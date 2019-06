Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a giugno 2019

Vorresti abbonarti a Sky ma non sai come fare? Sei già un cliente e vorresti sapere se c’è qualche promozione che ti spetta? Scopri tutte le offerte, i pacchetti e le modalità di attivazione delle offerte della pay TV più famosa in Italia destinate ai nuovi utenti e a coloro che sono già clienti

Sky è la piattaforma di pay TV e on demand preferita dagli utenti italiani. L’azienda a seconda delle disponibilità permette di accedere ai suoi film, serie TV, documentari ed eventi sportivi sfruttando la parabola, il digitale terrestre o una connessione in fibra ottica. Sky consente inoltre di personalizzare il proprio abbonamento scegliendo tra diversi pacchetti con cui comporlo:

Sky TV

Sky Uno, canale 455

Sky TG 24

Sky Atlantic, canale 456

Fox, canale 457

Fox Life

Fox Crime

Fox Animation

MTV

Classica

Nove

20

Cielo

Real Time

Giallo

Eurosport

Bike Channel

Horse TV

Nate Geo People

LaF

Comedy Central

Premium Action, canale 459

Premium Crime, canale 460

Premium Joi, canale 461

Premium Stories, canale 462

Crime+Investigation

Sky Arte

TV8

Blaze

Gambero Rosso

Food Network

Motor Trend

National Geographic, canale 458

Sky Cinema

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Due

Sky Cinema Collection

Sky Cinema Family

Sky Cinema Action

Sky Cinema Suspense

Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama

Sky Cinema Comedy

Premium Action, canale 459

Premium Crime, canale 460

Premium Joi, canale 461

Premium Stories, canale 462

Premium Cinema, canale 463

Premium Cinema Energy, canale 464

Premium Cinema Emotion, canale 465

Premium Cinema Comedy, canale 466

Sky Sport

Sky Sport Uno, canale 482

Sky Sport Uno HD, canale 472

Sky Sport 24, canale 481

Sky Sport 24 HD, canale 471

Sky Calcio

Sky Sport Serie A, canale 483

Sky Sport Serie A HD, canale 473

Sky Sport 24, canale 481

Sky Sport 24 HD, canale 471

Sky Sport, canale 484 (Per permettere la visione di più eventi in contemporanea il canale verrà acceso temporaneamente)

Sky Sport, canale 485 (Per permettere la visione di più eventi in contemporanea il canale verrà acceso temporaneamente)

Sky Sport, canale 486 (Per permettere la visione di più eventi in contemporanea il canale verrà acceso temporaneamente)

Di seguito sono illustrate nel dettaglio tutte le offerte di Sky per i nuovi e vecchi clienti oggi disponibili:

Confronta le offerte di Sky

Sky Q

Sky Q è il decoder di ultima generazione che tramite la parabola offre:

Controllo vocale del televisore. Basta premere sul tasto microfono per impartire ordini a Sky Q

Multiscreen wireless per vedere i programmi su qualsiasi schermo

Visione continua per interrompere un programma e riprendere esattamente dal momento in cui lo si è bloccato anche su un’altra TV e dispositivi mobili

Qualità 4K HDR

My Q: sezione con tutti i programmi già iniziati, le ultime novità e consigli su cosa guardare

Registrazione di 4 programmi in contemporanea mentre se ne sta guardando un quinto

Restart per far ripartire un programma dall’inizio

Autoplay per far partire l’episodio successivo di una serie in automatico non appena si è concluso quello precedente

App store

E’ possibile scegliere tra gli abbonamenti:

Sky Q Platinum

Multiscreen Wireless con Sky Q Mini

4K HDR

Controllo vocale

2 TB Memoria

Fino a 4 registrazioni in contemporanea

Restart e programmi On Demand su tutti gli schermi

App Sky Go per i clienti Sky Q

Sky Go Plus

Per questo abbonamento è necessario sottoscrivere il servizio Sky Q Plus (Sky HD + 4K HDR inclusi) il cui costo non promozionato dell’abbonamento annuale, ripartito e fatturato su base mensile è attualmente pari a 21,40 al mese. A questi si aggiungono i 199 euro per l’installazione e attivazione Sky Q Platinum. L’acquisto di un secondo Sky Q Mini prevede una spesa di 69 euro una tantum.

Sky Q Black

4K HDR

Controllo vocale

1 TB Memoria

Fino a 3 registrazioni in contemporanea

Restart e programmi On Demand su tutti gli schermi

Sky Go

Sky Go Plus

Per questo abbonamento è necessario sottoscrivere il servizio Sky HD (4K HDR incluso) il cui costo non promozionato dell’abbonamento annuale, ripartito e fatturato su base mensile è attualmente pari a 6,40 al mese. A questi si aggiungono i 99 euro per l’installazione e attivazione di Sky Q Black.

Sky via fibra

L’offerta Sky via fibra consente di accedere ai contenuti della pay TV senza parabola ma sfruttando la propria rete Internet fissa. L’offerta prevede:

Tutti i pacchetti cinema, calcio e sport con decoder My Sky

Sky On Demand

Sky HD e SUPER HD

Sky Go Plus

Sky Family

Per poter sottoscrivere l’offerta è necessario disporre dei seguenti requisiti:

Connessione fibra (FTTH o FTTC) con Fastweb, Vodafone, Tim, Wind-Tre-Infostrada e Tiscali. Con connessione tramite Wi-Fi è imprescindibile un un router Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz). Per visualizzare un programma TV in alta definizione, gestire due registrazioni in contemporanea e uno streaming su dispositivo mobile la disponibilità reale di banda deve essere di almeno 15 Mbps.

Per misurare la velocità della vostra fibra vi consigliamo l’utilizzo dello speed test di SosTariffe.it

Sky sul digitale terrestre

Sky sul digitale terrestre permette di vedere i contenuti della pay TV senza l’utilizzo della parabola sfruttando una tessera e un decoder per il digitale terrestre o un modulo CAM. Nel pacchetto sono compresi anche i canali Cinema di Premium. E’ possibile scegliere tra due diverse opzioni:

Offerta base Sky TV: Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466). Il prezzo è di 14,90 euro al mese in promozione invece di 19,90 euro.

Offerta Sky TV + Sky Sport: Pacchetto Sky TV più i canali Premium Action (459), Premium Crime (460) Premium Joi (461), Premium Stories (462), Premium Cinema (463), Premium Cinema Energy (464), Premium Cinema Emotion (465) e Premium Cinema Comedy (466). Il prezzo è di 14,90 euro al mese in promozione invece di 24,90 euro. Sky Sport è incluso nell’offerta fino al 31/8/19.

Ad entrambe può essere aggiunto il pacchetto Sky Calcio per 10 euro al mese invece di 15 euro.

Attiva l’offerta Sky sul digitale terrestre

Sky e Fastweb

Sky permette anche di associare all’intrattenimento televisivo anche un’offerta di rete fissa con Fastweb. Le soluzioni disponibili sono due:

Internet + Telefono + Sky a 20,90 euro per i primi 12 mesi

Sky TV e Sky Famiglia

Sky HD, Sky Go Plus per 1 anno e Sky Q Black per vedere migliaia di programmi on demand

Chiamate illimitate verso numeri fissi senza scatto alla risposta e verso cellulari a 5 cent al minuto. Chiamate verso l’estero a 5 cent al minuto. E’ possibile aggiungere l’opzione per chiamate illimitati verso mobili a 3 euro al mese.

Segreteria telefonica, Chi Chiama e Avviso di chiamata inclusi

Internet illimitato alla massima velocità disponibile* per guardare video e ascoltare musica su più dispositivi in contemporanea

Modem FASTGate incluso

App My Fastweb

Attiva Internet, Telefono e Sky

Internet + Sky a 20,90 euro per i primi 6 mesi

Sky TV e Sky Famiglia

Sky HD, Sky Go Plus per 1 anno e Sky Q Black per vedere migliaia di programmi on demand

Internet illimitato alla massima velocità disponibile* per guardare video e ascoltare musica su più dispositivi in contemporanea

Modem FASTGate incluso

App My Fastweb

Attiva Internet e Sky

Ad entrambe le offerte va aggiunto un contributo di attivazione da 1,95 euro al mese per 48 rate (93,60 euro in totale)

Tim Sky

L’offerta Tim Sky unisce la promozione di rete fissa di Tim Connect con l’intrattenimento di Sky. E’ possibile scegliere tra le seguenti soluzioni:

FTTH

Internet illimitato fino a 1 Gigabit in FTTH (fibra fino a casa) e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia.

Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD

Sky Box Set

Sky Kids: l’app gratuita per i clienti Sky Famiglia

My Sky e Sky On Demand

Sky Go Plus incluso per 1 anno

Opzione Sky Link (30 euro una tantum)

L’offerta Internet ha un costo di 35 euro al mese con attivazione mentre TV di Sky costa 14,90 euro al mese per 12 mesi invece di 33,40 euro al mese. La promozione è valida fino al 9/6/19.

Attiva Tim Connect Fibra

FTTC/FTTE

Internet illimitato fino a 200 Megabit in FTTC (fibra fino a centralina su strada + rame fino a casa) o fino a 100 Megabit in FTTE (rame dalla centralina fino a casa)

Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD

Sky Box Set: catalogo di serie TV complete da guardare in on demand con My Sky connesso ad Internet

Sky Kids: l’app gratuita per i clienti Sky Famiglia

My Sky e Sky On Demand

Sky Go Plus incluso per 1 anno

Opzione Sky Link (30 euro una tantum)

L’offerta Internet ha un costo di 30 euro al mese con attivazione mentre TV di Sky costa 14,90 euro al mese per 12 mesi invece di 33,40 euro al mese. La promozione è valida fino al 9/6/19.

Attiva Tim Connect XDSL

ADSL

Internet illimitato fino a 20 Megabit in ADSL e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia.

Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD

Sky Box Set

Sky Kids: l’app gratuita per i clienti Sky Famiglia

My Sky e Sky On Demand

Sky Go Plus incluso per 1 anno

Opzione Sky Link (30 euro una tantum)

L’offerta Internet ha un costo di 35 euro al mese con attivazione mentre TV di Sky costa 14,90 euro al mese per 12 mesi invece di 33,40 euro al mese. La promozione è valida fino al 9/6/19.

Attiva Tim Connect ADSL

Nuove offerte Sky per già clienti

I clienti di Sky hanno la possibilità di modificare il proprio abbonamento in ogni momento, aggiungendo i pacchetti che gli interessano o eliminando quelli di cui non intendono più usufruire. Per farlo è sufficiente possedere uno Sky ID. Per la procedura di registrazione è necessario disporre del proprio codice cliente e del codice fiscale. Una volta inserite le credenziali associate allo Sky ID sul sito della pay TV si può procedere alla modifica della struttura dell’abbonamento.

L’alternativa è quella di contattare il servizio clienti di Sky chiamando il numero a pagamento 199 100 400 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 22:30. La telefonata da fisso ha un costo di massimo di 15 cent al minuto senza scatto alla risposta. Da mobile, invece, il costo della chiamata dipende dal contratto sottoscritto con il proprio operatore telefonico. L’operatore di Sky vi fornirà tutte le informazioni necessarie sui pacchetti e le possibilità di modifica del vostro abbonamento. Si può comunque ottenere lo stesso tipo di supporto tramite l’assistenza via chat direttamente sul sito dell’azienda. Coloro che sono clienti fedeli di Sky possono inoltre accedere al programma Sky Extra, che a seconda degli anni di permanenza (1, 3, 6 o 10) offre bonus e promozioni.

Chi è già cliente Sky può sottoscrivere l’offerta Internet di Fastweb o di Tim:

Fastweb Internet + Telefono

Chiamate illimitate verso numeri fissi senza scatto alla risposta e verso cellulari a 5 cent al minuto. Chiamate verso l’estero a 5 cent al minuto. E’ possibile aggiungere l’opzione per chiamate illimitati verso mobili a 3 euro al mese.

Segreteria telefonica, Chi Chiama e Avviso di chiamata inclusi

Internet illimitato alla massima velocità disponibile* per guardare video e ascoltare musica su più dispositivi in contemporanea

Modem FASTGate incluso

App My Fastweb

Sky Q Black

Al costo dell’offerta di 27,95 euro al mese si aggiunge un contributo di attivazione da 1,95 euro al mese per 48 rate (93,60 euro in totale).

Tim Internet

Internet illimitato fino a 200 Megabit in FTTC (fibra fino a centralina su strada + rame fino a casa) o fino a 100 Megabit in FTTE (rame dalla centralina fino a casa) da 30 euro al mese con attivazione inclusa. La promozione è valida fino al 9/6/19.

Chi è cliente Sky da più di un anno può accedere ad entrambi i pacchetti di DAZN (1 o 3 mesi) pagando il primo rinnovo 7,99 euro al mese dopo il periodo di prova gratuito. Chi invece è fedele alla pay TV da almeno 6 anni ha un prezzo dedicato di 12 euro al mese per il decoder Sky Q (Sky HD e 4K HDR inclusi). L’utente dovrà comunque installare ed attivare Sky Q Platinum al costo di 199 euro una tantum.

DAZN su Sky

Chi sottoscrive un abbonamento con Sky su parabola, fibra o digitale terrestre può accedere ai contenuti di DAZN su smart TV tramite Sky Q, decoder o modulo CAM per il digitale terrestre, dispositivi mobili (smartphone e tablet), computer e console da gioco. E’ possibile scegliere tra due pacchetti:

Offerta DAZN di 1 mese : Il servizio ha un costo di 7,99 euro anziché 9,99 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky , con uno sconto quindi del 20% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza del mese l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra ). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

: Il servizio ha un costo di euro anziché più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il e riservata ai clienti , con uno sconto quindi del 20% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza del mese l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti (attualmente pari a al mese invece di per i clienti da almeno 1 anno con ). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket mensile con almeno 24 ore di preavviso. Offerta DAZN di 3 mesi: Il servizio ha un costo di 21,99 euro anziché 29,97 euro più un voucher di 1 mese con rinnovo mensile, sottoscrivibile entro il 30/6/19 e riservata ai clienti Sky, con uno sconto quindi del 25% rispetto al prezzo non promozionato. Alla scadenza dei 3 mesi l’offerta proseguirà al prezzo riservato ai clienti Sky (attualmente pari a 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro per i clienti Sky da almeno 1 anno con Extra). Si ha comunque la possibilità di recedere dal contratto o dare disdetta dal ticket DAZN mensile con almeno 24 ore di preavviso.

La programmazione di DAZN comprende:

Calcio

Serie A Tim : tre partite in esclusiva assoluta ogni settimana, tra cui l’anticipo di sabato sera. In totale si parla di 114 incontri più gli highlights on demand per permettere a chi non è riuscito a godersi il match in diretta di vederne i momenti salienti.

: tre partite in esclusiva assoluta ogni settimana, tra cui l’anticipo di sabato sera. In totale si parla di 114 incontri più gli highlights on demand per permettere a chi non è riuscito a godersi il match in diretta di vederne i momenti salienti. Serie B : 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

: 9 partite su 10 in esclusiva assoluta Liga

Copa del Rey

Ligue 1

Ligue 2

Coupe de la Ligue

Trophée des Champions

FA Cup

English Football League Cup

Football League Championship

J1 League

Eredivisie

Major League Soccer

Coppa Libertadores

Coppa Sudamericana

Recopa Sudamericana

Copa América 2019

Coppa delle Nazioni Africane

CAF Champions League (finale di andata e ritorno)

Pallavolo

CEV Men’s Volleyball Champions League

CEV Women’s Volleyball Champions League

Rugby

European Rugby Champions Cup

Guinness Pro14

Scotland Rugby Internationals

Ireland Rugby Internationals

Wales Autumn Internationals

Motori

World Rally Championship

IndyCar

NASCAR

Combattimento

Matchroom Boxing

Ultimate Fighting Championship

Showtime Boxing

Altri sport

National Football League

Major League Baseball

National Hockey League

Bellator MMA

PDC Darts

Per accedere ai contenuti in streaming di DAZN è necessaria una velocità di connessione di almeno 2 Mbit/sec su dispositivi mobili e di almeno 6,5 Mbit/sec su smart TV o console.

Attiva l’offerta di DAZN

*Fino a 1 gigabit al secondo in download e fino a 200 mbit/s in upload nelle città di: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Genova, Messina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Salerno, Torino, Venezia, Verona, Modena, Ancona, Bergamo, Trieste, Trento, Reggio Emilia, Parma, Firenze e Casalecchio di Reno. Fino a 100 o 200 mbit/s in download e fino a 20 mbit/s in upload nelle altre città coperte dalla fibra di Fastweb.