza.

Chi invece è fedele alla pay TV da almeno 6 anni ha un prezzo dedicato di 12 euro al mese per il decoder Sky Q (Sky HD e 4K HDR inclusi). L’utente dovrà comunque installare ed attivare Sky Q Platinum al costo di 199 euro una tantum.

Sky in streaming: le offerte Now TV di giugno

Una delle alternative più interessanti per accedere alla programmazione di Sky senza dover sottoscrivere un abbonamento direttamente con la pay TV è quello di acquistare uno o più ticket di NOW TV. La piattaforma permette di vedere in streaming e in on demand contenuti come film, serie TV ed eventi sportivi su smartphone, tablet, PC, console per videogiochi, Chromecast e ovviamente TV. Anche chi non dispone di una smart TV può usufruire del servizio tramite NOW TV Smart Stick. E’ possibile associare fino a 4 dispositivi.

NOW TV offre diverse tipologie di ticket:

Intrattenimento : Offre 13 canali dedicati agli show televisivi, ai documentari e ai programmi per bambini. Il costo è di 9,99 euro al mese .

: Offre 13 canali dedicati agli show televisivi, ai documentari e ai programmi per bambini. Il costo è di . Cinema : Offre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e 9 canali Sky Cinema . Il costo è di 9,99 euro al mese .

: Offre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e 9 canali . Il costo è di . Serie TV: Intere stagioni di serie TV popolari, anche in esclusiva, e nuovi episodi ogni settimana. Il costo è di 9,99 euro al mese.

Sport

Permette di vedere 23 canali dedicati allo sport e di seguire in diretta 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1 e i principali tornei di golf, tennis e rugby. Nel ticket sono compresi i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Il ticket giornaliero ha un costo di 7,99 euro mentre quello settimanale è disponibile a 14,99 euro. Per acquistare il ticket mensile, invece, sono necessari 29,99 euro.

NOW TV permette di acquistare un pacchetto composto dai 2 o 3 ticket tra Intrattenimento, Cinema e Serie TV per 14,99 euro al mese nel primo caso e 19,99 euro al mese nel secondo. L’Opzione+ permette poi per 2,99 euro al mese di accedere ai programmi in HD e di utilizzare lo stesso account su 2 diversi dispositivi in contemporanea.

NOW TV Smart Stick

NOW TV Smart Stick è il dispositivo che trasforma qualsiasi televisore in una smart TV e oltre ad offrire l’accesso ad app come YouTube, Vevo e Vimeo, permette di accedere ai seguenti pacchetti:

Primo mese ticket Sport incluso in Super HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Intrattenimento incluso in HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Cinema incluso in HD a 29,99 euro al mese

incluso in a Tre mesi di ticket Serie TV incluso in HD a 29,99 euro al mese

NOW TV Smart Stick può essere acquistata nelle catene di elettronica Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony.

E’ importante sottolineare come i nuovi clienti, a prescindere dai ticket che acquistano, possono usufruire di una prova gratuita di 14 giorni. L’azienda inoltre non pone nessun vincolo in termini di rinnovo, quindi si può sospendere il servizio in ogni momento e senza costi aggiuntivi.

Il calcio in streaming: le offerte per attivare DAZN con Sky

Chi sottoscrive un abbonamento con Sky su parabola, fibra o digitale terrestre può accedere ai contenuti di DAZN su smart TV tramite Sky Q, decoder o modulo CAM per il digitale terrestre, dispositivi mobili (smartphone e tablet), computer e console da gioco. E’ possibile scegliere tra due pacchetti:

1. Offerta DAZN di 1 mese

Il servizio ha un costo di 7,99 euro anziché 9,99 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky, con uno sconto quindi del 20% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza del mese l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

2. Offerta DAZN di 3 mesi

Il servizio ha un costo di 21,99 euro anziché 29,97 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky, con uno sconto quindi del 25% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza dei 3 mesi l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

La programmazione di DAZN comprende 3 partite in esclusiva a settimana, tra cui l’anticipo di sabato sera, più gli highlights on demand, Serie B, Liga, Ligue 1, Eredivisie, Major League Soccer, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América 2019, Coppa delle Nazioni Africane, pallavolo, rugby, motori, sport di combattimento.

Per accedere ai contenuti in streaming di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2 Mbit/sec su dispositivi mobili e di almeno 6,5 Mbit/sec su smart TV o console.

Sky Q: i vantaggi del nuovo decoder

Sky Q è il decoder di ultima generazione che tramite la parabola offre:

Controllo vocale del televisore. Basta premere sul tasto microfono per impartire ordini a Sky Q

Multiscreen wireless per vedere i programmi su qualsiasi schermo

Visione continua per interrompere un programma e riprendere esattamente dal momento in cui lo si è bloccato anche su un’altra TV e dispositivi mobili

Qualità 4K HDR

My Q: sezione con tutti i programmi già iniziati, le ultime novità e consigli su cosa guardare

Registrazione di 4 programmi in contemporanea mentre se ne sta guardando un quinto

Restart per far ripartire un programma dall’inizio

Autoplay per far partire l’episodio successivo di una serie in automatico non appena si è concluso quello precedente

App store

E’ possibile scegliere tra gli abbonamenti:

1. Sky Q Platinum

Multiscreen Wireless con Sky Q Mini

4K HDR

Controllo vocale

2 TB Memoria

Fino a 4 registrazioni in contemporanea

Restart e programmi On Demand su tutti gli schermi

App Sky Go per i clienti Sky Q

Sky Go Plus

Per questo abbonamento è necessario sottoscrivere il servizio Sky Q Plus (Sky HD + 4K HDR inclusi) il cui costo non promozionato dell’abbonamento annuale, ripartito e fatturato su base mensile è attualmente pari a 21,40 al mese. A questi si aggiungono i 199 euro per l’installazione e attivazione Sky Q Platinum. L’acquisto di un secondo Sky Q Mini prevede una spesa di 69 euro una tantum.

2. Sky Q Black

4K HDR

Controllo vocale

1 TB Memoria

Fino a 3 registrazioni in contemporanea

Restart e programmi On Demand su tutti gli schermi

Sky Go

Sky Go Plus

Per questo abbonamento è necessario sottoscrivere il servizio Sky HD (4K HDR incluso) il cui costo non promozionato dell’abbonamento annuale, ripartito e fatturato su base mensile è attualmente pari a 6,40 al mese. A questi si aggiungono i 99 euro per l’installazione e attivazione di Sky Q Black.

Sky con Internet a casa: le offerte Fastweb e Tim

Sky permette anche di associare all’intrattenimento televisivo anche un’offerta di rete fissa con Fastweb o Tim. Per quanto riguarda il primo le soluzioni disponibili sono due:

1. Internet + Telefono + Sky a 20,90 euro per i primi 12 mesi

Sky TV e Sky Famiglia

Sky HD, Sky Go Plus per 1 anno e Sky Q Black per vedere migliaia di programmi on demand

Chiamate illimitate verso numeri fissi senza scatto alla risposta e verso cellulari a 5 cent al minuto. Chiamate verso l’estero a 5 cent al minuto. E’ possibile aggiungere l’opzione per chiamate illimitati verso mobili a 3 euro al mese.

Segreteria telefonica, Chi Chiama e Avviso di chiamata inclusi

Internet illimitato alla massima velocità disponibile* per guardare video e ascoltare musica su più dispositivi in contemporanea

Modem FASTGate incluso

App My Fastweb

2. Internet + Sky a 20,90 euro per i primi 6 mesi

Sky TV e Sky Famiglia

Sky HD, Sky Go Plus per 1 anno e Sky Q Black per vedere migliaia di programmi on demand

Internet illimitato alla massima velocità disponibile* per guardare video e ascoltare musica su più dispositivi in contemporanea

Modem FASTGate incluso

App My Fastweb

Ad entrambe le offerte va aggiunto un contributo di attivazione da 1,95 euro al mese per 48 rate (93,60 euro in totale)

L’offerta Tim Sky unisce la promozione di rete fissa di Tim Super con l’intrattenimento di Sky. E’ possibile scegliere tra le seguenti soluzioni:

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 10 euro al mese .

con (fibra fino a casa). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di . Modem Fritz! Box 7590 incluso. Configurazione automatica e garanzia per 5 anni. E’ previsto un entry ticket di 29 euro

L’offerta ha una durata di 24 mesi e per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 45 euro dal secondo al quarto anno, poi 40 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 35 euro al mese. La spesa aumenta a 40 euro dal secondo al quarto anno e poi si stabilizza a 40 euro. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 40 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo.

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 15 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 5 euro al mese .

in (fiber to the cabinet). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di . Modem Tim Hub incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata.

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 40 euro dal secondo al quarto anno, poi 35 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 40 euro al mese. La spesa aumenta a 45 euro dal secondo al quarto anno e poi si stabilizza a 40 euro. Se si rinuncia al modem il prezzo per i nuovi clienti è di 35 euro al mese mentre per quelli vecchi è di 40 euro. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo.

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 15 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

3. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in ADSL

in Modem Tim incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 35 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa dal secondo al quarto anno continua ad essere di 35 euro, poi 30 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 35 euro al mese. La spesa dal secondo al quarto anno è di 35 euro, poi 30 euro al mese. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 30 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo.

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 15 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta di Sky da 14,90 euro al mese prevede:

Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD

Sky Box Set

Sky Kids: l’app gratuita per i clienti Sky Famiglia

My Sky e Sky On Demand

Sky Go Plus incluso per 1 anno

Opzione Sky Link (30 euro una tantum)

*Fino a 1 gigabit al secondo in download e fino a 200 mbit/s in upload nelle città di: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Genova, Messina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Venezia, Verona, Modena, Ancona, Bergamo, Trieste, Trento, Reggio Emilia, Parma, Firenze e Casalecchio di Reno. Fino a 100 o 200 mbit/s in download e fino a 20 mbit/s in upload nelle altre città coperte dalla fibra di Fastweb.