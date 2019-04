Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a aprile 2019

Le nuove offerte Sky di aprile presentano un gran numero di soluzioni per tutti gli utenti interessati a sottoscrivere un nuovo abbonamento con la pay TV. Sky, infatti, mette a disposizione ben tre differenti piattaforme (satellitare, via fibra ottica e digitale terrestre) per attivare una nuova offerta andando a personalizzare al massimo l’abbonamento con l’aggiunta dei pacchetti di cui si ha realmente bisogno. Ecco le promo per nuovi clienti e già clienti ad aprile 2019 di Sky.

Tra le nuove offerte Sky di aprile troviamo tante opzioni molto interessanti per attivare un nuovo abbonamento. I clienti hanno la possibilità di attivare nuove offerte scegliendo tra la tradizionale piattaforma satellitare, che richiede l’installazione della parabola, l’accesso ai contenuti via fibra ottica (è richiesta una connessione da almeno 15 Mbps) e l’offerta dedicata al digitale terrestre. Da notare, inoltre, la presenza di diverse soluzioni anche per i già clienti Sky.

Ricordiamo che la programmazione di Sky è molto ricca e variegata. Di base, Sky propone i pacchetti Sky TV e Sky Famiglia che garantiscono l’accesso all’intrattenimento ed alle serie TV di Sky oltre che a tanti programmi per bambini e ragazzi ed ai documentari da guardare con tutta la famiglia.

E’ possibile arricchire l’offerta con il pacchetto Cinema, che offre un gran numero di canali dedicati al mondo del cinema con una programmazione varia e sempre aggiornata, e con i pacchetti Calcio e Sport. Con Calcio si potrà accedere a tutte le partite di Serie A disponibili in esclusiva su Sky (sono 7 partite su 10 per ogni giornata di campionato) oltre che ai migliori eventi del calcio internazionale.

Con il pacchetto Sport, invece, si accederà a tutte le partite del calcio internazionale, dalla Champions League all’Europa League passando per i campionati esteri, ed a tantissimi eventi sportivi, dalla Formula 1 alla Moto Gp, dall’NBA ai tornei internazionali di tennis e golf.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte da attivare per il mese di aprile:

Nuove offerte Sky via satellite

Per chi vuole attivare un nuovo abbonamento Sky, la prima opzione da considerare è rappresentata dalla scelta di una nuova offerta che sfrutti la piattaforma satellitare. In questo caso, l’offerta di Sky per i nuovi clienti prevede un pacchetto base che include Sky TV, Sky Famiglia, Sky HD con 4K HDR, Sky Box Sets e Sky on Demand.

Questa soluzione prevede un costo mensile di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Successivamente, l’abbonamento si rinnoverà a 33,40 Euro al mese. Questa soluzione prevede il decoder Sky Q Black che comporta un costo di installazione di 79 Euro una tantum. Nel caso risulti necessaria anche l’installazione della parabola, inoltre, il costo una tantum per l’attivazione dell’offerta sarà di 99 Euro.

L’offerta “base” di Sky può essere ampliata e personalizzata con l’aggiunta dei tre pacchetti Sky che vanno ad integrare, notevolmente, la programmazione della pay TV. I clienti possono scegliere tra i pacchetti Cinema, Sport e Calcio. Il pacchetto Cinema comporta un costo periodico di 10 Euro al mese per il primo anno. I pacchetti Sport e Calcio, invece, costano 15 Euro al mese per il primo anno cadauno.

A seconda di quelle che sono le proprie esigenze e dei programmi che si desidera guardare, il cliente è libero di aggiungere i pacchetti extra (Cinema, Calcio e Sport) all’offerta base di Sky. Successivamente, tramite l’area clienti del sito o contattando l’assistenza Sky seguendo i canali messi a disposizione dall’azienda, sarà possibile personalizzare ulteriormente l’abbonamento aggiungendo o eliminando pacchetti dal proprio abbonamento Sky.

Ricordiamo che, sfruttando la piattaforma satellitare, è possibile attivare anche l’offerta Sky e Fastweb, un unico abbonamento che unisce due servizi (linea telefonica ed Internet a casa e pay TV) garantendo al cliente la possibilità di risparmiare, notevolmente, sui costi dell’abbonamento.

L’offerta in questione include i seguenti bonus:

linea telefonica con chiamate gratis verso i fissi nazionali;

connessione ad Internet senza limiti (sino a 1.000 Mega se disponibile la fibra FTTH);

abbonamento a Sky con incluso i pacchetti Sky TV, Sky Famiglia, Sky Box Sets, Sky On Demand e Sky Go Plus;

L’offerta prevede un costo di 20,90 Euro al mese per 12 mesi. Successivamente, l’abbonamento combinato si rinnoverà al costo di 67.35 Euro. E’ previsto un contributo di attivazione di 3,90 Euro al mese per 24 mesi più un costo di installazione di 49 Euro per Sky Q Black.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di personalizzare, ulteriormente, l’abbonamento con le seguenti opzioni:

chiamate illimitate verso i mobili nazionali al costo di 3 Euro in più al mese;

1000 minuti di chiamate verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro in più al mese;

aggiunta dei pacchetti extra Sky Calcio, Sky Sport e Sky Cinema; il primo pacchetto ha un costo di 10 Euro al mese per un anno (successivamente si rinnoverà al costo di listino, pari a 15,20 o 16,20 Euro al mese a seconda del pacchetto scelto); i pacchetti successivi presenteranno un costo pari al prezzo di listino (15,20 Euro o 16,20 Euro al mese);

Sky via fibra

Oltre alla soluzione via satellite, Sky permette di accedere ai suoi programmi anche tramite un’apposita offerta che sfrutta la linea in fibra ottica di casa per poter guardare i canali. Da notare, in ogni caso, che questa soluzione necessità di una connessione a banda ultra-larga con una velocità minima di 15 Mbps al fine di poter guardare i programmi Sky senza problemi e senza perdita di qualità.

E’ possibile mettere alla prova la connessione di casa effettuano lo speed test di SosTariffe.it che permette di avere un’idea ben precisa in merito all’effettiva velocità della propria connessione in fibra ottica. Altre tipologie di connessione (connessioni ADSL o rete dati con un bundle specifico di Giga) non saranno sufficienti per poter attivare l’offerta Sky via fibra. Chi non ha a sua disposizione una connessione in fibra ottica, per accedere a Sky dovrà scegliere un’altra soluzione.

La nuova offerta Sky via fibra prevede il pacchetto “base” che include Sky TV, Sky Famiglia, Sky HD, Sky On Demand, Sky Kids e Sky Go Plus. L’offerta include anche il decoder MySky. Questa soluzione prevede un costo periodico di 19,90 Euro al mese per il primo anno (poi 33,90 Euro al mese) più un contributo di attivazione di 49 Euro. Da notare, inoltre, che al costo di 20 Euro una tantum è possibile arricchire l’offerta con lo Sky Link Dual Band.

Anche in questo caso, naturalmente, il cliente ha l'opportunità di personalizzare il proprio abbonamento scegliendo di arricchire l'offerta base con i pacchetti Calcio, Sport e Cinema. I costi di questi pacchetti sono gli stessi visti nel caso precedente con il pacchetto Cinema che costa 10 Euro in più al mese per il primo anno ed i pacchetti Calcio e Sport che comportano una spesa extra di 15 Euro al mese. La personalizzazione dell'abbonamento è completamente libera. L'utente ha facoltà di scegliere quali pacchetti affiancare all'offerta base senza la presenza di particolari vincoli.

Sky sul digitale terrestre

La terza opzione che Sky mette a disposizione per i nuovi clienti è rappresentata dall’offerta per il digitale terrestre. Si tratta della piattaforma più “recente” del catalogo di offerte Sky e, nello stesso tempo, anche la più veloce da attivare tra le tre opzioni viste in precedenza.

L’offerta di Sky sul digitale terrestre include il pacchetto Sky TV affiancato da Sky Go che permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet o PC. Il pacchetto Sky TV per il digitale terrestre è differente rispetto a quello visto nei casi precedenti. In questo caso, infatti, Sky TV include i seguenti canali:

4 canali Sky di intrattenimento : Sky Uno, Sky Atlantic, National Geographic e FOX;

: Sky Uno, Sky Atlantic, National Geographic e FOX; 8 canali Premium Cinema e serie TV: Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy, Premium Crime, Premium Joy, Premium Action e Premium Stories;

Questa soluzione presenta un costo periodico di 14,90 Euro al mese più un contributo di attivazione di 39 Euro. L'offerta Sky sul digitale terrestre permette, inoltre, di attivare i pacchetti Calcio e Sport al costo di 10 Euro in più al mese cadauno. Da notare che l'offerta Sky per il digitale terrestre risulta decisamente più flessibile per gli utenti che hanno la possibilità di disdire il contratto quando lo si ritiene opportuno e senza dover poi affrontare costi di uscita.

Nuove offerte Sky per già clienti

I già clienti Sky hanno la possibilità di modificare il proprio abbonamento in qualsiasi momento. La soluzione migliore per gestire il proprio abbonamento Sky è rappresentata dall’area clienti del sito Sky, accessibile previa registrazione. Per accedere all’area clienti è sufficiente recarsi su Sky.it e creare il proprio Sky ID (è necessario avere a disposizione il codice cliente ed il codice fiscale). Completata la registrazione, sarà possibile verificare la struttura del proprio abbonamento ed, eventualmente, procedere alla modifica.

In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti Sky sfruttando tutti gli altri canali messi a disposizione dall’azienda a partire dal numero di telefono (199 100 400, a pagamento) e dall’assistenza via chat. Parlando con un operatore si potrà ricevere assistenza e verificare tutte le modalità disponibili per modificare il proprio abbonamento Sky.

Da notare, inoltre, che i clienti Sky di lungo corso hanno la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi del programma Sky Extra che mette a disposizione una serie di bonus molto interessanti riservati ai clienti da almeno un anno, da tre anni, da sei anni o da dieci anni. Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito ufficiale Sky.

Per i già clienti Sky c’è la possibilità di attivare un abbonamento a Fastweb per la linea fissa di casa con uno sconto extra a tempo indeterminato. E’ possibile scegliere di attivare INTERNET (tariffa che prevede una connessione illimitata ma non la linea telefonica fissa) a 22,95 Euro al mese invece di 24,95 Euro al mese oppure INTERNET + TELEFONO (connessione illimitata e linea telefonica con chiamate gratis verso i fissi) a 27,95 Euro al mese invece di 29,95 Euro al mese. Entrambe le tariffe sono disponibili con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Lo sconto sarà valido sino a che resterà attivo l’abbonamento Sky.

NOW TV: i contenuti dei pacchetti Sky senza abbonamento

Una delle principali alternative a Sky è rappresentata dai ticket di NOW TV che consentono di accedere alla programmazione Sky senza dover sottoscrivere un abbonamento. Tutti i contenuti di NOW TV sono disponibili in streaming, tramite browser o app dedicate. La totale assenza di vincoli rappresenta un punto di forza delle offerte NOW TV che, per molti clienti, potrebbero risultare più vantaggiose rispetto ai tradizionali abbonamenti Sky.

NOW TV offre i ticket Intrattenimento, Cinema e Serie TV che consentono di accedere alla programmazione Sky ed ad un nutrito catalogo di prodotti on demand di queste tre categorie. I ticket sono disponibili, per i nuovi clienti, con prova gratuita di 14 giorni.

Terminato il periodo di prova gratuita, sarà possibile scegliere quali ticket attivare. L’attivazione di un solo ticket è disponibile al costo di 9,99 Euro al mese mentre due ticket costano 14,99 Euro al mese. Scegliendo di attivare tutti e tre i ticket insieme, infine, il costo da affrontare sarà di 19,99 Euro al mese. Con l’Opzione+, disponibile al costo di 2,99 Euro al mese, si potrà accedere ai programmi in HD ed utilizzare lo stesso account su due dispositivi differenti.

A completare le offerte NOW TV troviamo il ticket Sport, disponibile in tre differenti versioni (giornaliero, settimanale e mensile). Questo ticket mette a disposizione la programmazione sportiva presente nei pacchetti Sport e Calcio di Sky. Si tratta, quindi, di una soluzione molto conveniente per tutti gli appassionati di sport che non sono interessati agli altri pacchetti Sky (in particolare Sky TV e Sky Famiglia che sono inclusi in tutti gli abbonamenti).

Il ticket giornaliero ha un costo di 7,99 Euro mentre il ticket settimanale ha un costo di 14,99 Euro. Per il ticket mensile, invece, il costo da affrontare è di 29,99 Euro. Da notare che tutti i ticket di NOW TV non presentano alcun obbligo di rinnovo. Il cliente è libero di scegliere se interrompere la sottoscrizione in qualsiasi momento.

