Nuova offerta Vodafone Internet Casa: buono Amazon 50 euro sulle tariffe fibra

Vodafone per promuovere le sue offerte di fibra ottica in FTTH o FTTC ha deciso di regalare un buono da 50 euro per gli acquisti online su Amazon . La promozione è però disponibile per un periodo limitato. Scopri come ottenere il coupon e tutti i dettagli sulle tariffe di rete fissa dell’operatore britannico

Se siete alla ricerca di un’offerta di rete fissa che vi garantisca il massimo della velocità in termini di navigazione al giusto prezzo dovreste seriamente considerare di passare a Vodafone. Oggi è infatti diventato ancora più conveniente passare all’operatore britannico. Il provider in rosso infatti a tutti coloro che sottoscriveranno una delle sue offerte fibra regala un buono da ben 50 euro per effettuare gli acquisti su Amazon, la più importante piattaforma di e-commerce a livello globale. Attenzione però, la promozione è disponibile solo per un tempo limitato. Il coupon infatti è garantito solo per chi sottoscrive una delle tariffe di fibra ottica di Vodafone entro il 21/6/19.

Affrettatevi quindi e correte sul sito di Vodafone se volete navigare dal PC di casa senza preoccupazioni e con in tasca una discreta cifra per i vostri acquisti online. Dal portale dell’azienda avrete la possibilità di attivare l’offerta più conveniente direttamente online o di ottenere gratuitamente maggiori informazioni sul piano parlando via telefono con un operatore di Vodafone. Per essere chiamati dal provider è sufficiente cliccare sull’apposito tasto “Ti chiamiamo gratis“, inserire il proprio numero di telefono di casa o mobile e autorizzare l’azienda al contatto telefonico richiesto come prevede l’informativa sulla privacy.

Parlando di fibra, Vodafone offre sia la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) sia la FTTC (Fiber to the Home). La prima porta la connessione direttamente al modem casalingo e consente di navigare su Internet ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo grazie alla Giga Network dell’operatore in rosso. La seconda invece trasporta le informazioni fino alla cabina stradale, che poi le reindirizza verso le singole unità abitative sfruttando i cavi in rame o le onde radio. La massima velocità raggiungibile con FTTC di Vodafone è di 100 Megabit in download. Prima di scegliere una determinata tariffa è quindi consigliabile verificare quale sia la copertura disponibile presso il proprio domicilio. SosTariffe.it offre gratuitamente un apposito strumento online per controllare se il Comune di residenza è raggiunto dalla FTTH.

Non solo, SosTariffe.it vi consente anche di verificare che Vodafone mantenga le promesse fatte una volta apposte le firme sul contratto per la fibra ottica. Grazie al nostro speed test è infatti possibile monitorare in ogni momento la velocità di navigazione e avere la certezza di scorrere tra le pagine web e accedere ai servizi online da PC al massimo della rapidità concessa dall’operatore.

Di seguito sono illustrati tutte i dettagli delle offerte fibra ottica di Vodafone e le modalità con cui sottoscriverle.

Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Abbonamento a PlayStation Plus gratuito per 12 mesi

gratuito per 12 mesi Modem Vodafone Station incluso

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano.

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

Internet a casa con Vodafone TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese per navigare sulla Giga network 5G

L’offerta di intrattenimento è disponibile a 20 euro al mese in promozione invece di 30 euro e prevede:

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket Serie TV di NOW TV

di 14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Su Vodafone TV un catalogo on demand sempre aggiornato con film e serie TV

La tariffa ha un costo di partenza di 34,90 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

La connessione FTTH di Vodafone è disponibile in 69 Comuni tra cui: Bari, Bologna, Cagliari, Catania Genova, Latina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Udine e Venezia. A breve si aggiungeranno alla lista anche i Comuni di: Basiglio, Cesano Boscone, Foggia, L’Aquila, La Spezia, Pero, Piacenza, Ravenna e Taranto.