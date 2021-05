Nuova rimodulazione Vodafone a giugno: previsti aumenti di 1,99 euro al mese

Dopo la rimodulazione annunciata a fine aprile e valida dal 31 maggio, arriva oggi una nuova rimodulazione per i clienti Vodafone con una SIM ricaricabile . A partire dal prossimo 23 giugno 2021, infatti, alcuni clienti dell'operatore registreranno una modifica unilaterale della propria offerta con un rincaro di 1,99 euro al mese del canone. Ecco tutti i dettagli su quanto annunciato dall'operatore e come richiedere il recesso.

Dal prossimo 23 giugno 2021, come annunciato ufficialmente in queste ore dall’operatore, alcuni clienti Vodafone con una SIM ricaricabile registreranno una rimodulazione della propria offerta con un incremento del canone di 1,99 euro al mese. La modifica unilaterale del contratto ed il conseguente aumento del prezzo delle offerte sono dovute, secondo l’operatore, all’obiettivo “di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque”.

Vediamo tutti i dettagli in merito alla nuova rimodulazione annunciata oggi da Vodafone e come fare per esercitare il diritto di recesso senza penali con la possibilità di passare ad altro operatore senza alcun costo aggiuntivo. Successivamente, vedremo anche quali sono le migliori offerte da sfruttare per minimizzare i costi andando ad attivare una tariffa completa e più conveniente rispetto a quella rimodulata da Vodafone.

Quali sono le offerte coinvolte dalla rimodulazione Vodafone

L’operatore non ha rilasciato un elenco di tariffe soggette alla modifica unilaterale del contratto. A partire dalla giornata di oggi, i clienti che saranno colpiti da tale modifica riceveranno una comunicazione via SMS in cui verranno informati in merito alla rimodulazione ed alle relative tempistiche. Il rincaro previsto è di 1,99 euro al mese per tutti gli utenti coinvolti e sarà attivo a partire dal primo rinnovo successivo al 23 giugno 2021.

Da notare che i clienti coinvolti dalla rimodulazione potranno attivare Giga aggiuntivi gratis per 12 mesi chiamando al numero 42590 a partire dal 2 giugno e fino al 22 giugno. In alternativa, l’operatore, nel messaggio inviato al cliente, potrebbe proporre un cambio di offerta con più Giga mensili ed un rincaro di 0,99 euro al mese. Consigliamo di leggere con attenzione il messaggio inviato via SMS dall’operatore per tutti i dettagli relativi alla propria offerta.

Come richiedere il recesso dopo la rimodulazione Vodafone

I clienti Vodafone colpiti dalla rimodulazione possono scegliere di non accettare la modifica delle condizioni contrattuali comunicata dall’operatore. In questo caso, è possibile esercitare il diritto di recesso, evitando così il rincaro annunciato dal provider. Le opzioni a disposizione dell’utente sono:

recesso dal contratto indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”

indicando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali” passaggio ad altro operatore conservando il proprio numero di cellulare

In entrambi i casi, il cliente non dovrà affrontare costi di disattivazione o penali. Per comunicare la volontà di esercitare il diritto di recesso è possibile:

collegarsi al sito voda.it/disdetta

recarsi in un negozio Vodafone

inviare una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

inviare una comunicazione via PEC a disdette@vodafone.pec.it

chiamare il 190

E’ importante specificare la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Da notare, inoltre, che nel caso in cui il numero colpito dalla rimodulazione sia collegato ad un dispositivo acquistato a rate sarà possibile ugualmente esercitare il diritto di recesso, anche passando ad altro operatore, senza penali di alcun tipo. Le rate residue continueranno ad essere addebitate sullo stesso metodo di pagamento attivo, con la stessa periodicità. In alternativa, il cliente potrà decidere di saldare in un’unica soluzione quanto dovuto, sempre senza alcun costo aggiuntivo o penale di alcun tipo.

Come passare ad altro operatore dopo la rimodulazione

Per evitare l’aumento di prezzo è possibile passare ad altro operatore, dopo aver comunicato a Vodafone la volontà di esercitare il diritto di recesso tramite uno dei canali indicati in precedenza. La richiesta di portabilità del numero può essere presentata ad un qualsiasi altro operatore di telefonia mobile, scegliendo la tariffa più vantaggiosa per le proprie esigenze. Per scoprire le migliori tariffe sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

Nella tabella che alleghiamo qui di seguito vengono riepilogate le tariffe più convenienti da attivare per i clienti Vodafone colpiti dalla rimodulazione tariffaria annunciata oggi dall’operatore. Per scegliere la tariffa più conveniente è possibile raggiungere il comparatore tramite il link qui di sotto.

Scopri qui le migliori offerte di telefonia mobile »

Ecco le migliori offerte:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile (fino al 23/5) Minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G 4,99 euro al mese con 10 euro di attivazione spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione spusu 100 di spusu (fino al 31/5) 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Creami Relax 100 di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e 8 euro al mese dal settimo mese; attivazione di 10 euro Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione TIM Cross L (solo per clienti TIM di rete fissa) Minuti, SMS e Giga illimitati in 4G 9,99 euro al mese Very 11,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese con 5 euro di attivazione