Nuova offerta PosteMobile: 30 GB a meno di 5 euro al mese fino al 28 febbraio

Il mese di febbraio si avvia alla conclusione con il ritorno di Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. L'offerta in questione è la tariffa più conveniente in assoluto per chi vuole spendere meno di 5 euro al mese. A differenza di altre offerte speciali di questo tipo, la proposta di PosteMobile è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero. Ecco come attivare la nuova Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile, disponibile esclusivamente online fino al prossimo 28 febbraio.

A partire da oggi e fino al prossimo 28 febbraio 2021 torna attivabile Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. L’offerta dell’operatore virtuale con il maggior numero di clienti in Italia, secondo le ultime rilevazioni Agcom, è tra le soluzioni più convenienti di tutto il mercato di offerte di telefonia mobile. La proposta, infatti, mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e GB a fronte di un costo mensile inferiore a 5 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero.

Ecco come attivare l’offerta:

Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile disponibile fino al 28/2

La nuova offerta di PosteMobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese ; in caso di esaurimento del bundle dati, la connessione continuerà a consumo (50,41 cent/MB e con addebito su credito residuo)

; in caso di esaurimento del bundle dati, la connessione continuerà a consumo (50,41 cent/MB e con addebito su credito residuo) in roaming in UE: minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

in roaming extra UE: tariffazione a consumo

servizi inclusi nel canone: Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata, controllo del credito residuo (al numero 401212), modalità hotspot

Creami WOW Weekend 30GB presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La sottoscrizione dell’offerta prevede un costo iniziale di 20 euro con 10 euro di credito sulla SIM da utilizzare per la copertura dei costi dei primi due mesi dell’offerta. Da notare, inoltre, che la tariffa è attivabile da tutti, sia richiedendo la portabilità del numero (da qualsiasi operatore) che attivando un nuovo numero di cellulare.

Per attivare Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile è necessario seguire la procedura di sottoscrizione dal sito dell’operatore, cliccando sul link qui di sotto. La spedizione della SIM è gratuita. Cliccando su Acquista Online l’utente potrà completare la procedura di sottoscrizione in completa autonomia. Scegliendo, invece, l’opzione Acquista con Operatore (e inserendo i dati per un ricontatto) si potrà contare sul supporto telefonico di un consulente di PosteMobile che si occuperà di tutte le pratiche.

Per il completamento dell’attivazione della nuova offerta è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale e i dati ed una copia del documento di identità dell’intestatario della SIM

(solo in caso di portabilità) il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

) l’indirizzo di spedizione dove verrà recapitata la SIM

Una volta ricevuta la SIM, l’utente potrà completarne l’attivazione ed iniziare ad utilizzare l’offerta seguendo una semplice procedura che prevede l’utilizzo dell’App SIM & GO di PosteMobile, disponibile su Google Play Store e Apple AppStore. L’operatore fornirà tutte le informazioni necessarie per il completamento di quest’ultimo passaggio.

Le alternative all’offerta di PosteMobile a meno di 10 euro al mese

La nuova Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile è, al momento, l’offerta più conveniente a meno di 5 euro al mese. Spendendo pochi euro in più, però, è possibile accedere a molte altre tariffe che mettono a disposizione un quantitativo di GB sensibilmente superiore rispetto ai 30 GB della tariffa di PosteMobile, un quantitativo che potrebbe “stare stretto” a molti utenti, in particolare a chi utilizza lo smartphone in modo assiduo in mobilità.

Per un quadro generale sulle migliori offerte disponibili a meno di 10 euro al mese è possibile dare un’occhiata alla tabella qui di sotto:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla Very 4,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 30 GB in 4G sino a 30 Mbps 4,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Attivabile da nuovi numeri, clienti Iliad o di operatori virtuali Spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Attivabile da tutti ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad e di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Fastweb NeXXt Mobile di Fastweb Minuti illimitati, 100 SMS e70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Giga 70 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti

Per una panoramica completa sulle tariffe disponibili in questo momento, invece, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile sul Google Play Store e sull’Apple AppStore in modo gratuito.