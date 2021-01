Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Gennaio 2021

Sky mette a disposizione di nuovi e già clienti diverse soluzioni per sottoscrivere un nuovo abbonamento in grado di offrire l'accesso a tutti i contenuti desiderati oltre a tanta convenienza. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Sky di gennaio 2021 sia per i nuovi clienti che puntano ad attivare un abbonamento che per i già clienti che vogliono cambiare offerta.

Tra le offerte Sky di gennaio 2021 ci sono tante soluzioni convenienti su cui puntare. Sia i nuovi clienti che passano a Sky, attivando un nuovo abbonamento, che i già clienti che vogliono cambiare offerta, sfruttando ad esempio nuovi pacchetti per arricchire i contenuti della propria sottoscrizione, possono puntare di diverse soluzioni. Da segnalare anche le offerte Sky WiFi, le soluzioni pensate per la connessione Internet di casa, con la possibilità di sfruttare proposte convergenti “TV + Internet”. Per chi vuole accedere ai contenuti Sky senza abbonamento, inoltre, ci sono le offerte NOW TV.

Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le migliori proposte per accedere al catalogo di contenuti Sky.

Intrattenimento Plus

La prima soluzione da tenere d’occhio per attivare un nuovo abbonamento Sky è Intrattenimento Plus. Si tratta di un’offerta che permette di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky ed alla popolare piattaforma di streaming Netflix con condizioni particolarmente vantaggiose. L’offerta in questione è disponibile anche per chi è già cliente Netflix che può aderire alla promozione continuando ad utilizzare il proprio account con il costo del servizio che sarà incluso nella fattura Sky.

L’offerta proposta da Sky include i pacchetti Sky TV e Sky Famiglia mettendo, quindi, a disposizione dell’utente tantissimi contenuti da seguire. Con Sky TV, ad esempio, sono inclusi tutti gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, i programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte oltre allo sport di Eurosport. Con Sky Famiglia, invece, ci sono i programmi per bambini e ragazzi (disponibili anche in inglese), i documentari di scienza, tecnologia, storia e natura e le serie TV di Premium.

L’offerta, inoltre, garantisce l’accesso al piano Standard di Netflix (dal valore di 11,99 euro al mese) che permette di accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma di streaming con visione in HD su due dispositivi in contemporanea. Con un contributo aggiuntivo, inoltre, è possibile passare al piano Premium che garantisce l’accesso ai contenuti Ultra HD da quattro dispositivi in contemporanea.

Intrattenimento Plus presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 43,39 euro al mese. Scegliendo la versione dell’offerta con Sky Q via Internet (è necessario sfruttare la connessione di casa per accedere ai contenuti) non sono previsti costi iniziali. Con Sky Q via satellite, invece, è previsto un contributo di 29 euro una tantum con l’aggiunta eventuale di 30 euro extra nel caso in cui serva anche la parabola.

Ricordiamo che il decoder Sky Q, proposto anche con le offerte che vedremo di seguito, include svariate app aggiuntive. Tra le app disponibili troviamo Netflix, Prime Video, Mediaset Play, Dazn, YouTube e Spotify. Da notare che Intrattenimento Plus è disponibile anche per i già clienti Sky che desiderano modificare il proprio abbonamento. Per maggiori dettagli è possibile cliccare sul link qui di sotto e raggiungere il sito Sky per saperne di più.

Attiva Intrattenimento Plus di Sky »

Sky Cinema

Gli appassionati di cinema possono puntare anche all’offerta Sky Cinema che arricchisce l’intrattenimento Sky con l’aggiunta di tanti film da guardare dal TV di casa. Scegliendo questa proposta, l’utente potrà contare sul pacchetto Sky TV (serie TV, show e produzioni Sky Original e molto altro ancora) oltre al pacchetto Sky Cinema con tanti canali dedicati al mondo del cinema. Presente anche l’opzione Sky HD e la possibilità di accedere a Sky Go Plus.

L’offerta Sky Cinema presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,20 euro. Anche in questo caso, scegliendo l’offerta con Sky Q tramite Internet non sono previsti costi di attivazione mentre la versione via satellite comporta un costo una tantum iniziale di 29 euro più eventuali 30 euro in più per la parabola.

Anche quest’offerta è disponibile per i già clienti Sky che desiderano effettuare delle modifiche al proprio abbonamento.

Attiva l’offerta Sky Cinema »

Sky Calcio

Gli appassionati di calcio hanno la possibilità di puntare sull’offerta Sky Calcio. La proposta in questione include l’accesso ai pacchetti Sky TV e Sky Calcio e ai servizi Sky HD e Sky Go Plus. Grazie al pacchetto Sky Calcio sarà possibile guardare la Serie A TIM, con sette partite in esclusiva per ogni giornata di campionato, il calcio europeo, con tante partite da seguire ogni settimana, e la Serie A femminile.

Anche in questo caso, l’offerta è disponibile con Sky Q via Internet, senza costi extra, oppure con Sky via satellite, con un contributo di 29 euro una tantum più 30 euro extra nel caso in cui serva anche la parabola. Il canone mensile è di 33 euro per i primi 12 mesi. Una volta terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 43,20 euro. Anche quest’offerta è disponibile per già clienti Sky.

Attiva Calcio di Sky »

Offerte Sky WiFi

Da alcuni mesi, Sky è presente anche sul mercato di offerte Internet casa con la gamma di tariffe Sky WiFi. Per tutti i nuovi clienti, quindi, c’è la possibilità di attivare un’offerta combinata che unisce la connessione Internet di casa con un abbonamento alla TV. L’offerta in questione si chiama Sky Wifi + Sky TV + Sky HD ed include le seguenti caratteristiche:

abbonamento TV con Sky TV, il servizio Sky HD e Sky Q senza parabola

possibilità di arricchire l’abbonamento TV con i pacchetti Sky Cinema, Sport e Calcio

connessione Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega di velocità massima

linea telefonica con chiamate a consumo

attivazione gratuita

modem Sky WiFi Hub incluso

L’offerta Sky WiFi presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 57,90 euro al mese.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Per i già clienti Sky, inoltre, c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento Sky WiFi con sino a 6 mesi di canone gratuito. L’offerta include una linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega. Il canone mensile è di 29,90 euro al mese e può crescere sino a 37,90 euro al mese aggiungendo le chiamate gratis dal telefono di casa e gli extender WiFi Pod per potenziare la copertura della rete WiFi di casa.

Chi è già cliente Sky, con un abbonamento TV attivo, potrà attivare l’abbonamento con alcuni mesi gratis. Per i clienti Sky da almeno 6 anni sono previsti 6 mesi di canone gratis. Per chi, invece, è cliente Sky da almeno 1 anno ci sono 3 mesi gratis di abbonamento. I clienti Sky da meno di un anno, infine, otterranno la possibilità di attivare l’offerta con un mese di canone gratuito.

Attiva le offerte Sky WiFi per già clienti »

Offerte NOW TV

NOW TV è la piattaforma di streaming che consente di accedere ai vari contenuti di Sky senza abbonamento e con un sistema di pass mensili che non prevedono alcun obbligo di rinnovo. Il punto di forza delle offerte NOW TV è rappresentato dalla massima liberta concessa all’utente. In qualsiasi momento è possibile disattivare il rinnovo automatico della sottoscrizione oppure aggiungere un altro pass, adeguando l’offerta attiva alle proprie preferenze.

NOW TV include tre diversi pass. Con Entertainment si può accedere alle serie TV ed all’intrattenimento di Sky. Con Cinema, invece, si accede a tutti i contenuti di Sky Cinema, compresi tanti film on demand. C’è poi il pass Sport che permette di accedere ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Tra le offerte di gennaio 2021 segnaliamo la possibilità di acquistare la NOW TV Smart Stick con condizioni particolarmente agevolate.

La NOW TV Smart Stick consente di aggiungere al proprio TV tutte le funzioni “smart” con diverse applicazioni già pre-installate (come Netflix, YouTube e Spotify) oltre naturalmente all’app di NOW TV. L’offerta del momento permette di acquistare la Smart Stick ad un prezzo di appena 29,99 euro con spedizione gratuita. Per chi acquista il dispositivi ci saranno 3 mesi gratis di Cinema o Entertainment oppure un mese di Sport.

Scopri l’offerta dedicata alla NOW TV Smart Stick »

Per acquistare la NOW TV Smart Stick è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale della piattaforma, raggiungibile dal link riportato qui di sotto. In alternativa, sempre dal sito ufficiale, è possibile attivare i pass senza acquistare la Smart Stick. In questo caso, segnaliamo l’offerta Cinema e Entertainment insieme a 14,99 euro al mese ma con primo mese ad appena 3 euro. Da notare anche che il pass Sport ha un costo di 14,99 euro al giorno oppure di 29,99 euro al mese.