In queste ore, Vodafone ha annunciato una nuova rimodulazione tariffaria per alcuni clienti di rete fissa . Per effetto di questa nuova modifica unilaterale del contratto, i clienti Vodafone coinvolti registreranno un aumento del canone mensile dell'abbonamento attivato. Ecco tutti i dettagli sulla nuova rimodulazione Vodafone e come evitarla passando ad un altro operatore ed attivando una nuova offerta.

Nuova rimodulazione Vodafone con aumenti per la rete fissa: ecco come evitarli

Nella giornata di oggi è arrivata una nuova comunicazione ufficiale da parte di Vodafone che ha annunciato una rimodulazione per alcuni clienti di rete fissa. Per effetto di questa decisione, alcune offerte Vodafone già attive registreranno un aumento di 1,99 euro al mese per il canone, senza ulteriori modifiche alle condizioni contrattuali.

In sostanza, i clienti coinvolti dalla rimodulazione dovranno fare i conti con un aumento del costo mensile per la propria offerta di rete fissa. Alla base di tale aumento c’è la volontà di Vodafone di “investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi”. La modifica contrattuale sarà attiva a partire dal primo rinnovo successivo al 15 novembre 2022.

Da notare che la rimodulazione non colpirà chi ha appena attivato un’offerta con Vodafone o chi è già stato rimodulato nelle ultime settimane (a settembre, infatti, alcune offerte hanno registrato un rincaro analogo di 1,99 euro al mese). I clienti colpiti dalla rimodulazione riceveranno un’apposita comunicazione in fattura e potranno esercitare il diritto di recesso.

Come evitare la nuova rimodulazione Vodafone: diritto di recesso e passaggio ad altro operatore

Come si legge anche nella comunicazione disponibile sul sito Vodafone, i clienti che non vorranno accettare la rimodulazione avranno la possibilità “ai sensi dell’art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto” di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore.

Per questi clienti non sono previste penali e non sarà richiesto il costo di disattivazione della linea previsto dalle condizioni contrattuali. In caso di recesso, come causale, è necessario specificare “modifica delle condizioni contrattuali“. Il diritto di recesso potrà essere esercitato in uno dei seguenti modi:

tramite voda.it/disdettalineafissa

nei negozi Vodafone

tramite una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

via PEC a disdette@vodafone.pec.it, specificando la causale sopraindicata.

Le offerte fibra per cambiare operatore ed evitare la rimodulazione Vodafone

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH 19,99 euro al mese per 12 mesi Sky WiFi connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 24,90 euro al mese per 18 mesi oppure 22,90 euro al mese per già clienti Sky TV Super Fibra di WINDTRE connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 26,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE di rete mobile Fastweb Casa connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC e linea telefonica fissa 25,95 euro al mese oppure 23,95 euro al mese abbinando una SIM Fastweb

I clienti Vodafone colpiti dalla rimodulazione possono cambiare operatore ed evitare gli aumenti. Per fare questo è possibile scegliere una nuova offerta fibra ottica tra le tante opzioni attualmente disponibili sul mercato. Per scoprire le offerte migliori è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure tra all’App di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte fibra disponibili in questo momento troviamo Illumia Wifi. L’offerta in questione include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi e di 26,99 euro successivamente. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i già clienti Illumia luce e gas.

Occhio anche a Sky WiFi. L’offerta per la connessione Internet di casa di Sky include anche la linea telefonica oltre all’accesso ad Internet tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC. Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi ma si riduce a 22,90 euro al mese per i già clienti Sky TV. Il modem è incluso.

Un’altra offerta da tenere in considerazione è Super Fibra di WINDTRE. L’offerta include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese che viene ridotto a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile. Per tutti i nuovi clienti c’è un anno di Amazon Prime gratis.

Tra le offerte da considerare troviamo anche Fastweb Casa Light. L’offerta proposta dall’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC. Il costo è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Abbinando una SIM Fastweb all’abbonamento per la connessione in fibra si riceve uno sconto sul canone che si riduce a 23,95 euro al mese.

