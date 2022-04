Nuova rimodulazione TIM: aumento di 2 euro al mese per alcune offerte

TIM ha annunciato una nuova rimodulazione per alcune offerte mobili ricaricabili . La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali anticipata da TIM entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al 30 maggio 2022. Per i clienti che registreranno la modifica è previsto un rincaro di 2 euro al mese per il canone dell'offerta. Da notare che è possibile esercitare il diritto di recesso e passare ad altro operatore senza costi. Ecco tutti i dettagli:

A partire dal primo rinnovo successivo al 30 maggio 2022 alcune offerte TIM per SIM ricaricabile registreranno una modifica delle condizioni contrattuali con una rimodulazione che comporterà un rincaro di 2 euro al mese per il canone mensile. In queste ore, TIM sta iniziando ad inviare le comunicazioni ai clienti che registreranno questa nuova modifica delle condizioni della propria offerta.

Nuova rimodulazione TIM: 2 euro al mese e 20 Giga in più

NUOVA RIMODULAZIONE TIM COSA COMPORTA Dal 1° rinnovo successivo al 30 maggio 2022 + 2 euro al mese per il canone

+ 20 GB al mese per l’offerta (chiamando al numero 409164 per attivare il bundle aggiuntivo)

La rimodulazione TIM è stata annunciata in queste ore. L’operatore ha iniziato ad inviare le comunicazioni ai clienti rimodulati che riceveranno un messaggio SMS con tutti i dettagli in merito alla modifica della propria offerta mobile. La data da segnare sul calendario è quella del 30 maggio 2022. Dal primo rinnovo successivo a tale data, infatti, le offerte mobili rimodulate registreranno un aumento del canone di 2 euro al mese.

Da notare, però, che TIM ha anticipato la possibilità, per i clienti rimodulati, di richiedere 20 GB al mese in più per la propria offerta. Per richiedere tale bonus, sarà possibile chiamare al numero gratuito 409164 (dalla SIM oggetto della rimodulazione). I Giga extra saranno disponibili a tempo indeterminato, fino a quanto l’utente manterrà attiva la propria offerta.

Per i clienti che hanno attivato TIM Unica (con la possibilità di sfruttare Giga illimitati grazie alla convergenza fisso + mobile) ci sarà ugualmente la possibilità di attivare i 20 GB extra che resteranno disponibili nel caso in cui venga disattivata l’offerta TIM Unica con la conseguente perdita del diritto di utilizzare Giga illimitati su rete TIM senza alcun costo aggiuntivo.

Come esercitare il diritto di recesso e cambiare operatore dopo la rimodulazione TIM

DIRITTO DI RECCESSO CON DISATTIVAZIONE DELLA SIM PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE La SIM TIM viene disattivata ed il numero di cellulare non sarà più utilizzabile La SIM TIM viene disattivata a seguito del passaggio del numero ad un altro operatore con la contestuale offerta di una nuova offerta

I clienti TIM rimodulati hanno la possibilità di esercitare il Diritto di Recesso ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Le opzioni a disposizione sono due. È possibile recedere dal contratto con la conseguente disattivazione della SIM e del numero di cellulare oppure è possibile passare ad un altro operatore, conservando il proprio numero. In entrambi i casi, il recesso avviene senza costi di disattivazioni o penali.

La comunicazione di recesso con disattivazione della linea può essere fatta direttamente online, tramite il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” disponibile sul sito dell’operatore. In alternativa, è possibile inviare la comunicazione via PEC recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it oppure recarsi di persona in un negozio TIM per compilare il modulo. Per maggiori dettagli è possibile chiamare al Servizio Clienti TIM al numero 119.

Chi ha acquistato un dispositivo a rate potrà scegliere se mantenere la rateizzazione del prodotto o pagare le rate residue in un’unica soluzione, senza penali. In questo caso, è consigliabile contattare il Servizio Clienti 119 di TIM per maggiori dettagli e per esprimere la propria preferenza. In caso di acquisto di un prodotto con finanziamento TIM, invece, non ci saranno modifiche al piano di rimborso.

Le offerte per i clienti TIM rimodulati

I clienti TIM che hanno ricevuto la comunicazione di rimodulazione da parte dell’operatore possono passare ad altro operatore senza costi o penali. Per la scelta dell’offerta giusta da attivare è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto, oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android ed iOS

Per un quadro completo sulle migliori tariffe a disposizione dei clienti TIM, in questo momento, è possibile dare un’occhiata alla seguente tabella:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Creami WOW 30 GB di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G 4,99 euro al mese con 10 euro di attivazione spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Giga 80 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Giga 120 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione ho. 11,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese con attivazione di 9 euro ho. 13,99 Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro al mese con attivazione di 9 euro