Nuova TIM Super: Fibra, Mega e ADSL, l'offerta di Ottobre 2021

Puoi avere TIM Super Fibra gratis fino a Dicembre 2021 se attivi TIMVision. Ecco quali sono le migliori offerte del mese di Ottobre per chi vuole diventare cliente di TIM per la rete Internet casa, sia in fibra che in ADSL. Puoi attivare il servizio di casa con TIM a partire da 19,99 euro al mese, scopri qual è la promozione giusta per te

Giga illimitati per chi sottoscrive un’offerta Internet casa e mobile con TIM, oppure 3 mesi di servizio a canone zero se scegli anche di abbonarti alla streaming tv TIMVision. Ottobre sembra essere un mese in cui è conveniente cambiare gestore per il servizio in fibra per passare a TIM.

Per poter migrare verso un nuovo operatore di rete fissa hai bisogno del codice fiscale dell’intestatario, di essere maggiorenne e di scegliere una nuova offerta. Trovare la promozione giusta è un vero e proprio lavoro. Devi innanzitutto avere chiari gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali che cerchi nella nuova offerta, poi devi analizzare il mercato e le tariffe dei gestori.

Quando hai individuato quelle che ti interessano di più le confronti tra loro e cerchi di capire qual è quella che si adatta meglio alle tue esigenze. Per esempio se stai pensando di attivare sia l’offerta mobile che quella casa con lo stesso gestore potresti aver diritto a trattamenti di favore, oppure se vuoi la fibra fino ad 1 Giga devi verificare la copertura del servizio nella tua zona.

Puoi accedere ad un quadro completo su tutte le promozioni disponibili per la connessione di casa tramite il comparatore di SOStariffe.it, dovrai solo selezionare la voce relativa alle offerte Internet casa, oppure scaricando l’App di SOStariffe.it (è disponibile su dispositivi Android ed iOS). Per usare questo strumento, gratuito e senza impegno all’acquisto, puoi cliccare sul link in basso.

Scopri le promozioni in fibra del momento »

Nuova TIM Super Fibra

Sul catalogo di TIM per le offerte in fibra, ADSL e Mega c’è stata una piccola rivoluzione. Ci sono al momento tre promozioni tra le quali potrai scegliere la tua nuova tariffa.

Se sei interessato o interessata solo alla connessione Internet e non ti interessa né il servizio mobile, né la streaming tv di TIMVision puoi attivare la Super Fibra classica. In questa offerta sono inclusi a 29,90 euro al mese:

chiamate verso fissi e mobili nazionali senza limiti (per le attivazioni online)

connessione illimitata fino ad 1 Giga in fibra FTTH, oppure con la FTTC a 200 Mega e con ADSL fino a 20 Mega

fino ad 1 Giga in fibra FTTH, oppure con la FTTC a 200 Mega e con ADSL fino a 20 Mega TIM HUB+ (facoltativo) (5 euro al mese per 48 mesi già inclusi nel costo)

contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi (già compreso nel canone)

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Super Fibra + TIMVision Gold

Chi non si limiterà all’attivazione del solo servizio di connessione domestica può avere 3 mesi di Internet gratis a casa e uno sconto per il primo anno su TIMVision Gold. TIMVision è la piattaforma di streaming tv che il gestore Internet mette a disposizione dei suoi clienti, con questo servizio puoi accedere a tantissimi contenuti online o dalla tua smart tv. Nel catalogo di questo servizio sono compresi i documentari e i programmi in onda su Discovery+, film, serie tv e produzioni TIM. Inoltre per 1 anno potrai anche seguire i programmi Mediaset e Eurosport.

TIMVision Gold offre la possibilità di seguire il calcio e gli eventi sportivi, ma anche l’intrattenimento e le serie tv più popolari. Nel pacchetto Gold il gestore include oltre ai contenuti TIMVision anche

abbonamento DAZN – per vedere le partite della Serie A (10 partite per giornata), 5 match del campionato di calcio femmile, La Liga, Copa Libertadores, canali tematici di Inter e Milan, MotoGP , Moto2 e Moto3, le partite dell’ NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e i canali Eur osport 1 HD e Eurosport 2 HD (canale backup in caso di disservizi al 409 – anche in HD)

– per vedere le partite della (10 partite per giornata), 5 match del campionato di calcio femmile, La Liga, Copa Libertadores, canali tematici di Inter e Milan, , Moto2 e Moto3, le partite dell’ e per la boxe, e i canali e (canale backup in caso di disservizi al 409 – anche in HD) Infinity+ (incluso per 12 mesi) – partite della UEFA Champions League , film, serie tv e cartoni animati, oltre ad un grande film in anteprima dal catalogo Premiere

– partite della , film, serie tv e cartoni animati, oltre ad un grande film in anteprima dal catalogo Netflix – piano standard per vedere su 2 dispositivi in contemporanea film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali, anche in HD

– piano standard per vedere su 2 dispositivi in contemporanea film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali, anche in HD Disney+ – serie e film dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film dei cataloghi e programma Fantacalcio

TIMVision Box – il decoder che ti garantisce di poter raccogliere tutte le app in un unico contenitore

Il canone per tutto questo è di 29,99 euro al mese fino al 30 Settembre 22, anziché 44,99 euro al mese. I costi di attivazione sono di 9,99 euro al momento della sottoscrizione e di 3 euro al mese per il primo anno (la quota è già compresa nel canone).

Scopri come avere la TIM Super Fibra con TIMVision Gold »

Offerta TIM e DAZN

Se non ti interessa questo piano completo ma solo il pacchetto Calcio e Sport puoi attivare Super Fibra TIM con TIMVision per seguire tutti gli eventi sportivi in live streaming sulla piattaforma DAZN e Infinity. Il costo mensile è di 19,99 euro al mese fino al Settembre 2022, poi il canone salirà a 29,99 euro.

Infinity sarà attiva per 1 anno poi si disattiverà in modo automatico. I costi di attivazione sono di 9,99 euro al mese come anticipo e poi di 3 euro al mese per 12 mesi. Per avere maggiori informazioni su tutte le offerte TIM con pay tv puoi cliccare sul link qui in basso.

Le altre soluzioni della streaming tv di TIM da abbinare all’offerta Internet casa sono:

Intrattenimento (Disney+, Netflix Standard e TIMVision) – 19,99 euro al mese invece di 27,99 euro al mese

(Disney+, Netflix Standard e TIMVision) – invece di 27,99 euro al mese Disney+ – 9,99 euro al mese invece di 15,98 euro al mese

– invece di 15,98 euro al mese Netflix – 14,99 euro al mese invece di 18,98 euro al mese

– invece di 18,98 euro al mese TIMVision base – 6,99 euro al mese

Annunci Google

TIM UNICA

Quando attivi l’offerta casa di TIM, sia in fibra che ADSL, hai la possibilità di richiedere anche il servizio TIM UNICA che è un ‘offerta per le tue SIM mobile. Con questa opzione puoi avere Giga illimitati da usare con il tuo smartphone, la promozione può essere sottoscritta se sei un cliente mobile TIM e puoi estenderla ad altre 5 SIM della famiglia.

Per poter attivare il servizio devi:

avere un’offerta dati già attiva

scegliere come metodo di pagamento la domiciliazione su conto corrente o carta

unificare le bollette casa e mobile

Puoi richiedere TIM UNICA dal profilo online, andando in negozio o chiamando il Servizio Clienti. Se ti rechi all’estero avrai 6 Giga extra rispetto a quelli già inclusi nella tua offerta.

L’offerta casa e mobile da 1o euro al mese

Se hai deciso di attivare l’offerta in fibra di TIM entro il 30 Ottobre 2021 e se resti anche cliente TIM per la tua SIM Mobile potrai avere la promozione Internet casa + mobile a 10 euro al mese per 2 mesi, poi la Super Fibra ti costerà 29,90 euro al mese e la tariffa mobile 10 euro al mese.

Nel piano in fibra avrai:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem Wi-Fi (5 euro per 48 mesi)

connessione senza limiti con velocità fino ad 1 Gigabit/s

Per la parte mobile sono inclusi:

minuti e sms senza limiti

20 GB in Italia in 4G

6 GB in UE

La base è sempre quella della Super Fibra, ma in più hai la tua SIM.

Modem libero

Quando attivi una nuova promozione Internet casa puoi decidere se accettare il modem che ti propone il gestore o se acquistare un dispositivo che preferisci. L’AGCOM ha stabilito questo principio con la delibera 348/18/CONS, con questo provvedimento il Paese si è uniformato a quelle che sono le disposizioni della direttiva europea n. 2015/2120. L’UE ha infatti imposto alle compagnie telefoniche di interrompere la vecchia pratica commerciale che obbligava i clienti a comprare il modem che affittavano o vendevano in abbinamento alla tariffa.

Il modem proposto con le attuali promozioni TIM è l’HUB+ è un modello Wi-Fi 6, questa tipologia di dispositivo è più evoluta e riesce a direzionare in modo più selettivo il segnale. I nuovi router riescono a distinguere i dispositivi che si connettono e capiscono di quanta banda hanno bisogno per poter processare le operazioni al meglio, questa tecnologia si chiama Mesh. Questi device sono compatibili sia con le connessioni ADSL, fibra FTTC e le FTTH. Se hai un appartamento molto grande potrebbe essere necessario comunque installare dei repeter per poter portare il segnale in ogni stanza di casa.

Servizio Assistenza

Puoi ottenere supporto in caso di guasti o problemi per l’installazione o la configurazione dei tuoi dispositivi. Puoi chiamare il 119, oppure chattare con Angie (assistente virtuale di TIM) o ancora usare la tua app per inviare una segnalazione. Il gestore offre anche un servizio di Assistenza speciale, il doctor TIM.

Questo servizio ti permette di avere un tecnico per installare il modem e per predisporre eventualmente delle altre prese se necessario. Puoi utilizzare il supporto anche per configurare le telecamere del tuo servizio di video sorveglianza e per gestire i dispositivi da remoto. Il Doctor TIM può essere utilizzato anche per ricevere aiuto per proteggere i tuoi dispositivi con antivirus e antimalware, o per configurare pc, smartphone o altri prodotti.