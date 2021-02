Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Febbraio 2021

Il mese di febbraio 2021 segna l'arrivo di un importante aggiornamento per le offerte Sky. Sia per i nuovi clienti che per i già clienti, infatti, ci sono oggi diverse offerte da sfruttare per accedere al sempre ricchissimo catalogo di contenuti TV. Da notare, inoltre, la disponibilità delle offerte Sky WiFi che consentono di rinnovare l'abbonamento Internet di casa con la possibilità di navigare tramite fibra ottica. Ecco tutte le nuove offerte Sky di febbraio 2021 per nuovi e già clienti.

Con il mese di febbraio 2021, Sky ha presentato una nuova gamma di offerte TV riservate a nuovi clienti ed anche a già clienti che vogliono cambiare il proprio abbonamento. Le nuove offerte TV di Sky si dividono in due gruppi. Da una parte abbiamo le offerte Sky Smart con canone scontato per 18 mesi e possibilità di rinnovo della promozione, con le offerte valide al momento, alla fine del periodo di prezzo scontato.

Dall’altra, invece, abbiamo le offerte Sky Open. Si tratta di una nuova gamma di offerte senza vincoli ma con un prezzo più elevato rispetto alle Sky Smart. Attivando le offerte Sky Open sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento senza alcun obbligo di permanenza minima e senza penali in caso di recesso anticipato. I nuovi clienti ed i già clienti Sky hanno, quindi, la possibilità di scegliere la soluzione ideale per le proprie esigenze tra un a gamma di opzioni più articolata.

A completare le proposte di Sky continuano ad essere disponibili le offerte Internet casa della famiglia Sky WiFi. Le proposte in questione consentono di attivare una connessione Internet, tramite rete FTTH sino a 1000 Mega o FTTC sino a 200 Mega in base alla copertura, ad un prezzo contenuto. Da notare, inoltre, la possibilità di puntare su soluzioni Sky TV + Sky WiFi per massimizzare i vantaggi.

Ecco tutte le offerte Sky di febbraio

Sky Smart

La gamma di offerte Sky Smart consente di attivare un nuovo abbonamento ad un prezzo scontato per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, Sky proporrà un nuovo abbonamento a prezzo scontato all’utente in base alle offerte disponibili al momento. Si tratta, quindi, di una soluzione davvero ottima per accedere ai contenuti TV di Sky a prezzo contenuto.

I clienti interessati a questa gamma di offerte possono scegliere tra:

Sky TV (tutti gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original e tante altre serie TV) a 14,90 euro al mese

(tutti gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original e tante altre serie TV) a Intrattenimento Plus (aggiunge Netflix Standard con accesso alla piattaforma da due dispositivi e contenuti in HD) a 19,90 euro al mese

Le offerte in questione presentano un costo di attivazione di 9 euro scegliendo Sky Q senza parabola. Attivando l’abbonamento con collegamento satellitare, invece, è previsto un costo di attivazione di 29 euro, optando per Sky Q Black, oppure di 129 euro, scegliendo il più completo Sky Q Platinum.

Da notare che Sky Q Platinum include l’opzione Sky Multiscreen al costo di 6 euro al mese in più. Nel caso in cui servisse anche l’installazione della parabola è previsto un costo extra una tantum di 20 euro mentre per l’accesso ai contenuti Ultra HD viene richiesto un costo extra di 5 euro al mese.

Gli abbonamenti Sky TV e Intrattenimento Plus sono personalizzabili. I clienti possono aggiungere:

Sky Cinema, per accedere a tutti i canali ed alla programmazione on demand del cinema di Sky, a 10 euro al mese

per accedere a tutti i canali ed alla programmazione on demand del cinema di Sky, a 10 euro al mese Sky Calcio, per seguire il campionato di Serie A (7 partite per ogni giornata di campionato sino alla fine della stagione 2020-2021) a 16 euro al mese

per seguire il campionato di Serie A (7 partite per ogni giornata di campionato sino alla fine della stagione 2020-2021) a 16 euro al mese Sky Sport, per seguire il calcio internazionale e tutti gli altri sport del catalogo Sky (Formula 1, Moto GP, NBA etc) a 16 euro al mese

per seguire il calcio internazionale e tutti gli altri sport del catalogo Sky (Formula 1, Moto GP, NBA etc) a 16 euro al mese Sky Kids, per accedere ai programmi per bambini, a 5 euro al mese

La nuova gamma di offerte Sky Smart è disponibile tramite attivazione online. I nuovi clienti interessati a passare a Sky, componendo il proprio abbonamento con le offerte illustrate in precedenza, possono sfruttare il link qui di sotto per attivare l’offerta desiderata.

Attiva una delle offerte Sky TV »

Da notare, inoltre, che le offerte Sky Smart sono disponibili anche per i già clienti. In questo caso, l’attivazione delle nuove offerte comporta una modifica al proprio abbonamento. Per maggiori dettagli è, quindi, possibile consultare il servizio clienti Sky oppure accedere, con il proprio Sky ID, all’area Fai da Te del sito di Sky per verificare le modifiche effettuabili alla propria sottoscrizione e gli eventuali costi di passaggio.

I già clienti che attivano una nuova offerta Sky Smart potranno mantenere tutti i vantaggi maturati con Sky Extra nel corso degli anni di abbonamento con l’azienda.

Sky Open

Chi non vuole sottoscrivere un abbonamento vincolante, può puntare sulla nuova gamma di offerte Sky Open. Si tratta, come anticipato in precedenza, di soluzioni che non prevedono vincoli di permanenza di alcun tipo e non presentano costi di uscita. E’ possibile attivare le soluzioni Sky Open con la certezza di poter contare sulla massima flessibilità. Da notare, però, che i costi dei singoli pacchetti sono più elevati rispetto a quanto visto con Sky Smart. Ecco i dettagli:

Sky TV: 25 euro al mese

Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix): 30 euro al mese

Per i pacchetti aggiuntivi, invece, i costi sono i seguenti:

Sky Cinema: 14 euro al mese

Sky Sport: 20 euro al mese

Sky Calcio: 20 euro al mese

Sky Kids: 5 euro al mese

Anche le offerte Sky Open sono disponibili per i già clienti Sky. Per maggiori dettagli è consigliabile contattare il servizio clienti o accedere all’area utente del sito Sky.

Le offerte Sky TV + Sky WiFi

Presentate nel corso dell’estate del 2020, le offerte Sky WiFi sono la soluzione pensata da Sky per la connessione di casa. A partire dallo scorso mese di gennaio 2021, le offerte Internet casa dell’operatore sono disponibili sia con fibra FTTH che con fibra mista FTTC, proponendo quindi una copertura capillare del territorio nazionale.

La prima offerta che segnaliamo è la proposta combinata Sky TV + Sky WiFi. Si tratta di una soluzione che consente di unire i due abbonamenti Sky ad un prezzo particolarmente vantaggioso. L’offerta include le segue ti caratteristiche:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata (sino a 1000 Mega in caso di fibra FTTH o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il modem Sky WiFi Hub è incluso

con linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata (sino a 1000 Mega in caso di fibra FTTH o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il modem Sky WiFi Hub è incluso abbonamento Sky TV con Sky HD e Sky Go Plus; è previsto un costo di attivazione di 9 euro per Sky Q senza parabola

L’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese per 18 mesi. Non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi oltre al solo costo legato a Sky Q già indicato in precedenza. L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta di altri pacchetti Sky TV.

Ad esempio, è possibile attivare Intrattenimento Plus in abbinamento a Sky WiFi. In questo caso, l’abbonamento avrà un costo mensile di 44,90 euro per i primi 18 mesi. L’utente è, quindi, libero di scegliere la composizione della componente TV dell’abbonamento in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Al termine del periodo promozionale della durata di 18 mesi, Sky WiFi si rinnoverà al prezzo di listino di 29,90 euro mentre Sky TV (e gli eventuali pacchetti extra) si rinnoverà alle condizioni di Sky Open (quindi senza vincoli) con il cliente che potrà passare al profilo Sky Smart valutando le offerte in corso.

Per attivare l’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi è possibile seguire la procedura online:

Attiva Sky TV + Sky WiFi »

Sky WiFi per i già clienti Sky TV

Chi ha già un abbonamento Sky TV ha la possibilità di passare a Sky WiFi sfruttando alcune offerte molto convenienti. Per i clienti Sky TV che scelgono Sky WiFi c’è un bonus aggiuntivo di sicuro interesse. In questo caso, infatti, l’abbonamento Internet viene attivato con 3 mesi gratis offerti da Sky.

Le opzioni a disposizione degli utenti sono:

Sky WiFi Smart: l’abbonamento include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata sino a 1.000 Mega di velocità massima (o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il canone mensile è di 29,90 euro al mese con attivazione e Sky WiFi Hub disponibili gratuitamente; è possibile aggiungere le chiamate illimitate dal telefono di casa al costo di 5 euro in più al mese

l’abbonamento include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata sino a 1.000 Mega di velocità massima (o 200 Mega in caso di fibra mista FTTC); il canone mensile è di con attivazione e Sky WiFi Hub disponibili gratuitamente; è possibile aggiungere le chiamate illimitate dal telefono di casa al costo di 5 euro in più al mese Sky WiFi Ultra : questa soluzione include una linea telefonica con chiamate a consumo e una connessione illimitata sino a 1.000 Mega di velocità massima; sono inclusi, oltre allo Sky WiFi Hub, due Sky WiFi Pod per potenziare ed estendere la copertura della rete wireless di casa; il costo periodico dell’abbonamento è di 32,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 50 euro

: questa soluzione include una linea telefonica con chiamate a consumo e una connessione illimitata sino a 1.000 Mega di velocità massima; sono inclusi, oltre allo Sky WiFi Hub, due Sky WiFi Pod per potenziare ed estendere la copertura della rete wireless di casa; il costo periodico dell’abbonamento è di con un contributo di attivazione di 50 euro Sky WiFi Ultra Plus: l’abbonamento in questione riprende le caratteristiche di Sky WiFi Ultra ma aggiunge le chiamate gratis illimitate verso fissi e mobili nazionali; l’abbonamento presenta un costo periodico di 37,90 euro al mese con un costo di attivazione di 50 euro una tantum

Verifica la copertura ed attiva una delle offerte Sky WiFi »