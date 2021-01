Nuova rimodulazione TIM dal 15 febbraio, ecco le offerte coinvolte

In queste ore, con una comunicazione sul suo sito ufficiale, TIM ha annunciato una nuova rimodulazione per alcune offerte Internet mobile non più commercializzate ma ancora attive sulle SIM di numerosi clienti. La nuova rimodulazione sarà attiva a partire dal prossimo 15 febbraio . Ecco quali sono le offerte coinvolte e in cosa consiste la rimodulazione annunciata oggi dall'operatore.

TIM annuncia una nuova modifica delle condizioni contrattuali. Tale rimodulazione andrà a colpire alcune offerte Internet mobile non più commercializzate ma ancora attive sulle SIM di numerosi clienti. In particolare, la nuova rimodulazione annunciata da TIM riguarderà una tipologia di offerta ben precisa e che oggi non fa più parte del mercato di telefonia mobile.

L’operatore, infatti, modificherà le condizioni contrattuali delle offerte che includono un plafond di traffico dati mensile espresso in ore di navigazione. Si tratta di una tipologia di offerta che veniva proposta qualche anno fa dagli operatori e che oggi è stata sostituita dalle offerte con un plafond di traffico dati.

La rimodulazione annunciata da TIM riguarderà proprio quest’aspetto. Le offerte soggette alla modifica delle condizioni contrattuali, infatti, passeranno da un plafond dati espresso in ore di navigazione ad uno espresso in Giga. Di conseguenza, tali offerte si adegueranno alle tariffe attualmente proposte da TIM e da altri operatori di telefonia mobile.

L’elenco delle offerte rimodulate non è stato diffuso. I clienti interessati verranno contattati singolarmente dall’operatore. Da notare che TIM ha confermato che agevolerà il cliente procedendo con una riduzione del costo mensile dell’offerta. Tale riduzione sarà di importo variabile in base alla tariffa attivata.

I clienti rimodulati, inoltre, potranno attivare TIM SAFE WEB PLUS in modo gratuito. Tale servizio garantisce una navigazione sicura e la tutela della privacy proteggendo i dati dell’utente da attacchi malware e phishing. Da notare che il servizio include la possibilità di attivare la funzionalità Parental Control per la navigazione sicura e controllata degli utenti più giovani.

Per maggiori dettagli in merito alla rimodulazione è possibile:

attendere la ricezione dell’SMS informativo che TIM sta inviando ai clienti rimodulati

chiamare il numero gratuito 409164

consultare il sito TIM e in particolare la sezione “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti”

chiamare al servizio clienti 119

Per tutti i clienti rimodulati c’è la possibilità di esercitare il Diritto di Recesso, anche passando ad altro operatore, entro il 14 febbraio 2021. Il recesso potrà essere esercitato senza penali e costi di disattivazione.

Come individuare le migliori offerte per Internet mobile

Per tutelarsi contro la nuova rimodulazione di TIM è possibile scegliere di cambiare operatore, passando ad una nuova offerta (anche attivando un nuovo numero se la SIM rimodulata è una SIM dati). I margini di risparmio sono numerosi. In questo momento, infatti, il mercato di telefonia mobile garantisce numerose occasioni per attivare offerte convenienti ad un prezzo particolarmente contenuto.

Per un quadro completo in merito alle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it dal Google Play Store e dall’Apple AppStore.

Scopri qui le migliori tariffe per smartphone »

Nella tabella qui di seguito andiamo a riepilogare alcune delle migliori offerte con Giga inclusi da meno di 10 euro da attivare a gennaio 2021.

Offerta Minuti, SMS e Giga inclusi Costo mensile e attivazione Chi può attivarla spusu 50 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G (più 100 GB di Riserva Dati) 5,98 euro al mese con attivazione di 9,99 euro Attivabile da tutti, sia con portabilità che richiedendo un nuovo numero Kena 5,99 di Kena Mobile minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione di 3,99 euro Attivabile solo da chi passa a Kena da Iliad o da un virtuale Very 6,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 6,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Attivabile solo da chi passa a Very da Iliad o da un virtuale (in caso di nuovo numero il canone è 7,99 euro) Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro Attivabile da tutti, sia con portabilità che richiedendo un nuovo numero Fastweb NeXXt Mobile minuti illimitati, 500 SMS e 50 GB in 4G e 5G 8,95 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti, sia con portabilità che richiedendo un nuovo numero