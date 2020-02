Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a febbraio 2020

Nel mese di febbraio 2020 le offerte Sky dedicate ai nuovi clienti e ai già clienti non si sono fatte mancare. Si tratta di promozioni modulabili in base alle singole esigenze degli utenti: Sky Sport, Sky TV, Sky Cinema, per ogni tipologia di cliente c’è una proposta specifica. Ecco quali sono le promozioni Sky che potrebbero essere di tuo interesse.

Le offerte PAY TV Sky di febbraio 2020 sono dedicate sia ai vecchi clienti sia agli utenti che vogliono usufruire per la prima volta della vasta gamma dedicata all’intrattenimento proposta da Sky. Le offerte disponibili hanno prezzi speciali, in promozione, che vanno da un minimo di 24,90 euro a un massimo di 34,90 euro al mese.

Si tratta, per la maggior parte di offerte PAY TV che possono essere personalizzate in relazione ai pacchetti che risultano di maggiore interesse fra:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky HD;

Sky Calcio, e così via.

Oltre alla tipologia di intrattenimento scelta, quello che fa la differenza è rappresentato dalla tecnologia utilizzata avere accesso ai servizi Sky, che può basarsi sulla propria rete domestica, sulla parabola satellitare oppure sul digitale terrestre. Vediamo di seguito quali sono le principali caratteristiche delle offerte a disposizione questo mese.

1. Nuove offerte Sky: cos’è Sky Q Fibra

Il pacchetto Sky Q fibra, che viaggia alla velocità della propria tecnologia di rete domestica, include quattro tipologie di pacchetto:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky HD;

Netflix.

Per i primi 12 mesi, ha un costo davvero molto vantaggioso, che corrisponde a 24,90 euro al mese. A partire dal secondo anno, il canone annuale per i servizi sottoscritti diventa di 43,39 euro al mese.

Analizzando più nel dettaglio i contenuti proposti in questa tipologia di abbonamento, nel pacchetto Sky TV è possibile trovare le serie TV originali Sky, gli show e i reality di Sky, la programmazione di Eurosport, le serie TV di fama internazionale più apprezzate dal grande pubblico, canali tematici dedicati al cibo, ai viaggi, all’arte, alla musica, e tanto altro ancora. Sky HD, invece, prevede ben 60 diversi canali attraverso i quali poter vedere contenuti ad altissima risoluzione.

Per poter usufruire al meglio di questa promozione, è consigliabile effettuare prima uno speed test, disponibile gratuitamente su Sos.Tariffe.it, attraverso il quale è possibile verificare la velocità effettiva della propria connessione e se si è coperti dalla tecnologia in fibra ottica oppure no. L’ideale sarebbe avere accesso a una fibra di tipo FTTH, ma in alternativa può andare bene anche la FTTC.

Un’altra tipologia di pacchetto disponibile con Sky Q fibra prevede l’attivazione di Sky TV, Sky Cinema e Sky HD, al costo di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che diventano poi 44,20 euro al mese. Questa offerta è anche di tipo satellitare.

Su Sky cinema, è possibile vedere i canali Sky Cinema e quelli Premium Cinema, numerosi canali tematici divisi per genere, tanti titoli italiani e internazionali in prima visione oltre che i più più famosi di tutti i tempi, collezioni speciali dedicate a eventi o saghe. Insomma, se ti piace il cinema, è il pacchetto perfetto per te.

2. Nuove offerte Sky: cos’è Sky Q Satellite

Sky Q satellite è la seconda tipologia di offerta destinata a chi preferisce una tecnologia di trasmissione tramite la parabola satellitare. Ci sono due tipologie di pacchetti tra i quali è possibile scegliere.

Il primo è disponibile al costo di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che poi diventano 43,39 euro al mese, e comprende:

Sky TV;

Sky Famiglia;

Sky HD;

Netflix.

Nella promozione è incluso SKY Q, ovvero il media box di ultima generazione, in grado di sintonizzare 12 diversi canali in contemporanea, che permette di vedere i contenuti di Sky su cinque schermi differenti e due tablet ed è anche dotato di un hard disk centralizzato per le registrazioni, al quale si può avere accesso da tutti i televisori presenti in casa.

La seconda offerta di tipo satellitare comprende invece Sky TV, Sky Calcio e Sky HD:

ha un costo di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi;

per i primi 12 mesi; include lo Sky Q;

ha un costo di 42,90 euro al mese a partire dal secondo anno.

Va da sé che per poter usufruire di servizi proposti da Sky Q satellite bisogna possedere una parabola: nel caso in cui non se ne avesse una già attiva, è possibile richiederla al servizio clienti Sky, al costo di 30 euro, da pagare una sola volta.

3. Nuove offerte Sky: cos’è Sky Digitale Terrestre

L’ultima proposta che è possibile scegliere di attivare è quella che si basa sull’utilizzo del digitale terrestre. È possibile attivarlo acquistando una tessera: si tratta dunque della soluzione più semplice nella misura in cui non è legata al livello di una determinata tecnologia, quindi garantisce un ottimo funzionamento a prescindere.

Il pacchetto Sky sul digitale terrestre ha un costo di 34,90 euro al mese per i primi 12 mesi, che diventano 44.90 a partire dal secondo anno di attivazione. Include al suo interno:

Sky TV;

Sky Calcio;

Sky Sport.

Non a caso, si tratta dell’offerta che in genere ha maggiore appeal per il pubblico maschile in quanto consente di avere accesso a un numero molto elevato di contenuti legati non solo al calcio, ma a tanti altri sport amati dagli italiani. Per esempio:

con Sky Calcio si ha accesso ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24, alla serie A con 7 partite su 10 ogni giornata e 16 grandi partite su 20 a stagione fino al 2021 e alla serie A TIM femminile con 1 partita a turno;

si ha accesso ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24, alla serie A con 7 partite su 10 ogni giornata e 16 grandi partite su 20 a stagione fino al 2021 e alla serie A TIM femminile con 1 partita a turno; su Sky Sport è invece possibile trovare i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 24, le partite delle squadre italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League, la Premier League con 1 partita a turno, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, ma anche contenuti legati al basket, al tennis e al wrestling.

In tutti i pacchetti è incluso anche il servizio Sky Go, che offre la possibilità di poter guardare i contenuti Sky preferiti anche su altri device, quali il tablet o lo smartphone.