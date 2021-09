Nuove Bollette Enel: cosa sapere

Le fatture di energia e gas spesso sono complesse da leggere se non si ha una conoscenza precisa di questi servizi, è per questo che diversi gestori hanno deciso di semplificare questi documenti. Tra gli operatori che si sono posti come obiettivo quello di fornire nuove bollette, più chiare e informative, c'è anche Enel. Ecco cosa devi sapere sulle bollette 2.0 dell'operatore

Dalle bollette luce e gas puoi recuperare molte informazioni relative alle tue utenze e puoi anche imparare molto sul tuo stile di consumo (e quindi su come risparmiare). In questi documenti si trovano anche i dati che riguardano la tua offerta, come il costo della materia prima, eventuali promozioni o sconti, la regolarità dei pagamenti e anche ogni informazione relativa alla tua fornitura (uso dei servizi, tipologia promozione, codici dei tuoi contatori).

Spesso come utente non leggi questi documenti, se non nel momento in cui c’è qualche problema (come un conguaglio esagerato) o quando sei in cerca di qualche dato sul tuo contratto (magari perché vuoi cambiare il gestore). La fattura che ti viene inviata per te è spesso un oscuro documento con numeri e informazioni che non sai come interpretare.

Le nuove bollette Enel, come funzionano

Per poter rendere più comprensibili le bollette per te alcuni gestori hanno deciso di adottare delle nuove fatture più semplici e con una nuova organizzazione delle informazioni. Enel è uno degli operatori che è passato a queste nuove bollette 2.0, i documenti hanno perfezionato le differenti sezioni che contengono i dati, sono stati inseriti grafici che rendono più immediata la suddivisione dei consumi e dei contatori. Con la nuova bolletta Enel puoi contare sulla sezione sintetica che rende chiari i principali valori relativi alla tua fattura e l’altra parte che invece ti fornisce i dettagli sul tuo servizio di luce o gas.

Sul sito del gestore è anche disponibile una sezione interattiva che ti aiuta a leggere e capire meglio la tua nuova bolletta, sia digitale che tradizionale. Lo stesso documento che ti viene inviato a casa puoi anche scaricarlo online. A seconda dell’offerta energia e gas Enel che hai attivato o che pensi di sottoscrivere puoi chiedere di ricevere la tua bolletta 2.0 solo in versione digitale o anche cartacea. Per incentivare gli utenti ad abbandonare le fatture cartacee e ridurre le emissioni di anidride carbonica spesso vengono proposti incentivi e sconti sulle tariffe.

Con le App, come Enel Energia, potrai controllare le tue bollette, verificare consumi e essere aggiornati sui tuoi servizi. Con il servizio di questo gestore puoi pagare scattando una foto al QR Code che trovi sulla bolletta cartacea oppure puoi accedere al tuo profilo e pagare con un click la tua fattura. Sull’applicazione hai anche a disposizione un archivio nel quale puoi ritrovare le tue bollette e consultare ogni volta che ne avrai bisogno. I diagrammi interattivi ti daranno la possibilità di confrontare i tuoi consumi e di capire se stati sprecando risorse o se puoi risparmiare in qualche modo sulle tue forniture.

Confronta tutte le offerte Enel luce e gas»

Gli aumenti gas e luce

Se non sei ancora un cliente Enel e hai come fornitore un operatore del servizio a Maggiori tutele potresti evitare i nuovi aumenti luce e gas disposti dall’ARERA passando al libero mercato. Ogni tre mesi l’authority rivede i costi di luce e gas per adattarli al costo del mercato all’ingrosso delle risorse. Per il periodo Luglio-Settembre 2021 è previsto che le tariffe energia aumentino del 9,9% e quelle del gas del 15,3%.

Per poter aiutare le famiglie a sostenere la spesa dovuta a questi incrementi così consistenti delle tariffe luce e gas il Governo ha stanziato 1,2 miliardi di euro. In particolare questi fondi saranno spesi per sostenere gli oneri di sistema e non gravare in modo eccessivo sulle tasche dei consumatori. Nella bolletta infatti si pagano i costi per il consumo della materia prima, ma questa è solo una delle voci che compone la tua fattura. Ci sono anche le spese per il trasporto di energia e gas, i costi per gli oneri di sistema (puoi leggere nel Glossario di SOStariffe.it maggiori dettagli su questa voce di spesa). Questo contributo aiuterà sia gli utenti con un’offerta tutelata che quelli passati alle promozioni luci e gas del libero mercato.

Alla base di rincari così elevati c’è la forte crescita della domanda di energia legata alla ripresa delle attività spinta dai fondi del Recovery Plan e dagli altri interventi di Stato post pandemia. Verificando i dati relativi alle offerte luce e gas degli ultimi mesi è possibile notare una crescita costante delle tariffe, sia luce che gas.

Come passare ad Enel energia

Se vuoi diventare un cliente Enel ecco quali sono le migliori offerte energia e gas a cui puoi passare a Settembre. Iniziamo dalle promozioni luce di questo gestore:

E-Light

E-Light bioraria

Scegli Oggi Web Luce Senza Orari

E-Light

Annunci Google

Questa è una tariffa monoraria, questo significa che Enel ti propone una soluzione con un unico costo dell’energia a prescindere dall’orario in cui utilizzi l’elettricità a casa tua. Il prezzo dell’energia applicato con questa offerta è 0.08596 euro/kWh e il costo sarà bloccato per 1 anno. Prendendo ad esempio una famiglia tipo, composta da 3 persone che vivono insieme e usano forno, frigo e lavatrice e che consuma ogni anno 2690 kWh e trascorri gran parte della tua giornata a casa. Se attivi questa promozione e corrispondi a questo profilo potresti risparmiare 57 euro l’anno rispetto alle attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele.

E-Light bioraria

Enel ti propone anche la versione bioraria di questa offerta. In questo caso la tariffa proposta è adatta se passi la maggior parte della tua giornata fuori casa, il gestore infatti applica un costo dell’energia differente in base alle fasce orarie, la fascia principale è quella mattutina e poi ci sono la fascia 2 e 3 che corrispondono alle ore notturne settimanali e ai weekend.

Con E-Light bioraria pagherai l’energia consumata in F1 0.10072 euro/kWh, mentre in F2 e 3 ti costerà 0.07868 euro/kWh. Se tu vivi con altre 2 persone e insieme consumate circa 2700 kWh l’anno, concentrano i vostri consumi per il 60% nelle ore notturne e nei weekend, allora potresti risparmiare più di 52 euro l’anno sulle tue bollette.

Scegli Oggi Web Luce Senza Orari

Se queste due alternative non ti convincono puoi sempre passare all’offerta Scegli Oggi Web Luce Senza orari, è una promozione monoraria a prezzo dell’energia fisso per un anno. Se attivi questa soluzione potrai risparmiare quasi 39 euro sulla tua fornitura annuale. I vantaggi offerti ai clienti che optano per questa promozione sono:

bonus euro nel primo anno di fornitura

30% di sconto sui consumi energia se provieni da un altro gestore del libero mercato (la riduzione sale al 40% per i clienti del mercato tutelato)

cambio piano Scegli Oggi gratis

iscrizione al Programma fedeltà enelpremia WOW

Attiva le migliori offerte luce Enel»

Le promozioni gas Enel

Per individuare dei nuovi piani gas per casa tua supponiamo che tu sia un utente che vive con altre 3 persone in un appartamento da 75mq, che usiate il gas per alimentare il sistema di riscaldamento, per avere l’acqua calda e per cucinare. Il consumo medio che considereremo per illustrarti le alternative è di 1110 smc.

Ecco quali sono invece le soluzioni Enel Gas che potresti attivare per risparmiare sulle bollette:

E-Light

Scegli Oggi Web Gas

E-Light

Per le tariffe gas non ci sono differenze in base alle fasce orarie di consumo, le offerte quindi ti propongono un solo prezzo del gas naturale. Con E-Light il costo della materia prima è di 0.2800 euro/smc ed è un prezzo bloccato per 1 anno. Con le attuali condizioni proposte da Enel e rispetto alle promozioni del mercato tutelato se consumi 1110 smc l’anno di gas potrai risparmiare più di 46 euro con questa tariffa. Questa soluzione però puoi attivarla solo se decidi di domiciliare i pagamenti sul conto corrente.

Scegli Oggi Web Gas

Se vuoi poter pagare con bollettini postali per la tua tariffa gas e vuoi passare ad Enel puoi optare per questa offerta Web Gas. In questo caso puoi avere un bonus da 30 euro nel primo anno di fornitura, inoltre come incentivo per i nuovi clienti c’è anche uno sconto del 30% sul prezzo del gas per i primi 2 anni della promozione. Le condizioni proposte sono valide solo se attivi questo piano entro il 27 Ottobre 2021.

Per farti un’idea di quanto sia conveniente questa soluzione rispetto ad altre offerte gas puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento che confronta per te le principali tariffe luce e gas e calcola la tua spesa media (in base al tuo profilo) e il possibile risparmio rispetto alle offerte del mercato a Maggiori tutele. Puoi anche personalizzare la ricerca inserendo maggiori informazioni sul tuo profilo come consumatore e otterrai dei risultati più precisi, hai anche la possibilità di inserire come dato quello sul tuo consumo annuo per avere un calcolo ancora più affidabile sulla spesa media mensile e sul risparmio complessivo su 12 mesi.

Attiva le migliori offerte gas Enel»