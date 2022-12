Nuova offerta Sky: i pacchetti TV e Calcio insieme a soli 14,90 euro al mese

Il 2022 si conclude con una nuova offerta Sky che anticipa la ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per il mondiale. La nuova proposta della Pay TV è davvero molto interessante ed unisce tutta l'offerta di intrattenimento presente sulla piattaforma all'offerta dedicata al mondo del calcio e, in particolare, alla Serie A, alla Serie B e agli altri campionati esteri. Il nuovo bundle in offerta può essere ora attivato a 14,90 euro al mese . Ecco i dettagli completi:

C’è tempo fino al prossimo 15 di gennaio per sfruttare la nuova offerta Sky dedicata ai nuovi clienti. La promozione in corso consente di accedere ad un bundle completo ad un prezzo decisamente interessante. Con appena 14,90 euro al mese, infatti, si può attivare il nuovo abbonamento a Sky andando ad accedere a buona parte del catalogo della Pay TV. Per attivare la promozione è possibile affidarsi ad una rapida procedura di attivazione online. Vediamo tutti i dettagli in merito a questa nuova promozione.

Sky TV + Sky Calcio ad un ottimo prezzo: ecco l’offerta valida fino al 15 gennaio 2023

Per tutti i nuovi clienti che puntano a passare a Sky, attivando un nuovo abbonamento con la Pay TV, c’è ora una promozione davvero ottima. Fino al 15 gennaio 2023, infatti, è possibile attivare la seguente offerta:

Sky TV con tutto il catalogo di programmi di intrattenimento, le serie TV, i documentari e l’informazione di Sky

con tutto il catalogo di programmi di intrattenimento, le serie TV, i documentari e l’informazione di Sky Sky Calcio con più di 800 partite di campionato per ogni stagione tra cui 3 partite per turno di Serie A, la Serie B e vari campionati esteri come la Premier League e la Bundesliga

con più di 800 partite di campionato per ogni stagione tra cui 3 partite per turno di Serie A, la Serie B e vari campionati esteri come la Premier League e la Bundesliga Sky Go per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da PC, smartphone e tablet

per accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento anche da PC, smartphone e tablet 12 mesi di Discovery+

La nuova offerta di Sky presenta un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, il cliente potrà passare ad una nuova offerta in base alle proprie preferenze, senza alcun vincolo di permanenza in Sky. Scegliendo l’attivazione con Sky Q via Internet è previsto un contributo iniziale di 9 euro mentre optando per Sky Q via satellite bisogna mettere in conto una spesa iniziale di 29 euro. Da notare, inoltre, che il bundle proposto da Sky può essere arricchito con l’aggiunta di Sky Cinema (che comprende Paramount Plus) al costo di 10 euro in più al mese e/o con l’aggiunta di Sky Sport (che consente l’accesso alle partite della Champions League) al costo di 16 euro in più al mese.

Per attivare la nuova promozione di Sky c’è tempo fino al prossimo 15 gennaio 2023. L’attivazione può avvenire direttamente online, tramite il link qui di sotto. Per personalizzare l’offerta, aggiungendo pacchetti aggiuntivi come Sky Sport o Sky Cinema, è sufficiente scegliere l’opzione Ti chiamiamo noi in modo da procedere alla sottoscrizione della promo desiderata con il supporto di un operatore Sky. Per attivare l’offerta da 14,90 euro al mese, con Sky TV e Sky Calcio, invece, è possibile anche optare direttamente per l’opzione Acquista Ora.

Ricordiamo, inoltre, che, per chi non è interessato al calcio, c’è l’offerta Intrattenimento Plus a 19,90 euro al mese. L’offerta in questione include Sky TV e Netflix in versione base (con possibilità di passare ai piani Stanard o Premium). Anche quest’offerta è attivabile direttamente online e può essere personalizzata con l’aggiunta di altri pacchetti del catalogo Sky come, ad esempio, Sky Cinema a 10 euro in più al mese. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Per chi non ha le idee chiare e non sarà quale bundle attivare tra le varie offerte Sky c’è la promozione Prova Sky Q. Con tale promozione, al costo di appena 9 euro, è possibile accedere a tutta l’offerta Sky per 30 giorni con la visione, quindi, di Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids ed anche con l’accesso a Netflix. Al termine del periodo promozionale, è possibile scegliere se e quale abbonamento attivare con Sky, senza alcun vincolo e sfruttando le offerte in corso. Per maggiori dettagli c’è il link qui di sotto:

