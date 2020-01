Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a gennaio 2020

Le nuove offerte Sky in promo per nuovi e già clienti a gennaio 2020 sono in speciale promozione e modulabili secondo le preferenze di ogni utente, grazie alla scelta tra i pacchetti Sky Cinema, Sky Sport e Sky TV. L’altissima qualità possibile tramite la tecnologia di Sky Q aumenta il valore delle proposte ora attive.

In questo articolo ti guidiamo alla ricerca delle nuove offerte Pay TV Sky che fanno per te. In elenco, trovi le promo per nuovi clienti e già clienti a gennaio 2020. I pacchetti proposti hanno prezzi speciali e sono disponibili con declinazioni diverse (pacchetto Sky Cinema, Sky Sport, Sky TV) a seconda della tecnologia che hai installato presso la tua casa, come la rete in fibra ottica, la parabola satellitare oppure il digitale terrestre.

1. Sky Q Fibra

Questa offerta unisce l’altissima qualità del pacchetto Sky Q con l’unicità della proposta dei contenuti Cinema e TV. L’offerta è disponibile al costo di 29,90 Euro/mese, anziché 44,20 Euro/mese, valida per i primi 12 mesi. I costi iniziali aggiuntivi da sostenere una tantum sono pari a 19 Euro, anziché 148 Euro.

Se scegliete Sky Q Fibra, i contenuti che potrete visualizzare includono come già accennato in partenza sia il pacchetto Cinema che quello TV. In particolare, in quest’ultimo sono compresi:

l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di Sky;

le serie Sky originali;

le serie TV internazionali più famose;

programmazione tematica dedicata alla cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte;

tutta la programmazione sportiva prevista da Eurosport.

Se siete curiosi inoltre di conoscere cosa include l’offerta del pacchetto Cinema, eccone i contenuti:

tutti i canali Sky Cinema;

i canali Premium Cinema;

un’ampia varietà di canali tematici divisi per genere;

collezioni speciali dedicate a saghe e eventi;

i blockbuster più amati di Hollywood;

le produzioni cinematografiche italiane campioni di incasso;

i film più premiati e acclamati in prima visione.

Per quanto riguarda nello specifico i servizi, Sky Q Fibra prevede:

Sky HD , ovvero oltre 60 canali per vivere un’esperienza di visione con altissima definizione;

, ovvero oltre 60 canali per vivere un’esperienza di visione con altissima definizione; Sky On demand , cioè moltissimi programmi a disposizione tra cui scegliere in ogni momento della giornata;

, cioè moltissimi programmi a disposizione tra cui scegliere in ogni momento della giornata; Sky Go Plus, ovvero la possibilità di visionare su tutti i tuoi dispositive come smartphone, tablet e PC i migliori canali dell’offerta Sky e la programmazione on demand.

Se sei interessato ad attivare questa promozione, dovrai assicurarti di essere in possesso di una connessione internet ultra veloce con tecnologia in fibra ottica, con standard FTTH (Fiber To The Home) oppure FTTC (Fiber To The Cabinet). In caso di connessione tramite WiFi, è richiesto un router Dual Band (2,4 GHz – 5 GHz). Inoltre, è necessario un minimo di 15Mbs disponibili per vedere in TV un programma in HD, oltre che gestire contemporaneamente due registrazioni e uno streaming da dispositivo mobile.

Se hai dubbi rispetto alle caratteristiche della tua rete, un primo passo è quello di effettuare uno speed test. Lo speed test è uno strumento gratuito disponibile online che ti consente di testare la velocità in download e upload della tua connessione internet. Lo speed test di SosTariffe.it è considerato tra i più affidabili della rete tra le proposte italiane, utilizzato già da milioni di utenti.

Scopri Sky Q Fibra »

2. Sky Q Satellite

Questa seconda proposta è pensata per tutti coloro che preferiscono la tecnologia di trasmissione satellitare con parabola. Si tratta di un’offerta in promozione speciale al costo di 29,99 Euro/mese, anziché 44,20 Euro/mese. Per quanto riguarda i costi da sostenere per l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black, dovrete mettere in conto 99 Euro, al posto degli originali 219 Euro.

La proposta Sky Q Satellite prevede sia i contenuti inclusi nel pacchetto Sky TV, sia quelli del pacchetto Sky Cinema. In particolare, per quanto riguarda i primi, potrete godervi:

l’offerta di intrattenimento completa con gli show e i reality di produzione originale Sky;

le serie Sky Original;

la serie TV internazionali più acclamate;

programmi dedicati alla cucina, alla musica, ai viaggi, al lifestyle e all’arte;

tutto lo sport di Eurosport.

Con Sky Q Satellite, Sky Cinema prevede invece:

i canali Sky Cinema;

i canali Premium Cinema;

canali tematici divisi per genere;

collezioni dedicate a saghe ed eventi;

i film più famosi di Hollywood e di produzione italiana;

i film più acclamati in prima visione.

Sky Q Satellite prevede l’installazione della tecnologia del pacchetto Sky Q Black. Questa offre una qualità in 4K HDR, ovvero la massima definizione e qualità di visione attualmente disponibile sul mercato. Con Sky Q Black potrete attivare il controllo vocale dei canali, effettuare tre registrazioni in contemporanea e usufruire di 1 TB di memoria.

I servizi inclusi sono:

Sky HD e 4K HDR;

Sky on demand;

Sky Go Plus.

Per quanto riguarda i requisiti tecnologici necessari all’installazione di questa pacchetto, dovrete essere in possesso di una parabola. In caso non ne aveste già una attiva e installata, potrete richiederla direttamente al servizio clienti di Sky, che la forniranno al costo aggiuntivo di 30 Euro una tantum.

3. Sky Digitale Terrestre

Al costo di soli 29,90 Euro/mese, anziché 44,90 Euro/mese, potrete attivare la promozione Sky dedicata al digitale terrestre. In questo caso, i costi iniziali richiesti, che coprono l’attivazione della Smart Card, sono pari a 19 Euro, da corrispondere una tantum. Uno dei vantaggi principali di Sky Digitale Terrestre dipende dalla sua semplicità di installazione: per attivarlo, avrete solamente bisogno di una tessera del digitale terrestre, evitando così specifici requisiti rispetto alla parabola o alla connessione internet, come nel caso delle due proposte precedenti.

L’offerta speciale comprende una selezione dal pacchetto Sky TV, una selezione da quello Sky Calcio e una selezione da quello Sky Sport. Entriamo ora maggiormente nel dettaglio per capire quale tipologia di contenuti è inclusa se decidete di scegliere Sky Digitale Terrestre.

Per la selezione Sky TV:

una serie dei migliori canali di intrattenimento Sky;

il cinema e le serie TV di Premium più acclamate.

Per la selezione Sky Calcio:

i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24;

la serie A con 7 partite su 10 ogni giornata e 16 grandi partite su 20 a stagione fino al 2021;

la serie A TIM femminile con 1 partita a turno.

Per la selezione Sky Sport:

Sky Sport Uno e Sky Sport 24;

le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League;

la Premier League con 1 partita a turno;

tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP;

il basket con le più importanti partite della MBA;

il tennis degli ATP Masters 1000;

il wrestling WWE.

Questa proposte include anche il servizio Sky Go, che consente di guardare i tuoi programmi preferiti Sky anche su altri dispositivi mobili come smartphone e tablet.

4. Sky Q con Internet Ultraveloce

Questa offerta Sky vi consente di attivare allo stesso tempo una linea internet ultra veloce Fastweb e un abbonamento di qualità Sky Q. Il costo è pari a 20,90 Euro per i primi 12 mesi, anziché i 67,35 Euro senza promozione. Il prezzo aggiuntivo previsto è di 142,60 Euro, invece di 312,60 Euro. Questi comprendono l’installazione di Sky Q Black senza parabola, l’attivazione di Sky Q Black e l’attivazione della linea Fastweb in 48 rate mensili da 1,95 Euro/mese.

La promozione include:

il pacchetto Sky TV;

internet ultraveloce e linea telefonica;

il pacchetto Sky Famiglia;

Sky HD;

la tecnologia 4K HDR;

il servizio Sky Go Plus.

Prima di decidere di attivare questa offerta, ricorda di controllare la disponibilità della rete internet con tecnologia fibra ottica. Per farlo, basta controllare sul sito web di una delle principali compagnie di telecomunicazioni, inserendo il proprio Comune di residenza.