Dal pacchetto per chi vive di solo calcio alla promozione per coloro che vogliono il meglio del cinema a casa propria. Su SOStariffe.it il ventaglio delle offerte Sky per nuovi clienti da attivare ad Agosto 2022 .

Nuove offerte Sky: le offerte per nuovi clienti di fine Agosto 2022

Quali sono le offerte Sky da attivare in questa coda d’estate? Rispondere a tale domanda è semplice, grazie al comparatore di SOStariffe.it che permette di confrontare in modo gratuito, veloce e puntuale le migliori offerte di Pay tv attualmente disponibili sul mercato.

Un’apposita sezione del comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android, scatta una panoramica delle principali promozioni Sky del momento.

In particolare, le offerte attivabili dai nuovi clienti ad Agosto 2022 sono:

Prova Sky Q;

Sky TV + Sky Calcio;

Intrattenimento Plus;

Sky TV + Sky Cinema;

Sky TV + Sky Sport.

Di seguito passeremo sotto la lente d’ingrandimento ogni singola promozione, analizzandone caratteristiche e costi.

È bene ricordare che la visione dei programmi firmati Sky potrà avvenire attraverso il decoder Sky Q, che funziona sia attraverso un collegamento a Internet oppure via satellite. Mentre nel primo caso non è necessario l’intervento di un tecnico (basta collegare il dispositivo alla connessione Internet di casa), l’installazione del decoder Sky Q satellitare richiede l’intervento di un tecnico che realizzerà un nuovo impianto satellitare Sky oppure provvederà ad adeguare l’impianto esistente alle funzionalità di Sky Q.

Le offerte Sky per nuovi clienti da attivare a Agosto 2022

NOME DEL PACCHETTO QUANTO COSTA IL PACCHETTO Prova Sky Q 9 euro al mese Sky TV + Sky Calcio 14,90 euro al mese Intrattenimento Plus 19,90 euro al mese Sky TV + Sky Cinema 24,90 euro al mese Sky TV + Sky Sport 30,90 euro al mese

Prova Sky Q

Questa promozione è una sorta di assaggio dell’intera offerta Sky. Un menù per tutti i palati che potrà essere gustato nell’arco di un mese al costo di 9 euro. Attivando questa soluzione, infatti, si avranno a disposizione 30 giorni di tempo per godersi tutti i contenuti Sky in alta risoluzione, inclusi i pacchetti:

Sky Calcio;

Sky Sport;

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Kids

Sky Go Plus.

Terminati i 30 giorni, i clienti potranno decidere se attivare il pacchetto Sky più in linea con i gusti della propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Sky TV + Sky Calcio

Questo pacchetto, in promozione fino al 4 settembre 2022, è il “regno” degli appassionati del pallone: consentirà agli abbonati di rimanere incollati allo schermo per guardare più di 800 partite tra campionati italiani ed europei. In particolare, tale offerta include:

campionato di serie A TIM con 3 partite su 10 a turno per le stagioni 2021-24, il match del sabato sera alle 20.45 , della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45 ;

con 3 partite su 10 a turno per le stagioni 2021-24, il match del , della e del ; le migliori partite di Premier League per le stagioni 2022/2025, di Bundesliga per le stagioni 2021/25 e di Ligue 1 per le stagioni 2021/24;

per le stagioni 2022/2025, di per le stagioni 2021/25 e di per le stagioni 2021/24; la serie BKT con tutte le 380 partite stagionali (+ playoff e playout) per le stagioni 2021/24;

con tutte le 380 partite stagionali (+ playoff e playout) per le stagioni 2021/24; Sky Sport 24.

Incluse nell’offerta anche Sky TV (con le produzioni Sky Original) e Sky Go, per guardare i programmi Sky anche da smartphone, tablet e PC.

Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio costa 14,90 euro al mese (anziché 30 euro al mese) per 18 mesi.

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Intrattenimento Plus

Questa soluzione è una finestra spalancata sulle produzioni Sky Original, sulle serie tv italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Usa), sugli show più visti e i documentari per tutta la famiglia.

Ecco una panoramica dell’offerta:

show, serie Tv, documentari, news e programmi per tutta la famiglia;

Netflix incluso;

Sky go incluso;

costo di attivazione: 9 euro (anziché 148 euro)

Il costo di questo abbonamento è pari a 19,90 euro al mese (anziché 30 euro) per 18 mesi.

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Sky TV + Sky Cinema

Cinema italiano e film internazionali trasformeranno il salotto di casa in un “red carpet”, grazie a questo pacchetto di Sky che offre agli amanti del grande schermo più di 200 prime visioni all’anno. In particolare, il pacchetto include:

200 prime visioni all’anno con il meglio del cinema italiano e internazionale;

20 film Sky Original all’anno;

produzioni Sky Original;

serie tv italiane e internazionali;

show per tutta la famiglia;

documentari e news.

Attivare questo pacchetto costa 24,90 euro al mese (anziché 39 euro) per 18 mesi.

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Sky TV + Sky Sport

Coppe europee, motori, tennis, basket e altri sport dal mondo insieme al meglio dell’intrattenimento Sky. Questo pacchetto, che combina show, serie Sky Original e internazionali al meglio della programmazione sportiva annuale, garantisce l’accesso a:

Coppe Europee (UEFA Champions League + UEFA Europe League + UEFA Europa COnference League);

Moto GP, Moto 2, Moto 3 e Formula 1 sempre in diretta;

Sky Sport Tennis con i principali tornei del circuito ATP;

basket NBA (con oltre 300 partite incluse Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend) e Turkish Airlines Euroleague + 7DAYS Eurocup;

altri sport dal mondo, dal golf al rugby;

Sky TV e Sky Go.

Abbonarsi a questo pacchetto costa 30,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 45 euro al mese).

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

