Nuove offerte Kena Mobile: le promozioni di Gennaio 2021

La nuova settimana prende il via con l'arrivo di nuove offerte Kena Mobile . Si tratta di nuove proposte pensate per i clienti alla ricerca di tariffe in grado di offrire un pacchetto completo di minuti, SMS e, soprattutto, Giga per navigare in mobilità. Ecco quali sono le nuove offerte Kena Mobile disponibili a partire da questa settimana.

Kena 9,99

Tra le principali proposte della nuova gamma di offerte Kena Mobile troviamo Kena 9,99. La nuova tariffa è riservata solo ad un target specifico di clienti che richiedono la portabilità da operatori selezionati. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G ogni mese; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 9,99 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Il canone mensile dell’offerta è “per sempre”. L’offerta in questione, come detto, non è attivabile da tutti. E’ possibile richiedere l’attivazione di Kena 9,99 solo effettuando la portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale (MVNO)

Per attivare online l’offerta di Kena Mobile è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Kena 7,99

Per chi è in cerca di un nuovo numero di cellulare e non ha bisogno di richiedere la portabilità c’è la possibilità di attivare Kena 7,99. L’offerta include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 7,99 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online con consegna della SIM gratis all’indirizzo fornito dall’utente.

Kena 12,99

Kena 12,99 è l’offerta di Kena Mobile a disposizione di tutti. Questa tariffa, infatti, può essere attivata sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G ogni mese; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 7,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 12,99 presenta un costo periodico di 12,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. L’offerta è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM.

Kena Internet 11,99

A completare la gamma di offerte Kena Mobile troviamo Kena Internet 11,99. L’offerta in questione è pensata per tutti gli utenti che hanno bisogno di una SIM dati e che possono rinunciare a minuti ed SMS inclusi. Ecco i dettagli:

10 minuti di chiamate al mese verso tutti in Italia

10 SMS ogni mese verso tutti in Italia

100 GB in 4G ogni mese; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena Internet 11,99 presenta un costo periodico di 11,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta può essere attivata richiedendo un nuovo numero a Kena Mobile. Anche in questo caso, è disponibile l’attivazione online.

